7 cầu thủ ‘ngoại 100%’ khai gì với FIFA: ‘Chúng tôi không có tiền án, tiền sự’

Cầu thủ nhập tịch lậu tự đưa ra một loạt tình tiết giảm nhẹ, thái độ của FIFA

Trong báo cáo chi tiết vừa được FIFA công bố vào tối muộn 6.10, liên quan đến vụ bê bối nhập tịch trái phép cầu thủ nước ngoài tại Malaysia, 7 tuyển thủ gốc ngoại đã khai nhiều điều với FIFA.



Đặc biệt nhóm cầu thủ này đề nghị FIFA cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, như: chủ động hợp tác trong suốt quá trình điều tra; không có tiền án, tiền sự hay vi phạm trước đó; không cố ý thực hiện hành vi sai phạm.



Vụ việc khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải đối mặt với Ủy ban Kỷ luật FIFA và đã lãnh án nặng.

Theo báo cáo điều tra của FIFA, ngày 22 và 28.8, FAM cùng 7 cầu thủ bị cáo buộc (gọi chung là "bị đơn") đã được thông báo về kết quả điều tra.

Tên và quốc tịch gốc của 7 cầu thủ

Nguồn gốc của 7 cầu thủ không liên quan đến đất nước Malaysia như trong hồ sơ FAM cung cấp cho FIFA





Cầu thủ Malaysia đã phải có phiên 'điều trần' với FIFA ảnh: ngọc linh

Đến ngày 22.9, các bên liên quan gửi bản trình bày quan điểm phản hồi chính thức đến FIFA. Ba ngày sau, tức 25.9, vụ việc được chuyển tới Ủy ban Kỷ luật để ra phán quyết. Đến ngày 26.9, phần có hiệu lực của quyết định đã được thông báo đến các bên.

FAM khẳng định: Làm đúng quy trình, không biết tài liệu có thể bị làm giả. Trong bản trình bày gửi FIFA ngày 22.9, FAM cho rằng quy trình nhập tịch được tiến hành theo đúng pháp luật Malaysia. Cụ thể, Cục Đăng ký quốc gia Malaysia (NRD) đã xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ giấy tờ, bao gồm thông tin ông bà của các cầu thủ, đồng thời đã thực hiện việc kiểm tra chéo và xác minh thông tin để xác định gốc gác. Từ đó, FAM khẳng định rằng việc nhập quốc tịch cho các cầu thủ hoàn toàn hợp hiến. Chỉ sau khi quy trình này hoàn tất tại Malaysia, FAM mới gửi hồ sơ lên FIFA xin xác nhận tư cách thi đấu.

Phản ứng của các cầu thủ khi khai với FIFA là: “Chúng tôi không cố ý”. Các cầu thủ đều nhấn mạnh, họ không biết và cũng không tham gia vào bất kỳ hành vi gian lận nào liên quan đến tài liệu. Các cầu thủ cũng viện dẫn các án lệ tương tự trong quá khứ để xin giảm mức phạt. Tuy nhiên FIFA đã bác bỏ và vẫn giữ nguyên mức phạt ban đầu.

Trong tuần này, AFC sẽ xem xét vụ việc để có thể đưa ra hình thức xử lý phù hợp với lỗi vi phạm của bóng đá Malaysia.