Khuya 6.10.2025 (theo giờ Việt Nam), Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố văn bản được gửi đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), chỉ thẳng ra sai phạm mà FAM đã mắc trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ. Theo điều tra của FIFA, gốc gác của các cầu thủ này như sau: Gabriel Arrocha (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan).

FIFA tung bằng chứng FAM gian lận: cả 7 cầu thủ nhập tịch gốc gác từ đâu?

Tuy nhiên, trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh của ông, bà các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có ông, bà sinh ra tại Malaysia.

Bản báo cáo mà Ủy ban Kỷ luật FIFA cũng cực kỳ chi tiết, liệt kê lại từng mốc thời gian tương ứng với sự kiện.