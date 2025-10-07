Một vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Malaysia, kháng cáo chỉ là… bao biện

Một vết nhơ của bóng đá Malaysia sẽ mất nhiều năm mới có thể lành lại

Sau khi FIFA chính thức công bố bằng chứng về giấy tờ giả mạo của 7 cầu thủ nhập tịch ngày 7.10, nhà báo T.Avineshwaran cho rằng: "Những gì FAM khăng khăng công bố là do "lỗi kỹ thuật". Hóa ra, tất cả chỉ để đánh lừa dư luận. FIFA đã vạch trần tất cả. Điều này có vẻ không phải là lỗi kỹ thuật. Như tôi đã nói, FAM và cả chính phủ Malaysia nữa phải thành thật".

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt Ảnh: Ngọc Linh

"Những phát hiện này thật đáng lên án. Việc NRD (Cục Đăng ký Quốc gia) được ủy ban (của FIFA) trích dẫn cũng đã nói lên rất nhiều điều. Thành thật mà nói, chúng ta sẽ đi từ đâu đây? Ai phải chịu trách nhiệm? Có cần phải xử lý hình sự không? Thỏa thuận giữa FAM và đội tuyển quốc gia như thế nào?

Giờ chúng ta phải chờ xem AFC sẽ nói gì. Việc bị xử thua (tỷ số 0-3) các trận ở vòng loại Asian Cup 2027 hoàn toàn có thể xảy ra (bao gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6)", nhà báo T.Avineshwaran bày tỏ.

Nhà báo T.Avineshwaran cũng nhấn mạnh: "Ngoài ra, giờ đây quả bóng đang chuyển sang nằm trong phần sân của FAM. Hãy trả lời FIFA trong vòng ba ngày và sau đó nộp đơn kháng cáo trong vòng năm ngày tới. Hiện tại, sự toàn vẹn của quốc gia chúng ta đang bị đe dọa. Nếu chúng ta kháng cáo thất bại, thực sự rất có khả năng là đúng như vậy. Một vết nhơ. Một vết nhơ sẽ mất nhiều năm mới có thể lành lại".

Trong thông báo chính thức của FIFA, xác nhận cả 7 trường hợp cầu thủ nhập tịch "lậu" không có gốc gác liên quan gì đến Malaysia, bao gồm bố mẹ hoặc ông bà.

"Điều này đã đẩy bóng đá Malaysia đã rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Nó cũng làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về quy trình quản trị và xác minh trong cơ quan quốc gia", The Star cho biết.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả Ảnh: Ngọc Linh

Theo đó, trong số các trường hợp được FIFA trích dẫn có tiền vệ gốc Hà Lan, Hector Hevel. Bản sao do FAM nộp cho biết ông nội của anh sinh ra ở Melaka, nhưng cuộc điều tra của FIFA đã tiết lộ tài liệu gốc ghi ở The Hague, Hà Lan, là nơi sinh thực sự.

Tương tự, tài liệu của Jon Irazabal cho thấy ông nội anh đến từ Kuching, Sarawak, nhưng tài liệu gốc do FIFA phát hiện lại ghi địa điểm chính xác là Villa de Guernica ở Viscaya, Tây Ban Nha.

Phán quyết cũng xác nhận rằng các cầu thủ khác - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Joao Figueiredo - đã bị kết tội cùng với FAM vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, bao gồm hành vi làm giả và sử dụng tài liệu giả mạo trong các thủ tục tố tụng chính thức, theo The Star.

Báo cáo của FIFA cũng trích dẫn một tuyên bố từ Cục Đăng ký Quốc gia (NRD), do FAM đệ trình, xác nhận rằng chính quyền Malaysia chưa bao giờ nhận được giấy khai sinh gốc được sử dụng để xác minh nguồn gốc tổ tiên của các cầu thủ.

Điều này cho thấy, quá trình xác thực của chính phủ Malaysia có thể không dựa trên tài liệu gốc, và vì vậy cũng đặt ra câu hỏi về tính đầy đủ trong quy trình xác minh của FAM, The Star cho biết thêm.

Chính những bằng chứng xác thực từ cuộc điều tra của FIFA và những thông tin mơ hồ từ FAM công bố, báo chí Malaysia dự báo, việc kháng cáo sẽ rất khó thành công. Trước mắt chỉ là để kéo dài thời gian, nhưng điều này lại gây tác động rất lớn đến đội tuyển Malaysia trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 đang diễn ra.

Hơn nữa, phán quyết của FIFA chắc chắn sẽ được giữ nguyên, vấn đề là rồi cũng sẽ đến lúc AFC công bố các quyết định kỷ luật tiếp theo, bao gồm xử thua các trận đội tuyển Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu" thi đấu. Bên cạnh đó, còn có thể có các án phạt bổ sung, theo The Star.