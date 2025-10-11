Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Được thầy Kim giao phó, quyền HLV trưởng U.23 Việt Nam làm điều đặc biệt tại UAE

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/10/2025 20:50 GMT+7

Sáng 11.10 theo giờ địa phương, đội tuyển U.23 Việt Nam đã đến thăm và giao lưu với Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong khuôn khổ chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Abu Dhabi.

Thầy trò quyền HLV trưởng U.23 Việt Nam Đinh Hồng Vinh đã được Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đón tiếp trong không khí thân tình và ấm áp.

Lời cảm ơn từ HLV Đinh Hồng Vinh

Tại buổi gặp, HLV Đinh Hồng Vinh thay mặt Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và toàn đội gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, đặc biệt là cá nhân Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp, vì sự quan tâm, hỗ trợ và động viên dành cho đội tuyển U.23 Việt Nam kể từ khi sang UAE tập huấn.

Được thầy Kim giao phó, quyền HLV trưởng U.23 Việt Nam làm điều đặc biệt tại UAE- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam thăm Đại sứ quán Việt Nam tại UAE

ẢNH: VFF

HLV Đinh Hồng Vinh cũng chia sẻ với Đại sứ về công tác chuẩn bị và định hướng phát triển của đội tuyển hướng tới hai nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới là SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Ông nhấn mạnh, với sự đầu tư từ Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam cùng sự đồng hành của VFF, đội tuyển đã có lộ trình chuẩn bị bài bản từ rất sớm, với nhiều đợt tập huấn, thi đấu quốc tế chất lượng được triển khai từ tháng 9.2024 đến nay.

Được thầy Kim giao phó, quyền HLV trưởng U.23 Việt Nam làm điều đặc biệt tại UAE- Ảnh 2.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp tin tưởng bóng đá Việt Nam sẽ tiến xa

ẢNH: VFF

"Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam", HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đội tuyển U.23 Việt Nam tại UAE, đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn đội vì những bước tiến đáng khích lệ trong thời gian qua.

Đại sứ tin tưởng rằng, với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, VFF, cùng sự cổ vũ mạnh mẽ của người hâm mộ trong và ngoài nước, thế hệ cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, đủ khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu lục và hướng tới mục tiêu xa hơn trong tương lai - góp mặt tại World Cup.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp cũng gửi lời chúc toàn đội hoàn thành tốt đợt tập huấn tại UAE, đạt được kết quả chuyên môn như mong muốn và có bước chuẩn bị vững vàng cho những nhiệm vụ phía trước.

U.23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U.23 Qatar

Chiều cùng ngày, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận giao hữu "lượt về" với U.23 Qatar, diễn ra lúc 19 giờ 30 phút (giờ địa phương) - tức 22 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 13.10 trên sân 321Sports, Abu Dhabi.

Được thầy Kim giao phó, quyền HLV trưởng U.23 Việt Nam làm điều đặc biệt tại UAE- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U.23 Qatar vào ngày 13.10

ẢNH: VFF

Ban huấn luyện dự kiến sẽ trao cơ hội đá chính cho nhóm cầu thủ vào sân từ hiệp 2 ở trận trước như tiền vệ Việt kiều Trần Nam Trung, Nguyễn Vadim, Nam Hải, Văn Thuận, Thái Sơn, Minh Phúc, Long Vũ và Quang Kiệt. Đây được xem là dịp quý giá để những gương mặt trẻ đầy khát khao này "ghi điểm" trong mắt quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh – đồng thời cũng là HLV Kim Sang-sik.

Hiện HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, nhưng vẫn theo dõi sát sao, cập nhật liên tục các thông số chuyên môn và màn trình diễn của các cầu thủ U.23 trong từng buổi tập cũng như trận đấu giao hữu.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam ‘đi một ngày đàng học một sàng khôn’, ra sân gần nửa đêm tại UAE

U.23 Việt Nam ‘đi một ngày đàng học một sàng khôn’, ra sân gần nửa đêm tại UAE

Trong đêm 9.10, trên sân bóng của CLB 321 tại TP.Abu Dhabi (UAE), đội tuyển U.23 VN đã có trận giao hữu lượt đi, với thế trận vượt trội rõ rệt trước U.23 Qatar.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam lung lay: Còn nhân tố U.23, thầy Kim đừng lãng quên

U.23 Việt Nam chơi ấn tượng nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội: Thua sít sao Qatar

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Đại sứ quán việt nam uae hlv đinh hồng vinh bóng đá Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận