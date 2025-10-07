Fan Đông Nam Á phản ứng bất ngờ về bê bối rúng động của bóng đá Malaysia

Tài liệu được công bố chính thức của FIFA về nguồn gốc không hợp lệ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang gây rúng động toàn khu vực. Tổ chức bóng đá thế giới xác định rõ, cả 7 cầu thủ đều không có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra ở Malaysia, vi phạm quy định về quốc tịch trong Quy chế tư cách cầu thủ. Ngay sau khi thông tin được công bố, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ra thông báo khẳng định sẽ kháng cáo. Tuy nhiên, động thái này không làm dịu đi làn sóng phẫn nộ đang dâng cao trong cộng đồng người hâm mộ Malaysia.

"Bóng đá Malaysia đang trả giá vì sự nôn nóng"

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X… hàng chục nghìn bình luận xuất hiện chỉ trong vài giờ. Nhiều CĐV Malaysia bày tỏ sự thất vọng, buồn bã khi đội tuyển quốc gia rơi vào khủng hoảng, đồng thời cho rằng FAM "đang phải trả giá cho sự vội vã trong việc nhập tịch cầu thủ để chạy theo thành tích". Một CĐV viết: "Ai cũng thấy trước điều này. FAM đã quá nôn nóng, quên mất rằng bóng đá không thể xây dựng bằng con đường tắt". Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ kêu gọi xử lý trách nhiệm các quan chức FAM, đồng thời điều tra các CLB liên quan, đặc biệt là Johor Darul Ta'zim (JDT) - đội bóng có tới 3 cầu thủ nhập tịch nằm trong danh sách bị phạt.

Hector Hevel (số 13, được FIFA xác định có gốc gác Hà Lan) trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 vào ngày 10.6 ẢNH: NGỌC LINH

Phản ứng không chỉ dừng lại ở trong nước. Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á cũng dành sự quan tâm lớn và bình luận sôi nổi về vụ việc. Phần lớn cho rằng FAM đã quá nôn nóng và xem nhẹ quy định quốc tế, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhiều ý kiến từ người hâm mộ bóng đá Indonesia, Thái Lan, Singapore và Philippines cho rằng Malaysia khó có thể "bẻ còi" FIFA, vì bằng chứng quá rõ ràng.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, hàng loạt bình luận xuất hiện với nội dung chúc mừng đội tuyển Việt Nam và Nepal, hai đội bóng có khả năng được xử thắng Malaysia 3-0. Một người hâm mộ Indonesia viết: "Đây là bài học cho những liên đoàn chỉ biết chạy theo danh hiệu mà quên mất luật lệ". "Với việc được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027", một tài khoản của CĐV Thái Lan bình luận.

Trước đó, Việt Nam từng thua 0-4 (ngày 10.6), còn Nepal thua 0-2 (ngày 25.3). Cụ thể, cả 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia đều xuất hiện trong trận gặp Việt Nam. Còn ở trận chạm trán Nepal, Hector Hevel (được FIFA xác định là có gốc gác Hà Lan) đã ghi bàn cho đội tuyển Malaysia.

Dù vậy, một số fan Malaysia vẫn mong FAM có thể kháng cáo thành công hoặc ít nhất giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, giới chuyên môn trong khu vực đều nhận định rằng khả năng FAM đảo ngược quyết định của FIFA gần như bằng không, và vụ việc này sẽ còn là "vết nhơ khó gột rửa" của bóng đá Malaysia trong nhiều năm tới.

Sự việc lúc này vẫn chưa đi đến hồi kết. Nhưng trong trường hợp FAM kháng cáo không thành công, đội tuyển Malaysia sẽ đối mặt với bất lợi lớn tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Quyền quyết định án phạt đối với đội tuyển Malaysia (liệu có bị xử thua 0-3 các trận đấu kể trên hay không) hoàn toàn trong tay của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Bởi, Asian Cup là giải đấu do AFC tổ chức và quản lý trực tiếp.

Các cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Malaysia Theo kết luận điều tra được FIFA công bố tối 6.10, tổ tiên của 7 cầu thủ nhập tịch lậu như sau: Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan). Tuy nhiên, trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh tổ tiên của các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có tổ tiên sinh ra tại Malaysia.



