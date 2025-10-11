Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đoàn Văn Hậu gây thích thú khi đăng ảnh chạm trán Đỗ Hoàng Hên: Lượng tương tác khủng

Linh Nhi
Linh Nhi
11/10/2025 21:25 GMT+7

Hình ảnh Đoàn Văn Hậu thi đấu xông xáo trong trận giao hữu với CLB Hà Nội, khiến người hâm mộ vui mừng.

Đoàn Văn Hậu tái xuất, sẵn sàng sát cánh cùng CLB CAHN và đội tuyển Việt Nam

Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu đã chính thức trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương, đánh dấu bằng trận đấu giao hữu giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Hà Nội ngày 11.10.


Đoàn Văn Hậu gây thích thú khi đăng ảnh chạm trán Đỗ Hoàng Hên: Lượng tương tác khủng- Ảnh 1.

Đoàn Văn Hậu đưa lên trang cá nhân dòng trạng thái ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Ngay lập tức, anh nhận được sự tương tác khủng, với lời chúc mừng hậu vệ mang áo số 5

Ảnh: FBNV

Đoàn Văn Hậu gây thích thú khi đăng ảnh chạm trán Đỗ Hoàng Hên: Lượng tương tác khủng- Ảnh 2.

Cựu danh thủ Harry Kewell ra mắt 


Đoàn Văn Hậu gây thích thú khi đăng ảnh chạm trán Đỗ Hoàng Hên: Lượng tương tác khủng- Ảnh 3.

Văn Hậu và Hendrio (Đồ Hoàng Hên). HLV Harry Kewell dẫn dắt đội Hà Nội thi đấu trận giao hữu này

Đoàn Văn Hậu gây thích thú khi đăng ảnh chạm trán Đỗ Hoàng Hên: Lượng tương tác khủng- Ảnh 4.

Văn Hậu cho thấy sự chắc khỏe

Đoàn Văn Hậu gây thích thú khi đăng ảnh chạm trán Đỗ Hoàng Hên: Lượng tương tác khủng- Ảnh 5.

Sự trở lại của Văn Hậu là tín hiệu tích cực không chỉ với CLB CAHN mà còn với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh đang thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Điểm đáng chú ý trong trận đấu là màn đối đầu giữa Văn Hậu và Hendrio - cầu thủ gốc Brazil đang thi đấu cho CLB Hà Nội. Hendrio đang trong quá trình nhập tịch và có thể sẽ mang tên Việt là Đỗ Hoàng Hên, hướng tới mục tiêu khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai.

Chấn thương dai dẳng từng khiến Văn Hậu phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu một thời gian khá dài. Tuy nhiên, với quá trình hồi phục nghiêm túc và sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế, cầu thủ quê Hưng Yên (Thái Bình cũ) đang từng bước trở lại đỉnh cao phong độ.

Nếu tiếp tục duy trì thể trạng ổn định, Đoàn Văn Hậu hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên, trước tiên, anh phải chinh phục được HLV Polking của CLB CAHN - người đang từng ngày mong anh trở lại.

