Nóng: Sếp lớn AFC nói thẳng về nguy cơ lớn Malaysia bị trừ điểm, quá trình kháng cáo cực phức tạp

FAM có thể phải trải qua đến 5 giai đoạn kháng cáo, bóng đá Malaysia lao đao

Bóng đá Malaysia gặp thách thức lớn khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vào ngày 26.9. Ủy ban kỷ luật FIFA thông báo, FAM đã vi phạm điều 22 của bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. Đồng thời, 7 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado cũng bị cấm hoạt động bóng đá trong 12 tháng và mỗi người phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng).

Hôm nay (6.10) chính là thời điểm cuối cùng trong thời hạn 10 ngày kháng cáo của FAM. Tuy nhiên, FAM bất ngờ đưa ra thông báo họ vẫn đang chờ toàn bộ tài liệu phán quyết từ FIFA. Quá trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu sau khi nhận được toàn bộ tài liệu phán quyết chính thức. Đội ngũ pháp lý của FAM sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào tiếp theo ngay khi nhận được các tài liệu liên quan.

Những bước đi của FAM khiến CĐV Malaysia không khỏi lo lắng ẢNH: NGỌC LINH

Thông báo này của FAM ngay lập tức khiến nhiều CĐV Malaysia khó hiểu. Họ cho rằng uy tín của bóng đá Malaysia đang suy giảm nghiêm trọng và FAM phải hành động để nhanh chóng chứng minh sự trong sạch, phục hồi danh dự. Dù vậy, theo nhận định của trang Asean Football, đây là việc làm đúng đắn của FAM vì việc kháng cáo sẽ diễn ra vô cùng phức tạp.

Asean Football phân tích, quá trình kháng cáo của FAM có thể lên đến 5 giai đoạn. Trang Asean Football viết: “Ở giai đoạn 1, FAM sau khi bị FIFA công khai về án phạt kể từ ngày 26.9 sẽ có 10 ngày (đến ngày 6.10) để yêu cầu FIFA cung cấp thêm thông tin chi tiết về án phạt.

Giai đoạn 2, sau khi nhận đủ các hồ sơ về án phạt của FIFA, FAM sẽ có 3 ngày để quyết định và thông báo bằng văn bản tới FIFA về việc có kháng cáo hay không. Nếu có, FAM sẽ có thêm 5 ngày để nộp đơn kháng cáo.

Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu ngay khi giai đoạn 2 kết thúc, Ủy ban kháng cáo FIFA sẽ xem xét, đánh giá và đưa ra kết quả. Quy trình này mất nhiều thời gian, có thể kéo dài 4 đến 6 tuần.

Ở giai đoạn 4, sau khi nhận kết quả của Ủy ban kháng cáo FIFA, nếu không đồng ý, FAM tiếp tục có thêm 21 ngày để tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).

Ở giai đoạn cuối cùng, sau khi CAS đưa ra kết luận, AFC mới vào cuộc, xem xét liệu FAM vi phạm hay không và đưa ra các hình phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm”.

Quy trình kháng cáo của FAM có thể sẽ diễn ra rất phức tạp ẢNH: NGỌC LINH

Tổng thư ký AFC bất ngờ lên tiếng

Trong tối 6.10, Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul cũng bất ngờ nhận lời mời phỏng vấn của kênh Astro, liên quan đến vụ việc của FAM. Kể từ khi FIFA đưa ra án phạt, đây là lần đầu tiên quan chức của AFC lên tiếng. Trước đó, AFC đã từ chối đưa ra bình luận.

Ông Datuk Seri Windsor Paul chia sẻ: “Việc kháng cáo phải trải qua các thủ tục phức tạp. AFC hiện vẫn đang theo dõi sát sao vụ việc này. Khi mọi thứ kết thúc, CAS sẽ gửi quyết định đến AFC, bất kể FAM có thành công hay không trong việc kháng cáo. Khi đó, Ủy ban Kỷ luật AFC mới chính thức vào cuộc để xem xét FAM đã vi phạm hay không. Nếu có, AFC chắc chắn sẽ xử phạt nghiêm khắc”.

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul đánh giá bóng đá Malaysia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ việc này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Datuk Seri Windsor Paul nói thêm: “Do đội tuyển quốc gia Malaysia và CLB Johor Darul Ta'zim tham gia hai giải đấu do AFC tổ chức nên chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ trừ điểm, nếu FAM vi phạm. Thậm chí, nếu FAM vi phạm nghiêm trọng, bóng đá Malaysia có thể sẽ nhận án phạt nặng hơn nữa ở đấu trường quốc tế”.