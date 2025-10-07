Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mới: FAM tuyên bố chính thức đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA, nhưng án phạt nặng khó thoát

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
07/10/2025 08:21 GMT+7

LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ nộp đơn kháng cáo chính thức lên FIFA sau khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới ra quyết định kỷ luật liên quan đến hồ sơ giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch.

FAM nói gì về FIFA?

Trên trang web chính thức, FAM ngày 7.10 ra thông cáo xác nhận sẽ chính thức kháng cáo lên FIFA về án phạt liên quan tới hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ gốc nước ngoài. FAM cho biết đã nhận bản quyết định đầy đủ từ FIFA và sẽ gửi toàn bộ tài liệu, bằng chứng phản hồi thông qua kênh chính thức trong thời gian sớm nhất.

Mặc dù FIFA đã cung cấp hồ sơ điều tra rất đầy đủ, nhưng FAM lại vẫn có vẻ hiểu sai vấn đề.

"FAM xem xét rất nghiêm túc một số kết luận, đặc biệt là cáo buộc các cầu thủ sử dụng giấy tờ giả hoặc cố tình lách quy định về tư cách thi đấu. Tuy nhiên, đến nay FIFA chưa cung cấp bằng chứng nào cho thấy những cáo buộc này là có cơ sở", thông cáo FAM nêu. 

Mới: FAM tuyên bố chính thức đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA, nhưng án phạt nặng khó thoát- Ảnh 1.

FIFA tung văn bản nêu rõ gốc gác các cầu thủ nhập tịch vi phạm

Theo FAM, toàn bộ hồ sơ của các cầu thủ đều do FAM chuẩn bị, xác minh và quản lý theo đúng quy định. Trong suốt quá trình, các cầu thủ nhập tịch đều hành động với thiện chí, hoàn toàn dựa vào quy trình kiểm tra và đăng ký do FAM thực hiện. FAM tuyên bố sẽ làm rõ trong quá trình kháng cáo chính thức.

FAM nhấn mạnh cam kết bảo vệ lợi ích bóng đá Malaysia và quyền lợi của các cầu thủ, khẳng định toàn bộ quy trình phản hồi sẽ được tiến hành minh bạch, đúng luật và qua các kênh hợp pháp. Liên đoàn cho biết sẵn sàng "sử dụng mọi biện pháp pháp lý có thể" để theo đuổi vụ việc đến cùng.

Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của bóng đá Malaysia

FAM phải nộp 11,5 tỉ đồng tiền phạt với hạn muộn nhất 5.11

Trước đó, khuya 6.10, Ủy ban Kỷ luật FIFA tuyên bố FAM đã sử dụng giấy tờ bị chỉnh sửa để đăng ký bảy cầu thủ: Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Joao Figueiredo. FIFA cho biết có sự khác biệt đáng kể giữa giấy khai sinh gốc mà FIFA thu thập được và bản FAM nộp nhằm chứng minh tư cách thi đấu cho các cầu thủ.

Mới: FAM tuyên bố chính thức đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA, nhưng án phạt nặng khó thoát- Ảnh 2.

Bóng đá Malaysia đang vướng bê bối lớn

Theo quyết định, FAM bị phạt 350.000 CHF, còn mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá. FIFA yêu cầu các "đương sự" bắt buộc phải nộp tiền phạt trong vòng 30 ngày kể từ khi FIFA chốt bản án (ngày 6.10), tức là ngày 5.11.

FAM cũng cho biết vì vụ việc liên quan đến tài liệu chính thức của Chính phủ Malaysia về quy trình cấp và xác minh hộ chiếu, nên họ chỉ cung cấp thông tin này cho FIFA, căn cứ theo luật Bí mật Nhà nước 1972 và luật Hộ chiếu 1966, trong đó nghiêm cấm tiết lộ các tài liệu hoặc quy trình này khi chưa được phép.

Mới: Sếp lớn AFC nói thẳng về nguy cơ lớn Malaysia bị trừ điểm, quá trình kháng cáo cực phức tạp

Mới: Sếp lớn AFC nói thẳng về nguy cơ lớn Malaysia bị trừ điểm, quá trình kháng cáo cực phức tạp

Theo trang Asean Football, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải trải qua quá trình kháng cáo phức tạp nên từng hành động phải tính toán rất kỹ. Trong khi đó, tối 6.10, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul đã có những chia sẻ về án phạt mà Bóng đá Malaysia (FAM) phải nhận.

Lộ lý do FAM chưa kháng cáo: FIFA chưa cung cấp hồ sơ chi tiết về án phạt tính đến tối 6.10?

Sốc: Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị tin tặc tấn công, phải ra thông báo khẩn về án phạt của FIFA

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
