Báo chí khu vực chỉ trích FAM thiếu cẩn trọng, vô trách nhiệm khi xét duyệt nhập tịch cầu thủ

Ngày 7.10, truyền thông khu vực như Kompas (Indonesia) và Thairath (Thái Lan) đồng loạt đăng tải thông tin về kết luận điều tra của FIFA, qua đó xác nhận FAM đã nộp các giấy tờ bị làm giả để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho bảy cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia Malaysia.

Theo Kompas, FIFA khẳng định không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm ra các giấy tờ gốc của ông bà bảy cầu thủ, điều đó cho thấy sự thiếu kiểm chứng và cẩn trọng nghiêm trọng từ phía FAM trong quy trình xử lý hồ sơ.

Báo chí khu vực nhận định bê bối này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực phát triển của bóng đá Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Cuộc điều tra của FIFA được mở ngay sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6.2025, khi cơ quan này nhận được đơn khiếu nại chính thức về việc quá trình nhập tịch "diễn ra quá nhanh và bất thường".

Thairath: "FAM đối mặt nguy cơ bị xử thua các trận đã đấu"

Trong khi đó, tờ Thairath (Thái Lan) mô tả đây là "cuộc điều tra gây chấn động bóng đá Đông Nam Á", với khả năng Malaysia phải hứng chịu những hậu quả nặng nề.

Theo tờ báo này, FIFA xác nhận FAM đã chỉnh sửa nơi sinh gốc của ông bà các cầu thủ – từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan thành "người Malaysia" – nhằm giúp họ đủ điều kiện thi đấu.

FAM thiếu cẩn trọng hay thiếu trung thực?

Theo nhận định của các tờ báo trong khu vực, vụ việc không chỉ là sai sót hành chính mà cho thấy dấu hiệu gian dối có hệ thống trong quy trình nhập tịch cầu thủ của FAM.

Kompas dùng từ "thiếu tỉ mỉ và thiếu trách nhiệm" khi nói về quá trình FAM xác minh gốc gác và xử lý hồ sơ nhập tịch cầu thủ và cho rằng vụ bê bối này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá Malaysia, vốn đang trong quá trình cải tổ và tăng cường nhập tịch cầu thủ để cải thiện thành tích quốc tế.

FAM tuyên bố sẽ kháng cáo và theo đuổi đến cùng nhưng chưa đưa ra bằng chứng về nguồn gốc của các cầu thủ

CNN Indonesia thì đăng tải chi tiết nơi sinh của từng cầu thủ bị xác định vi phạm. Ví dụ như ông/bà của Gabriel Felipe Arrocha sinh ra ở Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha nhưng lại bị sửa thành sinh ra ở Melaka, Malaysia. Hay ông/bà của Facundo Tomás Garcés sinh ra ở Villa Maria Selva, Santa Fe de la Cruz, Argentina nhưng lại bị sửa thành sinh ra ở Penang, Malaysia;...

FIFA dễ dàng phát hiện hồ sơ giả mạo

Theo bản kết luận được công bố, FIFA đã thu thập bản sao giấy khai sinh gốc của ông bà các cầu thủ và phát hiện không ai trong số họ sinh ra tại Malaysia như hồ sơ mà FAM cung cấp. Ngược lại, nguồn gốc thực tế của họ được xác định đến từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Tài liệu mà FAM nộp cho FIFA trước đó khẳng định rằng ông/bà của cả bảy cầu thủ đều là người Malaysia, đủ điều kiện để họ thi đấu cho đội tuyển quốc gia theo quy định về "quan hệ huyết thống".

Tuy nhiên, kết quả điều tra của FIFA chứng minh đây là hồ sơ bị chỉnh sửa có hệ thống, và FAM đã không thực hiện quy trình thẩm định độc lập hoặc xác minh với cơ quan dân sự trước khi nộp tài liệu.

FIFA tung bằng chứng FAM gian lận: Cả 7 cầu thủ nhập tịch gốc gác từ đâu?

Theo quy định của FIFA, một cầu thủ chỉ có thể đại diện cho đội tuyển quốc gia nếu ít nhất một người ông hoặc bà sinh ra tại quốc gia đó. Việc cố tình thay đổi thông tin nguồn gốc gia đình là hành vi vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA (FDC) về giả mạo và làm sai lệch tài liệu.

Hiện FAM cho biết sẽ kháng cáo và theo đuổi các biện pháp pháp lý đến cùng nhưng chưa đưa ra bằng chứng để chứng minh được nguồn gốc thực sự của các cầu thủ nhập tịch.