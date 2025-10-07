FAM nói do nhân viên tải nhầm tài liệu?

Liên đoàn khẳng định, các cầu thủ hành động với thiện chí, hoàn toàn tin tưởng vào quy trình kiểm tra và phê duyệt nhập tịch của cơ quan nhà nước.

FAM cho biết toàn bộ hồ sơ thật và đã được xác minh hợp pháp hiện đã sẵn sàng để nộp lại trong đơn kháng cáo chính thức, và rằng liên đoàn sẽ sử dụng mọi kênh pháp lý để bảo vệ danh dự bóng đá Malaysia.

Theo phán quyết được FIFA công bố ngày 6.10, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn bảy cầu thủ bị phạt 2.000 franc mỗi người và đình chỉ thi đấu 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá quốc tế.

FAM giải trình: 'Nhân viên vô tình tải nhầm tài liệu' trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch?

FIFA nhấn mạnh rằng các án phạt này nhằm bảo vệ tính liêm chính của thể thao, đồng thời răn đe các hành vi gian lận trong quá trình nhập tịch cầu thủ.

FAM xác nhận đã nhận được toàn bộ bản án có nêu lý do của FIFA và sẽ gửi đơn kháng cáo trong vòng 3 ngày, kèm bản kháng cáo chi tiết sau 5 ngày tiếp theo.

Liên đoàn cũng cho biết một số tài liệu liên quan đến vụ việc thuộc phạm vi “bí mật nhà nước” vì liên quan tới quy trình cấp và xác minh hộ chiếu của Chính phủ Malaysia.

FAM khẳng định, đồng thời cho biết sẽ chỉ chia sẻ thông tin với FIFA trong khuôn khổ vụ việc: “Theo Luật Bí mật Nhà nước 1972 và Luật Hộ chiếu 1966, việc tiết lộ các tài liệu hoặc quy trình này khi chưa được phép là hành vi bị nghiêm cấm".

Vụ việc nhập tịch lậu của FAM là bê bối lớn nhất bóng đá Đông Nam Á nhiều năm qua ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, Theo Ủy ban Kỷ luật FIFA, các giấy khai sinh mà FAM nộp để chứng minh dòng máu Malaysia của các cầu thủ đã bị chỉnh sửa, biến nơi sinh của ông, bà họ từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan thành các địa phương ở Malaysia như Penang, Melaka, Johor và Sarawak. Báo cáo nêu rõ, các tài liệu gốc mà FIFA thu thập được "không gặp bất kỳ trở ngại nào" và đều chứng minh rằng ông bà của bảy cầu thủ sinh ở nước ngoài. Tổ chức này kết luận rằng hành vi trên vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA về làm giả và sử dụng giấy tờ giả, gọi đây là "một hình thức gian lận, đi ngược với tinh thần fair-play".

Vụ bê bối nhập tịch này, được FIFA gọi là “một trong những vụ vi phạm nghiêm trọng nhất về tư cách thi đấu của cầu thủ”, đang tiếp tục làm rung chuyển bóng đá Malaysia. Trong khi FAM nỗ lực biện hộ rằng đây chỉ là lỗi hành chính, các bằng chứng do FIFA công bố lại cho thấy hệ thống xác minh của liên đoàn đã mắc sai sót nghiêm trọng, khiến bóng đá Malaysia đối mặt với khủng hoảng uy tín chưa từng có.