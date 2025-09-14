Chủ trọ thân tình, biến sân nhà thành 'phòng khách' sinh hoạt chung cho cả xóm

Giữa lòng phố thị TP.HCM sôi động, xóm trọ nhỏ trên đường số 2, phường Tân Hưng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, đượm tình người. Người gắn kết tình thân của cả xóm không ai khác chính là người chủ trọ Mai Thị Thanh Hương (62 tuổi).



Chủ trọ 10 năm không tăng giá

Bà Hương có 5 con gái, trong đó con út bị thiểu năng trí tuệ. Chồng bà từng bị tai biến, cha chồng tuổi đã cao, sức khỏe "như ngọn đèn trước gió". Dù bận rộn chăm lo gia đình, bà vẫn quán xuyến việc quản lý khu trọ 27 phòng với số lượng người thuê khá đông.

Bà Hương (bên phải) chụp hình cùng nữ Phó chủ tịch công đoàn phường Tân Hưng ẢNH: DƯƠNG LAN

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Hương nhớ lại năm 2000, khu vực bà sống khi ấy còn nhiều ao đầm, dân cư thưa thớt. Gia đình đông con, thu nhập từ xưởng muối và công việc tại trường mầm non không đủ trang trải, bà quyết định xây phòng trọ cho thuê.

Giá phòng thời đó chỉ 400.000 đồng, bà chắt bóp chi tiêu tiếp tục đầu tư xây thêm nhiều phòng mới, hình thành xóm trọ như hiện tại.

Người thuê phòng trọ của bà Hương gắn bó nhiều năm ẢNH: DƯƠNG LAN

Trước khi cho khách thuê phòng, bà Hương hỏi rõ nhân thân, giấy tờ hoặc được người quen giới thiệu. Người thuê chủ yếu là công nhân, lao động tự do, tài xế công nghệ, thợ hồ…

Mỗi gia đình một hoàn cảnh, đa phần đều khó khăn trong việc kiếm sống, bươn chải ở thành phố. Bà Hương nắm rõ hoàn cảnh của mỗi gia đình, thường xuyên hỗ trợ thực hiện các thủ tục để có sự hỗ trợ kịp thời.

Nữ chủ trọ không yêu cầu người thuê đóng tiền cọc, cho khách thiếu tiền phòng nếu họ quá khó khăn. Tuy nhiên, không phải ai bà cũng cho thiếu để hạn chế tình trạng nhiều người tiêu pha hoang phí, không chịu đóng tiền. 10 năm nay, bà không tăng giá nhà trọ, mỗi khi sửa sang phòng đều thống nhất với người thuê.

Tủ sách được đặt trong khuôn viên dãy trọ của bà Hương ẢNH: DƯƠNG LAN

"Diện tích mỗi phòng không quá lớn nên tôi cũng không muốn số lượng ở quá nhiều. Để đảm bảo an ninh trật tự, tôi hỏi rõ giấy tờ để làm giấy tạm trú, tạm vắng. Tôi cũng yêu cầu mọi người không nhậu nhẹt quá khuya, gây ồn ảnh hưởng đến người khác", bà Hương cho hay.

Mỗi dãy trọ, bà bầu trưởng nhóm để dễ dàng chia sẻ thông tin, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà cũng trang bị bình chữa cháy, kiểm tra hệ thống PCCC, nhắc nhở mọi người chú ý sử dụng thiết bị điện an toàn, cẩn thận. Dãy trọ cũng được trang bị camera giám sát, hạn chế tình trạng trộm cắp xảy ra.

Sân nhà của bà Hương khá rộng và trở thành không gian vui chơi chung của cả xóm. Thỉnh thoảng, mọi người tập trung về đây vui chơi, cùng nhau chụp hình, không khí ngập tràn tình thân.

Bà Hương thường xuyên thông tin với người thuê trọ trên nhóm chung ẢNH: DƯƠNG LAN

"Tôi muốn tạo sân chơi thoải mái cho mọi người. Ngoài ra, sân nhà cũng trở thành nơi nấu bếp ăn từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong xóm có người bị bệnh hay sinh em bé, tôi và mọi người sẽ đến hỏi thăm, động viên tinh thần họ", chủ trọ cho hay.

Người giải hòa uy tín

Người gắn bó với nhà trọ bà Hương lâu nhất 16 - 17 năm. Cụ ông ngoài 80 tuổi, dù con cái có nhà riêng nhưng cụ vẫn muốn ở một mình ở dãy trọ vì đã quen thuộc và cảm thấy thoải mái.

Xóm trọ có nhiều người ở, mỗi người đều có tính cách và suy nghĩ khác nhau nên không tránh khỏi những lần bất đồng quan điểm. Chủ trọ là người đứng ra giải hòa, gắn kết, hàn gắn với suy nghĩ "hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau".

"Tôi thường xuyên nói với mọi người hãy nên thông cảm cho nhau, nhịn nhau một chút để không khí luôn vui vẻ, hòa bình. Chủ trọ uy tín đứng ra giảng hòa mọi người sẽ lắng nghe, chú ý", bà Hương nói.

Bà Mưa ở phòng trọ của bà Hương 16 năm ẢNH: DƯƠNG LAN

Bà Đặng Thị Mưa (65 tuổi) chia sẻ: "Tôi ở xóm trọ này hơn 16 năm và chưa bao giờ có ý định chuyển đi nơi khác. Ở đây rất yên tĩnh, chủ trọ hiền lành, ở trọ nhưng không khác gì ở nhà riêng. Xóm trọ cũng rất sạch sẽ, mọi người trồng cây xanh, chủ trọ quan tâm. Tôi quê ở Trà Vinh nhưng ít khi về quê, nơi đây trở thành quê hương thứ hai".

Bà Trần Thị Thu Trâm, Phó chủ tịch công đoàn phường Tân Hưng cho hay, bà Hương thường xuyên tham gia các hoạt động tại địa phương. Khu trọ rất an ninh, nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động chung, buổi sinh hoạt của khu phố, những buổi tuyên truyền về chính sách pháp luật, PCCC.

Phòng trọ có mức giá bình dân, phù hợp với người thuê ẢNH: DƯƠNG LAN

"Những chủ trọ nhiệt tình như bà Hương là cầu nối quan trọng để địa phương dễ dàng tuyên truyền, trao đổi thông tin đến người dân. Chúng tôi hoan nghênh những chủ trọ có nhiều hoạt động nghĩa tình để lan tỏa đến nhiều người khác", bà Trâm chia sẻ.