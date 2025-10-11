Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Campuchia sau vụ công dân bị bắt cóc, thiệt mạng
Video Thế giới

Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Campuchia sau vụ công dân bị bắt cóc, thiệt mạng

La Vi
La Vi
11/10/2025 12:38 GMT+7

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 10.10 đã triệu tập đại sứ Campuchia tại Seoul để phản đối sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia liên quan đến một vụ lừa đảo việc làm.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong cuộc gặp Đại sứ Khuon Phon Rattanak, Ngoại trưởng Cho bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ việc liên tục nhắm vào công dân Hàn Quốc tại Campuchia.

Ông Cho kêu gọi nhanh chóng thực hiện các biện pháp xóa bỏ lừa đảo trực tuyến, cũng như các bước tích cực để đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc ở Campuchia.

Theo văn phòng của nghị sĩ Hàn Quốc Na Kyung-won, số vụ bắt cóc người Hàn Quốc được báo cáo ở Campuchia đã tăng vọt từ mức trung bình từ 10 đến 20 vụ/năm lên 220 vụ vào năm 2024 và 330 vụ tính đến tháng 8.2025.

Theo nghị sĩ Na, nhiều nạn nhân bị dụ dỗ bởi những lời mời làm việc giả mạo với mức lương cao, rồi bị giam giữ và ép buộc lao động trong các trung tâm lừa đảo.

Theo hãng tin Yonhap, vụ việc mới nhất liên quan cái chết của một nam sinh viên đã gây chấn động dư luận tại Hàn Quốc.

Sinh viên đại học Hàn Quốc ở độ tuổi 20 này được cho là đã bị một tổ chức tội phạm ở Campuchia này tra tấn đến chết vào tháng 8. Cảnh sát Campuchia báo cáo nguyên nhân tử vong là do ngừng tim do tra tấn và đau đớn tột độ.

Nạn nhân rời Hàn Quốc vào giữa tháng 7, và đã nói với gia đình rằng mình sẽ tham dự một triển lãm ở Campuchia.

Nhưng một tuần sau đó, một kẻ tống tiền đã gọi điện cho gia đình anh đòi nộp 50 triệu won (921 triệu đồng). Liên lạc với kẻ tống tiền đã bị cắt đứt sau bốn ngày, và thi thể nạn nhân được tìm thấy vào ngày 8.8, nhưng cho đến nay vẫn chưa được đưa về Hàn Quốc.

campuchia Hàn Quốc lừa đảo trực tuyến
