Được thầy Kim giao phó, quyền HLV trưởng U.23 Việt Nam làm điều đặc biệt tại UAE

Thầy trò quyền HLV trưởng U.23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh đã được Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đón tiếp trong không khí thân tình và ấm áp.

Lời cảm ơn từ HLV Đinh Hồng Vinh

Tại buổi gặp, HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và toàn đội gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, đặc biệt là cá nhân Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp, vì sự quan tâm, hỗ trợ và động viên dành cho đội tuyển U.23 Việt Nam kể từ khi sang UAE tập huấn.

U.23 Việt Nam thăm Đại sứ quán Việt Nam tại UAE ẢNH: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh cũng chia sẻ với Đại sứ về công tác chuẩn bị và định hướng phát triển của đội tuyển hướng tới hai nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới là SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Ông nhấn mạnh, với sự đầu tư từ Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam cùng sự đồng hành của VFF, đội tuyển đã có lộ trình chuẩn bị bài bản từ rất sớm, với nhiều đợt tập huấn, thi đấu quốc tế chất lượng được triển khai từ tháng 9.2024 đến nay.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ tiến xa ẢNH: VFF

"Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam", HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đội tuyển U.23 Việt Nam tại UAE, đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn đội vì những bước tiến đáng khích lệ trong thời gian qua.

Đại sứ tin tưởng rằng, với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, VFF, cùng sự cổ vũ mạnh mẽ của người hâm mộ trong và ngoài nước, thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, đủ khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu lục và hướng tới mục tiêu xa hơn trong tương lai - góp mặt tại World Cup.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp cũng gửi lời chúc toàn đội hoàn thành tốt đợt tập huấn tại UAE, đạt được kết quả chuyên môn như mong muốn và có bước chuẩn bị vững vàng cho những nhiệm vụ phía trước.

U.23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U.23 Qatar

Chiều cùng ngày, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận giao hữu "lượt về" với U.23 Qatar, diễn ra lúc 19 giờ 30 phút (giờ địa phương) - tức 22 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 13.10 trên sân 321Sports, Abu Dhabi.

U.23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U.23 Qatar vào ngày 13.10 ẢNH: VFF

Ban huấn luyện dự kiến sẽ trao cơ hội đá chính cho nhóm cầu thủ vào sân từ hiệp 2 ở trận trước như tiền vệ Việt kiều Trần Nam Trung, Nguyễn Vadim, Nam Hải, Văn Thuận, Thái Sơn, Minh Phúc, Long Vũ và Quang Kiệt. Đây được xem là dịp quý giá để những gương mặt trẻ đầy khát khao này "ghi điểm" trong mắt quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh – đồng thời cũng là HLV Kim Sang-sik.

Hiện HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, nhưng vẫn theo dõi sát sao, cập nhật liên tục các thông số chuyên môn và màn trình diễn của các cầu thủ U.23 trong từng buổi tập cũng như trận đấu giao hữu.