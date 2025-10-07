AFC ‘câu giờ’ cho FAM tìm phương án pháp lý đấu với FIFA

FAM có đấu lý lại FIFA?

Dựa trên toàn bộ tài liệu FIFA công bố chi tiết về nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", và phản ứng từ FAM, cho thấy dường như sẽ có một cuộc chiến pháp lý diễn ra.

FAM khẳng định sẽ kháng cáo, nhưng vấn đề các chứng cứ pháp lý của họ không thuyết phục vì vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, khó mà thắng được FIFA, cơ quan đã nắm và có rất dễ dàng mọi bằng chứng thuyết phục nhất về hồ sơ các cầu thủ nhập tịch Malaysia đã bị giả mạo, theo ASEAN FOOTBALL.

Chủ tịch danh dự FAM, Hamidin (bìa phải) gặp Chủ tịch FIFA Infantino (thứ 2 từ trái qua) gần đây để dàn xếp vụ bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia. Nhưng mọi thứ dường như đã chống lại họ

ASEAN FOOTBALL cũng chỉ ra những khác biệt lớn trong cách diễn giải và lập luận của cả hai bên, gồm FAM và FIFA. Thứ nhất, FAM cho rằng FIFA đã phê duyệt tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch, do đó, trách nhiệm thuộc về FIFA, vì cơ quan này đã xác nhận tư cách thi đấu của các cầu thủ này cho đội tuyển Malaysia.

FIFA trả lời (dựa vào tài liệu của Ủy ban kỷ luật FIFA công bố ngày 7.10) và làm rõ rằng, cơ quan bóng đá thế giới chưa bao giờ "phê duyệt" tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" một cách trực tiếp.

Thông báo của FIFA chỉ nêu rõ các cầu thủ "có vẻ đủ điều kiện" dựa trên các tài liệu do FAM cung cấp. Do đó, FAM hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và xác thực của tất cả các tài liệu được nộp. FIFA chỉ bắt đầu điều tra sau khi nhận được khiếu nại chính thức đặt câu hỏi về các tài liệu đó.

Về giấy khai sinh gốc của 7 cầu thủ nhập tịch, phía FAM cho biết, họ không tìm thấy giấy khai sinh gốc và được Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) đã cấp lại theo quy trình hiến pháp Malaysia. Nhưng FIFA công bố, họ dễ dàng có được giấy khai sinh gốc nước ngoài từ Argentina, Brazil và Tây Ban Nha của 7 cầu thủ nhập tịch, chứng minh rằng họ không có nguồn gốc là ông bà sinh ra ở Malaysia, trái ngược với những gì FAM đã nộp.

Bất kể bị FIFA chứng minh sai phạm về giả mạo hồ sơ cầu thủ nhập tịch, FAM cho rằng, đó chỉ là vấn đề kỹ thuật hoặc hành chính, không có ý định gian lận và không đạt được lợi thế thể thao nào. Cả FAM và các cầu thủ đều hành động một cách thiện chí.

Nhưng FIFA bác bỏ, và khẳng định: "Đây là hành động giả mạo và xuyên tạc nghiêm trọng", chứ không chỉ là một vấn đề kỹ thuật.

Từ đó, FIFA đã kết tội FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" như trong thông báo kỷ luật ngày 26.9 với các cơ sở chắc chắn, đó là đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, bao gồm hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả mạo và xuyên tạc. Qua đó, xác nhận FIFA có toàn quyền áp dụng các hình phạt, bao gồm phạt tiền, đình chỉ, trừ điểm hoặc cấm thi đấu các bên liên quan.

Trước những lập luận từ FIFA, qua công bố tài liệu chi tiết về trình tự FAM gửi yêu cầu xác nhận điều kiện tư cách các cầu thủ nhập tịch, mà cơ quan này trong các báo cáo đã gửi đến cơ quan bóng đá thế giới. Cho thấy, nếu FAM theo đuổi vụ kiện kháng cáo, họ rất khó thắng được FIFA, cho dù có mời được những luật sư và chuyên gia pháp lý thể thao giỏi nhất tham gia.

AFC đang "câu giờ" cho FAM?

Theo Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John: "Hiện tại, FAM không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch đang bị treo giò (12 tháng), nhưng đội tuyển Malaysia vẫn có thể tiếp tục thi đấu các trận vòng loại Asian Cup 2027 của mình. AFC có các quy định và điều lệ, và sau khi các thủ tục pháp lý hoàn tất, chúng tôi sẽ hành động theo quy định".

"AFC phải chờ FAM hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã công bố quyết định có căn cứ của mình, và hành động tiếp theo là FAM sẽ kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA, sau đó là Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tất cả tùy thuộc vào FAM", ông Seri Windsor Paul John nhấn mạnh và thêm rằng: "Quá trình pháp lý vẫn đang diễn ra, và chỉ khi AFC nhận được kết quả đầy đủ từ FIFA, chúng tôi mới có thể thực hiện các hành động cần thiết".

Theo báo chí Malaysia, dù đã có sự phản ứng từ FAM ngay sau công bố chi tiết từ FIFA về nguồn gốc thực sự của 7 cầu thủ nhập tịch, sự lạc quan trong việc sẽ nộp đơn kháng cáo của cơ quan này có lẽ chỉ là hành động bộc phát nhất thời, khi mọi thứ dường như đã "kết thúc", theo nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena.