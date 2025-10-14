Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup mới nhất: Đội tuyển Việt Nam phả hơi nóng lên Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng thế chỗ Malaysia ở bảng F ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội tuyển Việt Nam gây sức ép lên Malaysia

Trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik chẳng cần thận trọng khi xếp hàng thủ đội tuyển Việt Nam có đến 2 nhân tố U.23 Việt Nam gồm thủ môn Trung Kiên và trung vệ Hiểu Minh, bên cạnh Thanh Nhàn trên hàng công. Hiểu Minh chính là người đánh đầu khiến hậu vệ Nepal phải đá phản lưới nhà.

Trong phần còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam thay toàn bộ hàng công bằng Đình Bắc, Hai Long và Gia Hưng và Văn Khang, tạo ra rất nhiều cơ hội. Bóng liên tục tìm đến khung thành Nepal....

Ngược lại, ở trận đấu khởi tranh trước đó 30 phút, Malaysia đã chơi mờ nhạt trên sân nhà Bulit Jalil, thậm chí còn để Lào có bàn thắng ở phút 20. Phải đến khi Lào thay một loạt người trong hiệp 2, Harimau Malaya mới thắng ngược nhờ 1 pha đá phản lưới nhà của Lào và 2 bàn thắng của cầu thủ nhập tịch Morales.

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam chật vật lấy 3 điểm nhờ Nepal phản lưới nhà

Sẵn sàng thế chỗ Malaysia

Đội tuyển Việt Nam càng thắng sẽ càng thu hẹp cơ hội của Malaysia ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chiến thắng 5-1 trước Lào giúp Malaysia tạm giữ được ngôi đầu bảng F. Nhưng đội tuyển Việt Nam tiêp tục áp sát với chỉ 3 điểm cách biệt (9 so với 12 điểm). Thầy trò HLV Kim Sang-sik không nói nhiều nhưng lặng lẽ dập dắt hy vọng của người Mã bằng những trận thắng để lấy trọn 3 điểm.

Điều này sẽ khiến cơn ác mộng sẽ tiếp tục chập chờn treo trên đầu Malaysia, khi Nepal đã chính thức nộp đơn kiện lên FIFA, theo The Guardian. Việc chúng ta không sẩy chân trận nào sẽ đồng nghĩa ngôi đầu bảng F sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam một khi FIFA và AFC ra án phạt.

Với điểm số hiện tại, nếu Malaysia bị xử thua 0-3 trong 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thì ngôi đầu sẽ thuộc về Việt Nam với 12 điểm trong khi Malaysia xếp nhì với chỉ có 6 điểm, còn Nepal sẽ có 3 điểm để chờ đòi nợ Lào ở loạt trận cuối cùng.

Kịch bản này sẽ đồng nghĩa cơ hội lật ngược thế cờ sẽ gần như không còn cho Malaysia, khiến trận làm khách ở Việt Nam vào tháng 3.2026 có thể trở nên vô nghĩa. Đơn giản với 6 điểm nhiều hơn Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn đoạt vé dự Asian Cup 2027 nếu có ít nhất 1 trận hòa ở Lào vào tháng 11 tới.