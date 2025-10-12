Bộ tứ huyền thoại M.U đối đầu nhau khi dẫn dắt 4 đội bóng đá đường phố Việt Nam

Bộ tứ huyền thoại M.U góp mặt tại buổi họp báo VCK Tiger Street Football 2025 ảnh: Ngọc Dương

Huyền thoại M.U ra mắt người hâm mộ Việt Nam

Chiều 12.10, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (TP.HCM), bộ tứ huyền thoại CLB Manchester United (M.U) đã chính thức ra mắt người hâm mộ bóng đá Việt Nam, dẫn dắt 4 đội bóng xuất sắc nhất đại diện các khu vực Nha Trang, Cần Thơ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vàng danh giá nhất, với giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov cho biết đây đã là lần thứ 4 anh có mặt ở Việt Nam, cũng là lần thứ 2 tham dự Tiger Street Football: "Tôi rất vui khi quay trở lại Việt Nam, vinh dự cùng có mặt trong bầu không khí đầy tiếng cười bên các đồng đội. Tôi rất háo hức chờ đợi các bạn sẽ chơi như thế nào. Chúng tôi sẽ tham gia và chia sẻ ngọn lửa đam mê bóng đá với tất cả người dân Việt Nam".

Cựu tiền vệ Luis Nani rất hào hứng trước cuộc thi bóng đá đường phố quy mô toàn quốc với vòng chung kết diễn ra chiều 12.10: "Thực sự tôi xuất thân từ bóng đá đường phố, có rất nhiều kỷ niệm đẹp với bộ môn này nên rất hào hứng tham gia giải đấu Tiger Street Football 2025.

Các cựu danh thủ khoe kết quả bốc thăm chọn đội và lịch thi đấu vòng bán kết với bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị Cấp cao nhãn hàng Tiger ảnh: Ngọc Dương

Bóng đá đường phố đã cho tôi tất cả mọi thứ để trở thành VĐV chuyên nghiệp với đầy đủ kỹ năng đối đầu và tất cả những gì mà bộ môn bóng đá này cần có. Tôi cũng có học viện bóng đá và khi dạy cho các bạn trẻ luôn chia sẻ họ cần luôn phải chuẩn bị, đặc biệt đối mặt thách thức trong bóng đá".

Những đồng đội cũ đối đầu nhau

Giám đốc Tiếp thị Cấp cao nhãn hàng Tiger, bà Huỳnh Phương Thảo cho biết: "Sự góp mặt của 4 huyền thoại M.U - là đối tác chính thức với Tiger từ năm 2024 - là trải nghiệm có 1 không 2 với người hâm mộ Việt Nam, cũng là nơi những cầu thủ bóng đá đường phố tài năng nhất có cơ hội được dẫn dắt, truyền cảm hứng từ những huyền thoại.

Đã có hơn 3.300 cầu thủ tham gia, với các CLB xuất sắc nhất từ miền Trung (tỉnh Khánh Hòa), đồng bằng sông Cửu Long (TP.Cần Thơ), miền Bắc (TP.Hà Nội) và miền Nam (TP.HCM). Giải Tiger Street Football 2025 đem đến thử thách rất thú vị với sân sân đấu 2 mặt không đường biên cùng thể thức Giao bóng bản lĩnh giúp trận đấu nóng ngay ở giây đầu tiên.

Cựu tiền đạo Dimitry Berbatov hào hứng trước những thử thách mới ở Tiger Street Football 2025 Ngọc Dương

Sân không có đường biên với rào chắn 360 độ sẽ giúp bóng lăn không ngừng. Đặc biệt ở một phút cuối cùng mỗi bàn thắng sẽ được tính gấp đôi hứa hẹn có thể tạo ra những cuộc lội ngược dòng thần kỳ, tạo ra điều tuyệt vời ở những giây cuối cùng.

Ngoài ra, các khán giả may mắn sẽ nhận được tấm vé đến sân vận động Old Trafford để chứng kiến trận đấu giữa hai CLB đình đám M.U và Man City vào tháng 1.2026. Hơn cả một giải đấu thể thao, Tiger Street Football 2025 - nơi bất kỳ ai, dù là cá nhân hay tập thể, chỉ cần có đam mê với quả bóng tròn đều có thể biến ước mơ trở thành hiện thực".

Được biết, kết quả bốc thăm đã xác định trận bán kết 1 sẽ chứng kiến chân sút Berbatov khoác áo đội Tony M.U Bình Dương (khu vực TP.HCM mở rộng) đối đầu trung vệ Vidic và CLB HTC (TP.Hà Nội), trong khi trận bán kết 2 diễn ra giữa CLB Phúc Đạo Diễn (khu vực đồng bằng sông Cửu Long) của Nani và đội Hai Trường FC2 được dẫn dắt bởi trung vệ Wes Brown.