Chiều 6.10.2025, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện trên sân Gò Đậu để chuẩn bị cho trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Đức Chiến bị quá tải nên ban huấn luyện cho phép tập gym tại khách sạn.

Tiền đạo Tiến Linh cho biết mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là thắng tất cả trận đấu còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tiến Linh nói không bận tâm về bê bối của đội tuyển Malaysia, sẽ có bộ mặt khác nếu tái đấu

"Việc có hai trận đấu với Nepal ở thời điểm hiện tại cũng là một bước tiến mới cho đội tuyển quốc gia, khi lực lượng của đội đang thể hiện sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và những cầu thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Đây sẽ là những màn phối hợp thú vị, đồng thời cũng là một bài kiểm tra quan trọng dành cho đội tuyển. Hy vọng đội tuyển sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hai trận đấu này", Tiến Linh nói.

Nói về bê bối chấn động của bóng đá Malaysia thời gian gần đây, Tiến Linh cho biết anh và các đồng đội không quá quan tâm.

Bê bối lớn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của bóng đá Malaysia

"Thật sự, những ngày qua có xuất hiện thông tin về các án phạt vi phạm luật của đội tuyển quốc gia Malaysia. Nhưng đó là việc của FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á.

Toàn đội đã chuẩn bị cho mình trước tiên là hai trận đấu với Nepal và các hành trình tiếp theo. Việc Malaysia có bị cấm thi đấu hay không không phải điều mà các cầu thủ quá bận tâm. Trong bất kỳ giải đấu nào, được thi đấu, được cọ xát với các đội là một vinh dự cho Linh và toàn đội" tiền đạo Tiến Linh chia sẻ.