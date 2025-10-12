HLV Steve Darby chỉ thẳng căn nguyên bóng đá Malaysia xuống cấp, đáng ngạc nhiên là vì…

Facundo Garces (phải) đã rút cờ Malaysia ra khỏi hồ sơ trên mạng xã hội của mình ảnh: Ngọc Linh

Bóng đá Malaysia xuống cấp có hệ thống

Trong bài phỏng vấn độc quyền với tờ Timesport ngày 12.10, HLV kỳ cựu người Anh Steve Derby đã chỉ ra những lý do khiến bóng đá Malaysia đi xuống, đáng ngạc nhiên lại không đến hệ thống chiến thuật hoặc tài năng.

Ở tuổi 70, cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Steve Darby đã có thâm niên gắn bó với bóng đá Malaysia, có sự am hiểu đặc biệt với bóng đá nơi đây sau khi đưa CLB Johor vô địch FA Cup 1998, từng dẫn dắt CLB Perak và Kelantan.

HLV Darby cho biết: "Bóng đá Malaysia, ở cấp độ quốc gia, luôn bị cản trở bởi sự can thiệp hành chính. Ở Thái Lan, chúng tôi được thuê để làm một công việc. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ bị sa thải, nhưng không bị can thiệp.

Câu hỏi lớn nhất đối với chính quyền là ai là người chịu trách nhiệm? Nếu chủ tịch hoặc tổng thư ký (của các liên đoàn bóng đá) đồng lõa, họ nên từ chức. Và nếu họ để người khác đưa ra những quyết định đó, thì có lẽ họ không đủ giỏi trong công việc của mình".

Ông Steve Darby (từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và Lào) ám chỉ đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa bị FIFA xử phạt và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị đình chỉ thi đấu trong 12 tháng vì cáo buộc làm giả giấy tờ.

Tìm lại sự chính trực

HLV Darby nhắc nhở những vấn đề mang tính chu kỳ: "Quản lý chất lượng là điều cần thiết và đi kèm với đó là trách nhiệm giải trình. Các nhà quản lý nên tuyển dụng chuyên gia. Nếu họ thất bại, hãy sa thải họ, nhưng đừng can thiệp. Tôi không chỉ bảo thợ máy hay nha sĩ của mình cách làm việc.

Đội tuyển Malaysia đang gặp khủng hoảng sau scandal 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' ảnh: Ngọc Linh

Liên đoàn Bóng đá Lào đã làm rất tốt việc huy động tài chính ở một quốc gia nghèo. Tiền của FIFA và AFC đã được dùng cho việc phát triển cầu thủ và cơ sở vật chất. Đối với một quốc gia nhỏ, họ đang làm rất tốt và sẽ tiếp tục phát triển.

Malaysia có đủ nhân tài và sức mạnh kinh tế để trở thành quốc gia tốt nhất ở ASEAN. Nhưng chất lượng lãnh đạo và kế hoạch dài hạn vẫn còn thiếu".

Bất chấp những lời chỉ trích thẳng thắn, Darby vẫn dành tình cảm đặc biệt cho bóng đá Malaysia được ông nhận xét giàu tiềm năng, giàu tiềm lực tài chính nhưng chưa thể bật lên được vì những hạn chế con người, quản lý.

"Về mặt kỹ thuật, người Malaysia giỏi ngang ngửa bất kỳ ai trên thế giới. Nhưng tâm lý lại kìm hãm họ. Thông thường, việc là người giỏi có thể là một bất lợi đối để trở thành VĐV ưu tú. Nói một cách đơn giản, tình yêu bóng đá ở đây là thật. Bạn không thể giả vờ. Nhưng chỉ tình yêu thôi thì không thể chiến thắng. Bạn cần sự kiên cường và chính trực", ông Steve Darby nhấn mạnh.