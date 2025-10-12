Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Steve Darby chỉ thẳng căn nguyên bóng đá Malaysia xuống cấp, đáng ngạc nhiên là vì…

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
12/10/2025 21:17 GMT+7

HLV kỳ cựu người Anh Steve Darby chỉ ra lý do bóng đá Malaysia xuống cấp có hệ thống vì những can thiệp hành chính, thiếu lãnh đạo và chiến lược tương xứng.

HLV Steve Darby chỉ thẳng căn nguyên bóng đá Malaysia xuống cấp, đáng ngạc nhiên là vì…- Ảnh 1.

Facundo Garces (phải) đã rút cờ Malaysia ra khỏi hồ sơ trên mạng xã hội của mình

ảnh: Ngọc Linh

Bóng đá Malaysia xuống cấp có hệ thống

Trong bài phỏng vấn độc quyền với tờ Timesport ngày 12.10, HLV kỳ cựu người Anh Steve Derby đã chỉ ra những lý do khiến bóng đá Malaysia đi xuống, đáng ngạc nhiên lại không đến hệ thống chiến thuật hoặc tài năng.

Ở tuổi 70, cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Steve Darby đã có thâm niên gắn bó với bóng đá Malaysia, có sự am hiểu đặc biệt với bóng đá nơi đây sau khi đưa CLB Johor vô địch FA Cup 1998, từng dẫn dắt CLB Perak và Kelantan.

HLV Darby cho biết: "Bóng đá Malaysia, ở cấp độ quốc gia, luôn bị cản trở bởi sự can thiệp hành chính. Ở Thái Lan, chúng tôi được thuê để làm một công việc. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ bị sa thải, nhưng không bị can thiệp.

Câu hỏi lớn nhất đối với chính quyền là ai là người chịu trách nhiệm? Nếu chủ tịch hoặc tổng thư ký (của các liên đoàn bóng đá) đồng lõa, họ nên từ chức. Và nếu họ để người khác đưa ra những quyết định đó, thì có lẽ họ không đủ giỏi trong công việc của mình".

Ông Steve Darby (từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan và Lào) ám chỉ đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa bị FIFA xử phạt và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị đình chỉ thi đấu trong 12 tháng vì cáo buộc làm giả giấy tờ.

Tìm lại sự chính trực

HLV Darby nhắc nhở những vấn đề mang tính chu kỳ: "Quản lý chất lượng là điều cần thiết và đi kèm với đó là trách nhiệm giải trình. Các nhà quản lý nên tuyển dụng chuyên gia. Nếu họ thất bại, hãy sa thải họ, nhưng đừng can thiệp. Tôi không chỉ bảo thợ máy hay nha sĩ của mình cách làm việc.

HLV Steve Darby chỉ thẳng căn nguyên bóng đá Malaysia xuống cấp, đáng ngạc nhiên là vì…- Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia đang gặp khủng hoảng sau scandal 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu'

ảnh: Ngọc Linh

Liên đoàn Bóng đá Lào đã làm rất tốt việc huy động tài chính ở một quốc gia nghèo. Tiền của FIFA và AFC đã được dùng cho việc phát triển cầu thủ và cơ sở vật chất. Đối với một quốc gia nhỏ, họ đang làm rất tốt và sẽ tiếp tục phát triển.

Malaysia có đủ nhân tài và sức mạnh kinh tế để trở thành quốc gia tốt nhất ở ASEAN. Nhưng chất lượng lãnh đạo và kế hoạch dài hạn vẫn còn thiếu".

Bất chấp những lời chỉ trích thẳng thắn, Darby vẫn dành tình cảm đặc biệt cho bóng đá Malaysia được ông nhận xét giàu tiềm năng, giàu tiềm lực tài chính nhưng chưa thể bật lên được vì những hạn chế con người, quản lý.

"Về mặt kỹ thuật, người Malaysia giỏi ngang ngửa bất kỳ ai trên thế giới. Nhưng tâm lý lại kìm hãm họ. Thông thường, việc là người giỏi có thể là một bất lợi đối để trở thành VĐV ưu tú. Nói một cách đơn giản, tình yêu bóng đá ở đây là thật. Bạn không thể giả vờ. Nhưng chỉ tình yêu thôi thì không thể chiến thắng. Bạn cần sự kiên cường và chính trực", ông Steve Darby nhấn mạnh.

Tin liên quan

Bộ tứ huyền thoại M.U đối đầu nhau khi dẫn dắt 4 đội bóng đá đường phố Việt Nam

Bộ tứ huyền thoại M.U đối đầu nhau khi dẫn dắt 4 đội bóng đá đường phố Việt Nam

Bộ tứ huyền thoại CLB M.U gồm Dimitar Berbatov, Nemanja Vidic, Luis Nani và Wes Brown sẽ đối đầu nhau khi dẫn dắt 4 đội bóng mạnh nhất VCK toàn quốc Tiger Street Football 2025.

Hoàng Đức nhớ Quang Hải, tiết lộ lý do 'mạo hiểm' vào tập cùng anh em: Tôi muốn…

Buổi tập đội tuyển Việt Nam lại bất an, vẫn thiếu vắng Bùi Tiến Dũng: Ai thay đấu Nepal?

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia bóng đá Malaysia Steve Darby FIFA AFC nhập tịch lậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận