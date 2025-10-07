Thông cáo của FAM nêu: "FAM xem xét rất nghiêm túc một số kết luận, đặc biệt là cáo buộc các cầu thủ sử dụng giấy tờ giả hoặc cố tình lách quy định về tư cách thi đấu. Tuy nhiên, đến nay FIFA chưa cung cấp bằng chứng nào cho thấy những cáo buộc này là có cơ sở".

Theo FAM, toàn bộ hồ sơ của các cầu thủ đều do FAM chuẩn bị, xác minh và quản lý theo đúng quy định. Trong suốt quá trình, các cầu thủ nhập tịch đều hành động với thiện chí, hoàn toàn dựa vào quy trình kiểm tra và đăng ký do FAM thực hiện. FAM tuyên bố sẽ làm rõ trong quá trình kháng cáo chính thức.

FAM nhấn mạnh cam kết bảo vệ lợi ích bóng đá Malaysia và quyền lợi của các cầu thủ, khẳng định toàn bộ quy trình phản hồi sẽ được tiến hành minh bạch, đúng luật và qua các kênh hợp pháp. Liên đoàn cho biết sẵn sàng "sử dụng mọi biện pháp pháp lý có thể" để theo đuổi vụ việc đến cùng.

FAM tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng, chuyên gia chỉ ra trọng tâm cần điều tra

Trước đó, khuya 6.10, Ủy ban Kỷ luật FIFA tuyên bố FAM đã sử dụng giấy tờ bị chỉnh sửa để đăng ký bảy cầu thủ: Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Joao Figueiredo. FIFA cho biết có sự khác biệt đáng kể giữa giấy khai sinh gốc mà FIFA thu thập được và bản FAM nộp nhằm chứng minh tư cách thi đấu cho các cầu thủ.

Theo quyết định, FAM bị phạt 350.000 CHF, còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá. FIFA yêu cầu các "đương sự" bắt buộc phải nộp tiền phạt trong vòng 30 ngày kể từ khi FIFA chốt bản án (ngày 6.10), tức là ngày 5.11.

FAM cũng cho biết vì vụ việc liên quan đến tài liệu chính thức của Chính phủ Malaysia về quy trình cấp và xác minh hộ chiếu, nên họ chỉ cung cấp thông tin này cho FIFA, căn cứ theo luật Bí mật Nhà nước 1972 và luật Hộ chiếu 1966, trong đó nghiêm cấm tiết lộ các tài liệu hoặc quy trình này khi chưa được phép.

Chuyên gia nói cần tập trung điều tra giấy tờ

Trong khi đó, theo báo New Straits Times của Malaysia, tiến sĩ Faithal Hassan, giảng viên cao cấp tại Khoa Thể thao và Khoa học vận động của ĐH Malaya, cho rằng cuộc tranh luận hiện nay không nên bị cuốn vào chính trị, nghi kỵ hay đổ lỗi, mà cần tập trung vào bản chất của vụ việc: các giấy tờ có thật sự bị làm giả hay không, và ai là người chịu trách nhiệm.

Ông cho rằng vấn đề trung tâm mà FIFA nêu ra chính là việc các giấy tờ bị phát hiện là giả, và nếu đó là giấy tờ thật thì mọi tranh cãi đã không tồn tại. Ông cũng đặt câu hỏi liệu Cục Đăng ký Quốc gia – cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu – có phê duyệt các hộ chiếu này dựa trên giấy tờ bị làm giả hay không.

FAM tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc bằng các biện pháp pháp lý

Vị chuyên gia cho rằng nhiều quy trình nhập tịch cầu thủ trong bóng đá hiện nay đang bị chi phối bởi các đại lý, nên mức độ tin cậy của hồ sơ cần được xem xét kỹ lưỡng. Ông nhận định thay vì tập trung vào các cáo buộc hay nghi ngờ phá hoại, điều quan trọng là phải truy nguồn gốc của các giấy tờ, bởi sai phạm – nếu có – vẫn là sai, bất kể ai là người báo cáo lên FIFA.

Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu các tài liệu thực sự bị làm giả, FAM phải chấp nhận hậu quả, vì vụ việc này đã không xảy ra nếu quy trình được thực hiện đúng ngay từ đầu. Theo Tiến sĩ Faithal, nền tảng của vụ việc nằm ở việc xác minh xem giấy tờ là thật hay giả – và đó mới là sự thật cần được làm rõ.