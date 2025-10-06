Lộ lý do FAM chưa kháng cáo: FIFA chưa cung cấp hồ sơ chi tiết về án phạt tính đến tối 6.10

Ngày 26.9, FIFA công bố án kỷ luật ban đầu dành cho FAM và 7 cầu thủ mà FIFA cho rằng đã nhập tịch lậu. FIFA chỉ thông báo về mức phạt và hình thức xử lý, chứ chưa kèm bản giải thích chi tiết.

Theo quy định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thông báo ban đầu, FAM có quyền yêu cầu FIFA cung cấp hồ sơ chi tiết hơn (motivated decision), nêu lý do xử phạt. Hồ sơ này sẽ tóm tắt sự việc, nêu điều luật bị FAM vi phạm, phân tích các điểm liên quan và giải thích tiêu chí mà FIFA đưa ra hình phạt.

Chỉ sau khi nhận được bản giải thích đầy đủ đó, thời hạn kháng cáo mới chính thức bắt đầu và chỉ những bên liên quan trực tiếp (FAM và các cầu thủ nhận án phạt) mới có quyền yêu cầu FIFA cung cấp hồ sơ này.

Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của bóng đá Malaysia

Theo cập nhật đến 21 giờ ngày 6.10.2025, chúng tôi chưa thấy văn bản “motivated decision” – văn bản mà FIFA giải thích rõ lý do phạt FAM, xuất hiện trên legal.fifa.com.

Trang Inside FIFA trước đó mới chỉ đăng bài thông báo án phạt: FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 9,5 tỉ đồng), bảy cầu thủ mỗi người 2.000 CHF (khoảng 55 triệu đồng) và bị đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá.

FAM mất phí bao nhiêu nếu kháng cáo?

Theo các văn bản FIFA, bên kháng cáo (ở đây là FAM) phải thông báo ý định kháng cáo trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được quyết định có nêu lý do (motivated decision). Sau đó, trong vòng 5 ngày tiếp theo, bên kháng cáo phải nộp “bản kháng cáo” chi tiết gồm yêu cầu, bằng chứng và danh sách nhân chứng qua Cổng pháp lý FIFA (FIFA Legal Portal). Phí kháng cáo là 1.000 CHF (khoảng 27 triệu đồng).

Tuy nhiên, theo thông báo chính thức từ ngày 30.9 của FAM, họ chưa thể nộp đơn kháng cáo vì vẫn đang chờ nhận bản "motivated decision" - phán quyết đầy đủ và hồ sơ đánh giá từ FIFA. Chỉ khi nhận được bản quyết định có nêu lý do, FAM mới có cơ sở để đánh giá, lập luận phản biện và tiến hành kháng cáo theo đúng quy trình.

Hiện chưa rõ liệu FAM có yêu cầu hay không và đã nhận được “motivated decision” – quyết định có lý do chi tiết về án phạt hay chưa

FAM thừa nhận có “lỗi kỹ thuật” trong quá trình nộp hồ sơ nhưng cam kết sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý khi nhận được tài liệu từ FIFA.

Cũng theo quy định của FIFA, khi có dự định nộp kháng cáo, FAM phải thông báo cho Ủy ban Kháng cáo của FIFA về ý định kháng cáo của mình, bằng văn bản qua Cổng pháp lý FIFA (FIFA Legal Portal), trong vòng ba ngày kể từ khi nhận được thông báo về căn cứ của quyết định.

Trong vòng năm ngày kể từ khi hết hạn thời hạn tuyên bố kháng cáo, FAM phải nộp “bản kháng cáo” bằng văn bản qua Cổng pháp lý FIFA. Bản kháng cáo này phải bao gồm các yêu cầu của bên kháng cáo, tường trình sự việc, bằng chứng, danh sách nhân chứng dự kiến (kèm tóm tắt ngắn gọn về lời khai dự kiến của họ) và kết luận của bên kháng cáo. Sau thời hạn nộp bản kháng cáo, FAM không được phép bổ sung thêm văn bản hay bằng chứng mới.