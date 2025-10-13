Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV đội Lào bất ngờ nói về chuyện nhập tịch của bóng đá khu vực, quyết thắng ngược Malaysia

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
13/10/2025 11:33 GMT+7

HLV trưởng đội tuyển Lào Ha Hyeok-jun cho rằng xu hướng nhập tịch cầu thủ đang lan rộng, nhưng Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ không làm theo cách của Malaysia.

HLV đội Lào bất ngờ nói về chuyện nhập tịch của bóng đá khu vực, quyết thắng ngược Malaysia- Ảnh 1.

Cầu thủ Việt kiều Quang Vinh ra mắt đội tuyển Việt Nam khi đã hoàn tất thủ tục nhập tịch

ảnh: Ngọc Linh

Hàn Quốc, Nhật Bản không dám làm như Malaysia

Trưa 13.10, HLV trưởng đội Lào Ha Hyeok-jun trong phần phát biểu trước trận lượt về với Malaysia đã đưa ra ý kiến về làn sóng nhập tịch cầu thủ ngoại.

HLV Ha Hyeok-jun đánh giá: "Hiện tại, không chỉ Malaysia và Indonesia, có một xu hướng ở Đông Nam Á, đó là đưa những cầu thủ mang dòng máu và đôi khi là cả những cầu thủ không phải mang dòng máu vào đội tuyển quốc gia.

HLV Cklamovski xin lỗi FAM, kêu gọi đội tuyển Malaysia đoàn kết trước trận gặp Lào

Chúng tôi chưa nắm rõ chi tiết tình hình, nhưng các quốc gia như Hàn Quốc hay Nhật Bản đã không làm điều đó trong một thời gian dài vì một số lý do nhất định".

HLV đội Lào bất ngờ nói về chuyện nhập tịch của bóng đá khu vực, quyết thắng ngược Malaysia- Ảnh 2.

Văn Vĩ lập công trong trận Việt Nam thắng Lào 5-0

ảnh: Khả Hòa

Lào chuẩn bị gặp lại Việt Nam

Trước đó ngày 9.10, Lào đã thua Malaysia 0-3 trên sân nhà khi HLV Peter Cklamovski đã không đăng ký 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt, nhưng vẫn tung ra sân đội hình đậm chất ngoại binh và thắng 3-0, trong khuôn khổ bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Ha Hyeok-jun nói thêm: "Như mọi người đã biết, Lào đã thua Malaysia 0-3 ở trận đấu trước, có rất nhiều điều cần học hỏi và phân tích.

Chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học từ những sai lầm trước đó, và hy vọng sẽ làm tốt nhất có thể. Các cầu thủ đang trong tình trạng tốt và không gặp vấn đề gì, chúng tôi đang chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.

Dự kiến 2 đội Lào và Malaysia sẽ tái đấu với nhau trên sân Bukitt Jalil vào lúc 20 giờ Việt Nam ngày 14.10. Tiếp đó bước sang tháng 11, thầy trò HLV Ha Hyeok-jun sẽ trở về sân nhà tiếp đón đội tuyển Việt Nam ngày 18.11.

