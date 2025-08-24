TP.HCM nghĩa tình: Nguyện chữa lành vết thương cho người dưng để trả ơn đời

Căn nhà rộng hơn 32 m2 của gia đình ở phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân cũ), TP.HCM, được chị Xuân biến thành nơi lưu trú miễn phí để "chữa lành" cho những bệnh nhân đặc biệt.

Họ là người khuyết tật ở mọi miền đất nước. Vì thường xuyên ngồi, nằm 1 chỗ nên cơ thể xuất hiện những vết loét, có người bị hoại tử nặng. Quá trình điều trị lâu dài, cuộc sống khó khăn nên được chị Xuân cho tá túc và chữa trị miễn phí.



"Ngoài ra, bệnh nhân còn được anh Trần Thanh Long - Thiện nguyện Hư không phụ cấp chi phí ăn uống, thuốc men, đưa đón bằng xe cứu thương từ nhà đến nơi lưu trú", chị Xuân nói.

Chữa lành những vết thương

Nằm trên giường bệnh, bên cạnh là người mẹ già, anh Hoàng Bảo Công (34 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) tâm sự: "5 năm trước tôi đi phụ hồ bị tai nạn lao động. Ngồi trên xe lăn nhiều, lâu ngày nên tôi bị loét do tỳ đè, có chỗ đã hoại tử, chữa trị nhiều lần nhưng càng lúc càng trở nặng".



Sau 2 tháng được chị Xuân điều trị và nhóm Thiện nguyện Hư không hỗ trợ tiền ăn uống, sinh hoạt, vết hoại tử của anh Công đã lành lại, ăn thấy ngon miệng, trong người khỏe ra.

Chị Xuân xúc động kể lại cơ duyên nhận giúp chưa lành vết thương cho những hoàn cảnh khó khăn

Chị Xuân quê ở Nghệ An, từng học ngành y sĩ đa khoa và làm điều dưỡng trong bệnh viện. Sau khi sinh con, vì tính chất công việc hay trực đêm nên chị chuyển sang làm tự do, chăm sóc bệnh nhân tại nhà.

"Tiếp xúc nhiều bệnh nhân tiểu đường, người già nằm một chỗ lâu ngày có những vết loét do tỳ đè…, tôi quen với các vấn đề về vết thương hở", chị Xuân nói.

Sau này, chị bén duyên với ngành thẩm mỹ, mở spa và tham gia các khóa học về da liễu. Kết hợp với kinh nghiệm chăm sóc vết thương, chị tự tìm ra phương pháp "chữa lành" cho những vết loét hoại tử. Trước dịch Covid-19, chị có dịp vào Nhà may mắn - nơi sinh sống của nhiều người khuyết tật ở phường Bình Hưng Hòa để hỗ trợ truyền thuốc cho một bệnh nhân. Tình cờ, chị biết người đó đang bị loét nên giúp chữa vết thương.



Chị Mỹ Ngọc (42 tuổi) thành viên Nhà may mắn chia sẻ: "Chị Xuân đã điều trị thành công những vết thương hoại tử của nhiều người khuyết tật như chúng tôi. Chị ấy làm từ thiện, không lấy tiền".

Chị Xuân và bệnh nhân Hoàng Bảo Công Ảnh: Phan Diệp

Những vết loét có nhiều cấp độ, ban đầu chỉ xuất hiện nốt đỏ ngoài da, sau đó tạo mất toàn bộ lớp da, mô dưới da, tạo vết thương hở, lộ gân và cơ… Vết hoại tử có mùi khó chịu, chị Xuân chẳng ngại mà kiên trì rửa vết thương mỗi ngày. Chị loại bỏ dần dần hết phần mô chết, kết hợp bôi thuốc, kiên trì cho đến khi mô mới phát triển làm đầy vết thương.

Cộng với việc được ăn uống đủ chất, tinh thần thoải mái khi không còn gánh nặng tiền bạc, bệnh nhân của chị Xuân hồi phục nhanh. Tuy nhiên, điều trị vết thương hoại tử cũng cần nhiều thời gian, thường phải mất 1 - 2 tháng.

Tâm nguyện với đời

Chị Xuân vốn thích theo đuổi ngành y từ nhỏ nhưng nhiều lý do khiến chị nhiều lần rẽ hướng. Tuy nhiên, với tâm nguyện mong được giúp người, đặc biệt là những người khó khăn nên nhiều năm qua chị vừa làm spa, vừa âm thầm điều trị miễn phí cho những người có duyên biết đến.

Dịch Covid-19 hồi năm 2021, cha chị Xuân qua đời nhưng lúc đó chị không còn tiền bạc, TP.HCM giãn cách chẳng biết xoay xở ở đâu. Nhờ có nhóm Thiện nguyện Hư không với sự quyên góp kinh phí của cộng đồng đã giúp chị lo hậu sự cho cha.

"Chi phí mai táng hàng chục triệu đồng, giữa thời dịch tôi gần như bất lực nhưng may mắn được cộng đồng giúp đỡ. Tang gia bối rối, tôi chỉ biết nói lời cám ơn nhưng trong lòng nguyện trả ơn cuộc đời bằng việc chữa vết thương cho người nghèo", chị rơm rớm nước mắt, kể lại.

Chị Xuân chăm sóc vết thương cho bệnh nhân Ảnh: Phan Diệp

Vậy là khoảng 3 năm nay, dưới sự hỗ trợ của nhóm thiện nguyện, chị Xuân biến nhà riêng làm nơi lưu trú cho bệnh nhân. Còn chị thì đi thuê một căn nhà khác để sinh sống và mở spa phục vụ công việc.

"Trước đây tôi thuê nhiều chỗ để làm nhà lưu trú nhưng chỉ được 1 thời gian thì hàng xóm khó chịu vì sợ tôi mang bệnh tật về cho mọi người nên về sau lấy nhà của mình phục vụ bệnh nhân", chị kể.

4 năm sau ngày cha qua đời và cũng ngần ấy thời gian chị Xuân mang tâm nguyện với đời, chưa từng nghĩ đến việc sẽ được đền ơn. Thế nhưng thỉnh thoảng, chị lại nhận được cuộc gọi từ số lạ thông báo tình hình sức khỏe và gửi đến chị những phần quà quê, từ túi kẹo, cân tôm, cân gạo...

"Những bệnh nhân mà chị chẳng còn nhớ mặt, nhớ tên nhưng như thế cũng là đủ vui rồi", chị nói.

