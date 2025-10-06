Ngày 26.9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tuyên bố FAM và bảy cầu thủ đã vi phạm Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật (FDC) về hành vi giả mạo, làm sai lệch giấy tờ. Theo FIFA, FAM đã dùng “tài liệu bị chỉnh sửa” khi gửi hồ sơ xác minh tư cách thi đấu cho các cầu thủ nhập tịch, bao gồm: Facundo Garces, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đội tuyển Malaysia từng sử dụng một số trong nhóm cầu thủ này ở trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam hôm 10.6.

Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của bóng đá Malaysia

Án phạt FIFA đưa ra rất nặng: FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 9,5 tỉ đồng), còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 55 triệu đồng) và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá, có hiệu lực từ ngày thông báo. Tư cách thi đấu của họ cho đội tuyển Malaysia cũng đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA chuyển sang Tòa án Bóng đá (Football Tribunal) để xem xét. Thời hạn để FAM và các cầu thủ kháng cáo là đến ngày 6.10.

Phản ứng của FAM

Phản ứng của FAM diễn ra ngay lập tức. Liên đoàn khẳng định đã hành động minh bạch, tuân thủ mọi quy định và nhấn mạnh rằng FIFA trước đây từng xác nhận tư cách thi đấu của các cầu thủ. FAM tuyên bố sẽ kháng cáo và thậm chí cân nhắc đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) nếu kháng cáo FIFA thất bại.

Trong khi đó, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim (CLB hàng đầu Malaysia, nơi cầu thủ Joao Figueiredo đang thi đấu), Tunku Ismail Sultan Ibrahim, liên tục đặt câu hỏi: Điều gì gây ra quyết định đột ngột, có hay không sự can thiệp từ bên ngoài và tại sao FIFA công bố quyết định trước khi kháng cáo hoàn tất. Ông cũng công bố văn bản của Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) ủng hộ quyền công dân của 7 cầu thủ.

Đội hình nhìn "như Tây" của đội tuyển Malaysia trong trận gặp đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2025

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh yêu cầu FAM tận dụng hết các bước kháng cáo, nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ việc vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới toàn đội tuyển quốc gia. Cựu Bộ trưởng Khairy Jamaluddin công bố sơ đồ quy trình đăng ký cầu thủ. Trong khi đó, cựu chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Malaysia Safee Sali kêu gọi dư luận không đổ lỗi cho đến khi có đầy đủ sự thật.

Lỗi kỹ thuật?

Hai ngày sau khi scandal nổ ra, FAM thừa nhận có “lỗi kỹ thuật” trong việc nộp tài liệu đăng ký cầu thủ dự vòng loại Cúp châu Á. Ngày tiếp theo, giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Harimau Malaya Rob Friend lần đầu lên tiếng: “Chúng tôi sốc trước quyết định của FIFA và các án phạt chưa từng có áp lên các cầu thủ của mình”. Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết đã trao đổi với Bộ Nội vụ và NRD; kết quả sơ bộ cho thấy vấn đề liên quan đến quy trình kỹ thuật, chưa có dấu hiệu tham nhũng hay tội phạm. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định đang theo dõi sát sao vụ việc và sẽ hành động sau khi có kết luận cuối cùng.

Đến ngày 6.10, FAM vẫn chưa kháng cáo án phạt của FIFA

Theo trang Twentytwo13 của Malaysia, cộng đồng người hâm mộ cũng chia thành nhiều luồng. Một bộ phận tỏ ra thất vọng, nghi ngờ FAM cố tình gian lận trong khi nhóm Ultras Malaya (tập thể CĐV có tổ chức, cuồng nhiệt và có tiếng nói lớn nhất trong cộng đồng bóng đá Malaysia) ủng hộ FAM nhưng yêu cầu giải thích rõ “lỗi kỹ thuật” xảy ra như thế nào, Bộ Nội vụ phải làm rõ quy trình hồ sơ công dân của các cầu thủ và công bố lý lịch cầu thủ. Hiện 2 trong số 7 cầu thủ, Facundo Tomas Garcés và Rodrigo Julián Holgado, đang ở Malaysia để trực tiếp xử lý vụ việc.