Chuyên gia Malaysia gay gắt: FAM đừng đổ lỗi, hãy kiểm chứng giấy tờ nhập tịch cầu thủ

Cần làm rõ giấy tờ gốc của gia đình hay do đại lý tạo?

Theo báo New Straits Times của Malaysia, sau khi FIFA đưa ra văn bản nêu rõ sai phạm nhập tịch của bóng đá nước này, cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ liệu các giấy tờ được sử dụng để đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia có bị làm giả hay không. Đây chính là cáo buộc trọng tâm mà FIFA nêu ra khi ra án phạt với FAM và bảy cầu thủ liên quan.

Tiến sĩ Faithal Hassan, giảng viên cao cấp tại Khoa Thể thao và Khoa học vận động của ĐH Malaya, cho rằng cuộc tranh luận hiện nay không nên bị cuốn vào chính trị, nghi kỵ hay đổ lỗi, mà cần tập trung vào bản chất của vụ việc: các giấy tờ có thật sự bị làm giả hay không, và ai là người chịu trách nhiệm.

Chuyên gia Malaysia đặt câu hỏi về bên cung cấp giấy tờ các cầu thủ: Gia đình hay đại lý (bên thứ ba)? ẢNH: NGỌC LINH

"Vấn đề trung tâm mà FIFA đặt ra là các giấy tờ bị phát hiện là giả. Nếu đó là giấy tờ thật, sẽ không có gì để bàn cãi", ông nói. "Vì Cục Đăng ký Quốc gia là cơ quan cấp hộ chiếu, nên câu hỏi cần được trả lời là: những hộ chiếu đó có được phê duyệt dựa trên giấy tờ bị làm giả hay không?".

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM đã vi phạm Điều 22 trong Bộ Quy tắc Kỷ luật khi nộp giấy tờ bị chỉnh sửa để bảy cầu thủ nhập tịch có thể ra sân ở trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam hôm 10.6, trận đấu mà Malaysia thắng 4-0. Sau đó, FIFA nhận được đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của một số cầu thủ.

Bản báo cáo từ Ủy ban Kỷ luật FIFA lại cho thấy một chuỗi thời gian dày đặc và đáng chú ý. Theo đó, ngày 19.3.2025, FAM gửi bộ hồ sơ đầu tiên xin xác nhận tư cách thi đấu cho cầu thủ Hector Hevel. Trong ba tháng tiếp theo, FAM liên tục nộp hồ sơ cho các cầu thủ nhập tịch khác như Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Toàn cảnh bê bối nhập tịch ‘lậu’ của bóng đá Malaysia

Đến từ ngày 6 đến 9.6, FIFA phản hồi và xác nhận các cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Ngày 10.6, chỉ chưa đầy ba tháng sau khi bắt đầu quy trình, cả bảy cầu thủ đều ra sân trong trận vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil – trận đấu mà Malaysia thắng 4-0, với các bàn của Holgado và Figueiredo.

Trong tài liệu mà FAM gửi đến FIFA, nơi sinh của ông, bà các cầu thủ này đều là Malaysia. FIFA cho rằng, FAM đã nộp giấy khai sinh giả để chứng minh 7 cầu thủ vi phạm có ông, bà sinh ra tại Malaysia. Trong quá trình điều tra, FIFA đã thu thập được bản sao của giấy khai sinh gốc của ông, bà các cầu thủ liên quan. Các bằng chứng mà FIFA thu thập được cho thấy ông, bà các cầu thủ này đều ở nước ngoài, hoàn toàn trái với những giấy tờ mà FAM đã cung cấp.

Ông Faithal cho biết FIFA đã yêu cầu FAM nộp giấy khai sinh và bằng chứng về nguồn gốc huyết thống để xác định tư cách các cầu thủ. Theo ông, Malaysia không nên phản ứng theo cảm xúc mà phải truy ra ai đã làm ra các giấy tờ đó: "Đó có phải là giấy tờ gốc của gia đình, hay được tạo bởi bên thứ ba - chẳng hạn như các đại lý cầu thủ?".

Vị chuyên gia cho rằng nhiều quy trình nhập tịch cầu thủ trong bóng đá hiện nay bị chi phối bởi các đại lý. "Nếu các đại lý là người xử lý hồ sơ, mức độ tin cậy đến đâu? Thay vì cáo buộc phá hoại, chúng ta nên tập trung vào nguồn gốc giấy tờ. Sai là sai, bất kể ai là người báo cáo vụ việc cho FIFA".

Theo ông, nếu tài liệu là giả, FAM phải chấp nhận hậu quả: "Vụ việc này sẽ không xảy ra nếu quy trình được làm đúng từ đầu. Nếu giấy tờ là giả - dù cố ý hay vô tình - Malaysia vẫn ở phía sai". Tiến sĩ Faithal nhấn mạnh: "Nền tảng của vụ việc nằm ở việc xác minh xem giấy tờ là thật hay giả - đó mới là sự thật cần được làm rõ".

FAM tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc bằng các biện pháp pháp lý ẢNH: NGỌC LINH

"Có thể cấu thành tội hình sự theo luật Malaysia"

New Straits Times cũng dẫn lời luật sư Zamri Ibrahim, Chủ tịch LĐBĐ bang Perlis, cho rằng vụ việc không chỉ dừng ở phạm vi thể thao. Ông khẳng định, hành vi giả mạo giấy tờ và gian lận không chỉ vi phạm quy định của FIFA mà còn cấu thành tội phạm theo luật Malaysia.

"Về mặt pháp lý, giả mạo và gian lận là hành vi hình sự, liên quan đến việc đạt lợi ích bằng cách lừa dối", ông nói. Theo Bộ luật Hình sự Malaysia, tội gian lận (Điều 420) có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm, kèm đánh roi và phạt tiền, còn tội làm giả tài liệu để gian lận (Điều 468) có thể bị tù tối đa 7 năm.

"Đây là vụ việc nghiêm trọng, không thể xem nhẹ hay bỏ qua. Nếu những hành vi này được chứng minh, đó sẽ là nỗi xấu hổ lớn cho đất nước", ông Zamri khẳng định, đồng thời kêu gọi mở điều tra hình sự nếu có căn cứ rõ ràng.