TP.HCM nghĩa tình: Người phụ nữ 'sống lại' bằng bếp cơm thiện nguyện

Bếp cơm thiện nguyện Hà Bùi của bà Bùi Thị Thu Hà (phường Vườn Lài, quận 10 cũ, TP.HCM) được thành lập từ năm 2024. Mỗi tháng, bếp cơm của bà Hà đều đặn nấu khoảng 600 suất ăn miễn phí, chủ yếu phát tại cổng Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Bình Dân.

Ngoài ra, bếp còn tổ chức các chuyến từ thiện đến vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh với hàng trăm phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cho học sinh.

Bếp cơm thiện nguyện Hà Bùi trong chuyến từ thiện ở Long Đất (TP.HCM) ẢNH: HÀ THƯƠNG

Hành trình yêu thương mỗi tháng

Ngày chủ nhật cuối cùng hằng tháng, bà Bùi Thị Thu Hà cùng các anh chị em tình nguyện viên của bếp cơm tập trung lại để nấu cơm phát ở Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Bình Dân.

Từ 5 giờ sáng, hơn 10 thành viên đã quây quần ở căn nhà nhỏ của chị Hà tại phường Vườn Lài, mỗi người một việc, người nấu cơm, người nấu đồ ăn, người sơ chế thực phẩm…

“Mấy chị tình nguyện viên trong nhóm rất giỏi, ai cũng thành thạo việc nội trợ, làm rất nhịp nhàng”, bà Hà nói.

Đến khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, 600 suất cơm đã chuẩn bị xong, cùng nhau đi trao những phần cơm miễn phí đến những bệnh nhân nghèo khó.

Lúc mới thành lập, bếp chủ yếu nấu các món nước như bún, nui, mì… Về sau, bà Hà sợ người nhà nuôi bệnh nhân ăn không đủ no nên chị quyết định nấu cơm.

“Bây giờ mỗi tháng mình nấu 1 lần, mỗi lần khoảng 600 suất, phát ở 2 bệnh viện là Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Bình Dân”, bà Hà chia sẻ.

Đi kèm những phần cơm nóng hổi là những chai nước sâm, những cốc chè đậu xanh mà bà Hà tự tay nấu vì mong muốn một phần cơm đủ đầy cho người nuôi bệnh.

Kinh phí để duy trì bếp cơm khoảng 8 triệu đồng/tháng, một phần đến từ việc quyên góp, ủng hộ của những người tình nguyện viên ở bếp cơm thiện nguyện Hà Bùi.

“Mọi người vừa là tình nguyện viên, vừa là nhà tài trợ. Có người góp 300.000 đồng, người thì 500.000 đồng, còn thiếu bao nhiêu mình sẽ tự bù vào”, bà Hà chia sẻ.

Bà Đặng Thị Thu Trang (55 tuổi, quê Tây Ninh) là một trong những người vừa là tình nguyện viên, vừa là nhà tài trợ của bếp. Chị đồng hành cùng bếp thiện nguyện Hà Bùi kể từ lúc bếp mới thành lập.

“Mình hạnh phúc lắm khi được đi cùng bếp và mọi người, nếu có nhiều thời gian và kinh tế dồi dào, mình cũng muốn được đóng góp chút ít lòng của mình cho những hộ khó khăn hơn. Khi mình được cho đi, mình cảm thấy rất vui và thấy cuộc đời mình có ý nghĩa”, bà Trang tâm tình.

Sắp vào năm học mới nên cặp sách luôn là món quà mà nhóm bà Hà ưu tiên lựa chọn tặng các em học sinh ẢNH: NI NA

Không dừng lại ở bếp cơm nghĩa tình, nhóm thiện nguyện của bà Hà còn tổ chức các chuyến từ thiện ở nhiều tỉnh thành khác, trao hàng trăm phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo và đồ dùng học tập cho học sinh.

Chị Phạm Thị Bích Hạnh (39 tuổi) xúc động bật khóc khi ôm phần quà vào lòng: “Tôi không có nghề nghiệp, ai thuê gì thì làm nấy. Bé Minh Phương (con trai chị Hạnh - PV) mới 6 tuổi thì bị té nặng, bác sĩ bảo cháu mắc chứng loạn dưỡng cơ, như người không có cơ vậy. Tính đến giờ, tổng số tiền để chữa bệnh cho cháu đã tốn hơn 500 triệu. Giờ có thuốc đặc trị, nhưng mắc lắm, tôi không lo nổi”.

Bé Minh Phương (6 tuổi) cùng mẹ đi nhận quà ẢNH: NI NA

Bé Phương không thể đến trường như bao đứa trẻ khác, chỉ quanh quẩn với những đợt điều trị. Nhận phần quà từ tay bà Hà, chị Hạnh nghẹn ngào: “Đây là lần đầu tiên tôi được nhận quà ở đây. Cảm ơn chị Hà và mọi người nhiều lắm, đã giúp mẹ con tôi lúc khó khăn như thế này”.

“Sống lại một đời, tôi chỉ muốn cho đi”

Nhắc về động lực để gắn bó với bếp cơm, bà Hà nghẹn ngào: “Năm 49 tuổi, tôi bị u não, nằm viện nửa tháng. Bác sĩ nói cơ may sống sót không cao. Vào ca mổ, tôi đã nghĩ chắc mình không qua khỏi. Vậy mà số còn thương, tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, như chết đi sống lại. Từ đó tôi mới hiểu, đời người ngắn ngủi lắm, tiền bạc hay vật chất cũng chẳng mang theo được gì. Qua một lần cửa tử, tôi chỉ muốn cho đi, trao lại những điều tốt đẹp cho mọi người”.

Nhắc đến tuổi thơ, nước mắt bà Hà lại trào: “Ba tôi mất sớm, lúc tôi mới 2 tuổi. Má một mình nuôi con, nghèo dữ lắm, có khi không có gì ăn. Tôi lớn lên bằng đủ nghề tay chân, miễn sao có cơm bỏ bụng. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình bằng lòng với những gì đang có, chẳng cầu thêm chi nữa”.

Tuổi thơ cơ cực là một trong những lý do khiến bà Hà quyết tâm mở bếp cơm thiện nguyện ẢNH: HÀ THƯƠNG

Biến cố bệnh tật khiến bà càng trân trọng từng ngày còn lại. Trước đây, bà làm nghề đóng hàng đi Trung Quốc, nhưng nay đã nghỉ hẳn.

“Từ lúc nấu cơm thiện nguyện, tôi không còn sát sanh được nữa. Tôi nghĩ chắc mình hết duyên với nghề rồi. Tôi sống một mình, chi tiêu chẳng bao nhiêu, nên vẫn dành ra được để làm từ thiện. Tôi không tính chuyện dành dụm phòng thân, sống chết có số. Tôi chỉ mong bòn chút phước cho con", bà Hà trải lòng.

Từ một người từng đi qua ranh giới sinh tử, bà Hà chọn sống một đời nhẹ nhõm, an nhiên hơn, bằng cách gửi yêu thương qua từng suất cơm nghĩa tình. Với bà, những gì trao đi không bao giờ mất đi, mà trở thành phước phần cho con cháu và niềm vui cho chính bản thân mình.

Bà Hà tâm niệm: “Qua một lần cửa tử, tôi hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là mình giữ được bao nhiêu, mà là mình đã cho đi được bao nhiêu. Sống lại một đời, tôi chỉ muốn cho đi”.