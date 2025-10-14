Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam phả hơi nóng lên Malaysia

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
14/10/2025 22:07 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ gom đủ 6 điểm tối đa trước Nepal, phả thêm hơi nóng lên Malaysia đang ngày càng tuyệt vọng sau án phạt từ FIFA.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam phả hơi nóng lênMalaysia - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng thế chỗ Malaysia ở bảng F

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam gây sức ép lên Malaysia

Trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik chẳng cần thận trọng khi xếp hàng thủ đội tuyển Việt Nam có đến 2 nhân tố U.23 Việt Nam gồm thủ môn Trung Kiên và trung vệ Hiểu Minh, bên cạnh Thanh Nhàn trên hàng công. Hiểu Minh chính là người đánh đầu khiến hậu vệ Nepal phải đá phản lưới nhà.

Trong phần còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam thay toàn bộ hàng công bằng Đình Bắc, Hai Long và Gia Hưng và Văn Khang, tạo ra rất nhiều cơ hội. Bóng liên tục tìm đến khung thành Nepal....

Ngược lại, ở trận đấu khởi tranh trước đó 30 phút, Malaysia đã chơi mờ nhạt trên sân nhà Bulit Jalil, thậm chí còn để Lào có bàn thắng ở phút 20. Phải đến khi Lào thay một loạt người trong hiệp 2, Harimau Malaya mới thắng ngược nhờ 1 pha đá phản lưới nhà của Lào và 2 bàn thắng của cầu thủ nhập tịch Morales.

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Sẵn sàng thế chỗ Malaysia

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam phả hơi nóng lênMalaysia - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam càng thắng sẽ càng thu hẹp cơ hội của Malaysia

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chiến thắng 5-1 trước Lào giúp Malaysia tạm giữ được ngôi đầu bảng F. Nhưng đội tuyển Việt Nam tiêp tục áp sát với chỉ 3 điểm cách biệt (9 so với 12 điểm). Thầy trò HLV Kim Sang-sik không nói nhiều nhưng lặng lẽ dập dắt hy vọng của người Mã bằng những trận thắng để lấy trọn 3 điểm.

Điều này sẽ khiến cơn ác mộng sẽ tiếp tục chập chờn treo trên đầu Malaysia, khi Nepal đã chính thức nộp đơn kiện lên FIFA, theo The Guardian. Việc chúng ta không sẩy chân trận nào sẽ đồng nghĩa ngôi đầu bảng F sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam một khi FIFA và AFC ra án phạt.

Với điểm số hiện tại, nếu Malaysia bị xử thua 0-3 trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thì ngôi đầu sẽ thuộc về Việt Nam với 12 điểm trong khi Malaysia xếp nhì với chỉ có 6 điểm, còn Nepal sẽ có 3 điểm để chờ đòi nợ Lào ở loạt trận cuối cùng.

Kịch bản này sẽ đồng nghĩa cơ hội lật ngược thế cờ sẽ gần như không còn cho Malaysia, khiến trận làm khách ở Việt Nam vào tháng 3.2026 có thể trở nên vô nghĩa. Đơn giản với 6 điểm nhiều hơn Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn đoạt vé dự Asian Cup 2027 nếu có ít nhất 1 trận hòa ở Lào vào tháng 11 tới.

Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/

Tin liên quan

Vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam 1-0 Nepal: 3 điểm chật vật

Vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam 1-0 Nepal: 3 điểm chật vật

Sân ướt, bóng trơn tại sân Thống Nhất đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn và phải nhờ đến bàn đốt lưới nhà của Suman Shrestha bên phía Nepal, thầy trò HLV Kim Sang-sik mới có được 3 điểm.

U.23 Việt Nam về nước sau thu hoạch quan trọng từ 2 trận đấu với Qatar

'Vua giải trẻ' Quốc Việt ghi bàn, U.23 Việt Nam và Qatar đua tỷ số kịch tính

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Malaysia Asian Cup Nepal Lào Kim Sang-sik FIFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận