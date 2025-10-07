Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Fan Đông Nam Á phản ứng bất ngờ về bê bối rúng động của bóng đá Malaysia

Thu Bồn
Thu Bồn
07/10/2025 11:24 GMT+7

Sau khi FIFA công bố tài liệu khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia không có gốc gác hợp lệ, người hâm mộ bóng đá trong nước và khu vực phản ứng dữ dội. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định sẽ kháng cáo, nhưng làn sóng chỉ trích vẫn lan rộng khắp mạng xã hội Đông Nam Á.

Tài liệu được công bố chính thức của FIFA về nguồn gốc không hợp lệ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang gây rúng động toàn khu vực. Tổ chức bóng đá thế giới xác định rõ, cả 7 cầu thủ đều không có cha mẹ hoặc ông bà sinh ra ở Malaysia, vi phạm quy định về quốc tịch trong Quy chế tư cách cầu thủ. Ngay sau khi thông tin được công bố, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ra thông báo khẳng định sẽ kháng cáo. Tuy nhiên, động thái này không làm dịu đi làn sóng phẫn nộ đang dâng cao trong cộng đồng người hâm mộ Malaysia.

"Bóng đá Malaysia đang trả giá vì sự nôn nóng"

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X… hàng chục nghìn bình luận xuất hiện chỉ trong vài giờ. Nhiều CĐV Malaysia bày tỏ sự thất vọng, buồn bã khi đội tuyển quốc gia rơi vào khủng hoảng, đồng thời cho rằng FAM "đang phải trả giá cho sự vội vã trong việc nhập tịch cầu thủ để chạy theo thành tích". Một CĐV viết: "Ai cũng thấy trước điều này. FAM đã quá nôn nóng, quên mất rằng bóng đá không thể xây dựng bằng con đường tắt". Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ kêu gọi xử lý trách nhiệm các quan chức FAM, đồng thời điều tra các CLB liên quan, đặc biệt là Johor Darul Ta'zim (JDT) - đội bóng có tới 3 cầu thủ nhập tịch nằm trong danh sách bị phạt.

Fan Đông Nam Á phản ứng bất ngờ về bê bối rúng động của bóng đá Malaysia- Ảnh 1.

Hector Hevel (số 13, được FIFA xác định có gốc gác Hà Lan) trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 vào ngày 10.6

ẢNH: NGỌC LINH

Phản ứng không chỉ dừng lại ở trong nước. Người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á cũng dành sự quan tâm lớn và bình luận sôi nổi về vụ việc. Phần lớn cho rằng FAM đã quá nôn nóng và xem nhẹ quy định quốc tế, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhiều ý kiến từ người hâm mộ bóng đá Indonesia, Thái Lan, Singapore và Philippines cho rằng Malaysia khó có thể "bẻ còi" FIFA, vì bằng chứng quá rõ ràng.

Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, hàng loạt bình luận xuất hiện với nội dung chúc mừng đội tuyển Việt Nam và Nepal, hai đội bóng có khả năng được xử thắng Malaysia 3-0. Một người hâm mộ Indonesia viết: "Đây là bài học cho những liên đoàn chỉ biết chạy theo danh hiệu mà quên mất luật lệ". "Với việc được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027", một tài khoản của CĐV Thái Lan bình luận.

Trước đó, Việt Nam từng thua 0-4 (ngày 10.6), còn Nepal thua 0-2 (ngày 25.3). Cụ thể, cả 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia đều xuất hiện trong trận gặp Việt Nam. Còn ở trận chạm trán Nepal, Hector Hevel (được FIFA xác định là có gốc gác Hà Lan) đã ghi bàn cho đội tuyển Malaysia.

Dù vậy, một số fan Malaysia vẫn mong FAM có thể kháng cáo thành công hoặc ít nhất giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, giới chuyên môn trong khu vực đều nhận định rằng khả năng FAM đảo ngược quyết định của FIFA gần như bằng không, và vụ việc này sẽ còn là "vết nhơ khó gột rửa" của bóng đá Malaysia trong nhiều năm tới.

Sự việc lúc này vẫn chưa đi đến hồi kết. Nhưng trong trường hợp FAM kháng cáo không thành công, đội tuyển Malaysia sẽ đối mặt với bất lợi lớn tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Quyền quyết định án phạt đối với đội tuyển Malaysia (liệu có bị xử thua 0-3 các trận đấu kể trên hay không) hoàn toàn trong tay của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Bởi, Asian Cup là giải đấu do AFC tổ chức và quản lý trực tiếp.

Các cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Malaysia

Theo kết luận điều tra được FIFA công bố tối 6.10, tổ tiên của 7 cầu thủ nhập tịch lậu như sau: Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Garces (Argentina), Rodrigo Holgado (Argentina), Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Iraurgui (Tây Ban Nha), Hector Hevel (Hà Lan).

Tuy nhiên, trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh tổ tiên của các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có tổ tiên sinh ra tại Malaysia.


Tin liên quan

Một vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Malaysia, kháng cáo chỉ là… bao biện

Một vết nhơ khó gột rửa của bóng đá Malaysia, kháng cáo chỉ là… bao biện

Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, FIFA đã vạch trần tất cả vụ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu', điều này có vẻ không phải là lỗi kỹ thuật như Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khăng khăng công bố. Việc kháng cáo chỉ là bao biện.

FAM chối tội, đổ lỗi cho cơ quan chức năng Malaysia: Bác bỏ mọi cáo buộc của FIFA nhưng…

Nóng: FIFA tung bằng chứng ‘khủng’ những sai phạm của FAM, cả 7 cầu thủ nhập tịch không có tổ tiên Malaysia

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia Đội tuyển Malaysia FIFA Cầu thủ nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận