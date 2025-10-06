Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sốc: Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị tin tặc tấn công, phải ra thông báo khẩn về án phạt của FIFA

Văn Trình
06/10/2025 17:32 GMT+7

Sát thời điểm hết hạn kháng cáo án phạt từ FIFA, website chính thức của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bất ngờ bị 'tấn công'.

Theo truyền thông Malaysia, hệ thống quản lý thi đấu chính thức (CMS) của FAM (FAM) đã bị tin tặc tấn công, làm dấy lên lo ngại về tính bảo mật của dữ liệu và hồ sơ bóng đá quốc gia. Sự cố xảy ra vào chiều 6.10, tức trùng ngày với hạn kháng cáo các án phạt mà FAM đã chịu từ FIFA trước đó.

“Dù trang web của cơ quan quản lý bóng đá Malaysia vẫn có thể truy cập được, nhưng trang hệ thống quản lý cuộc thi (CMS-FAM) chứa thông tin quan trọng - bao gồm hồ sơ cầu thủ, số liệu thống kê trận đấu, đăng ký đội và tài liệu cuộc thi đã bị tấn công. Dòng thông báo với nội dung “Tên miền, trình duyệt hoặc cơ sở dữ liệu đã bị tấn công” hiện lên rõ ràng”, trang Metro tiết lộ.

Sốc: Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị tin tặc tấn công, phải ra thông báo khẩn về án phạt của FIFA- Ảnh 1.

Website chính thức của Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị tấn công

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang báo của Malaysia cũng thông tin thêm: “Trên thực tế, tin tặc đã yêu cầu khoản thanh toán lên tới 7.000 USD (hơn 184 triệu đồng). Người đã làm việc này để lại đoạn tin nhắn: Sao các người lại ở đây? Các người đang chơi bóng đá hay chơi trò làm giả giấy tờ vậy? Được rồi, lôi Indonesia vào để làm gì? FIFA nên trừng phạt FAM, chứ không phải PSSI”.

Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia vẫn chưa kháng cáo, vì sao?

Rất nhanh sau sự cố này, FAM cũng đưa ra dòng thông báo: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xin thông báo rằng FAM vẫn đang chờ đợi toàn bộ tài liệu phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA). Quá trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu sau khi nhận được toàn bộ tài liệu phán quyết chính thức. Đội ngũ pháp lý của FAM sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào tiếp theo ngay khi nhận được các tài liệu liên quan. Sau khi nhận được toàn bộ quyết định, đội ngũ pháp lý của FAM sẽ nộp đơn kháng cáo kèm theo các tài liệu hỗ trợ mạnh mẽ”.

Sốc: Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị tin tặc tấn công, phải ra thông báo khẩn về án phạt của FIFA- Ảnh 2.

FAM vẫn đang bận bịu, xử lý án phạt của FIFA

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo truyền thông Malaysia, hiện các quan chức FAM vẫn đang “bận bịu”cho việc kháng cáo án phạt từ FIFA. Trước đó, ngày 26.9, đội tuyển Malaysia nhận cú sốc lớn khi nhận án phạt nặng từ FIFA. Theo đó, tổ chức bóng đá thế giới cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, bao gồm: Facundo Garces, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM bị phạt tiền và nhóm cầu thủ này cũng bị đình chỉ thi đấu 12 tháng. Vụ việc vẫn chưa có hồi kết và cần thêm thời gian để những quyết định cuối cùng được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), FIFA đưa ra.

