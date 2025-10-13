Bóng đá Việt Nam tới tấp đón tin vui, uy tín tăng cao: Tương phản hoàn toàn Malaysia

Xuân Son đợi ngày trở lại đội tuyển Việt Nam ảnh: CLB NAM ĐỊNH

Văn Hậu, Xuân Son báo tin vui cho bóng đá Việt Nam

Ngày 11.10, CLB Công an Hà Nội đã đấu giao hữu với CLB Hà Nội, và điểm nhấn đặc biệt là HLV Mano Polking lần đầu tiên chứng kiến Văn Hậu thi đấu đối kháng bình thường sau 2 năm tạm xa bóng đá Việt Nam.

Đó là một bước cực kỳ quan trọng cho lộ trình trở lại của hậu vệ trái sinh năm 1999, cũng là sự ghi nhận cho nỗ lực kiên trì bền bỉ của chàng cầu thủ vẫn được bạn bè, đồng nghiệp ví von như một chiến binh mạnh mẽ.

Phía trước Văn Hậu sẽ còn chặng đường nữa để tìm lại cảm giác thi đấu kể từ khi rời xa sân cỏ hồi tháng 9.2023. Nhưng việc đã có thể ra sân thi đấu sẽ là sự khích lệ rất lớn để anh thêm tin tưởng vào ngày tái xuất V-League và đội tuyển Việt Nam.

Văn Hậu đã trở lại sân cỏ sau 2 năm ảnh: CLB công an Hà NỘi

Cũng trong ngày 11.10, tiền đạo Xuân Son cũng báo tin vui cho người hâm mộ với 15 phút cuối trận giao hữu giữa CLB Nam Định và PVF-CAND, đánh dấu lần trở lại sân cỏ đầu tiên kể từ chấn thương trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024.

Tin vui này như ngọn gió mát lành làm dịu đi cảm xúc bất an của CĐV bóng đá Nam Định, sau giai đoạn khởi đầu chuệch choạc ở V-League 2025 - 2026 với lý do lớn nhất là hàng công thiếu sắc bén.

Quãng thời gian vài tháng tới sẽ là lúc Văn Hậu, Xuân Son tích lũy thêm thể lực và cảm giác bóng đỉnh cao, trước khi chính thức thi đấu trở lại ở đợt bổ sung, thay thế cầu thủ giữa mùa V-League 2025 - 2026 diễn ra cuối tháng 1.2026.

Buồn vui bóng đá Việt Nam và Malaysia

Đình Bắc nằm trong số cầu thủ U.23 Việt Nam đang cứng cáp dần tại đội tuyển Việt Nam ảnh: Độc Lập

Nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch, Văn Hậu và Xuân Son có thể sẽ tích lũy được số trận thi đấu đáng kể, để chờ cuộc gọi từ HLV Kim Sang-sik khi đội tuyển Việt Nam hướng đến trận lượt về với Malaysia diễn ra vào tháng 3.2026, tại vòng loại Asian Cup 2027.

Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ như "hổ thêm cánh" khi đón chào hậu vệ trái hay và toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam và chân sút đã làm rúng động hoàn toàn khu vực Đông Nam Á bằng tài năng và sức càn lướt tuyệt vời của mình.

Có Văn Hậu, ông Kim sẽ có được sự cân bằng hoàn hảo với Tiến Anh ở cánh đối diện, tạo ra đôi cánh đủ sức giúp thăng hoa đội tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của Xuân Son - chân sút được đánh giá hay nhất Đông Nam Á - sẽ là sự bổ sung sức mạnh, kỹ thuật và sự bùng nổ cho hàng công.

Song song đó, bóng đá Việt Nam cũng đang đón nhận những tin vui khác khi lứa cầu thủ U.23 Việt Nam sau khi vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia đã đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026, nơi ta được AFC xếp ở nhóm hạt giống số 2, trên hàng loạt tên tuổi như Iran, UAE, Trung Quốc, Syria.

Đội tuyển Việt Nam nhận được sự cổ vũ và ủng hộ mạnh mẽ từ CĐV ảnh: Độc Lập

Lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở sân chơi bóng đá trẻ cao nhất châu lục là sự ghi nhận cho cách xây dựng nguồn nội lực từ bóng đá trẻ Việt Nam. Sự phát triển nhanh chóng của U.23 Việt Nam giúp HLV Kim Sang-sik thêm tự tin "gối đầu" họ vào đội tuyển Việt Nam trong chiến lược trẻ hóa từng bước bài bản.

Mới nhất, uy tín bóng đá Việt Nam nâng cao thêm một bước sau khi FIFA khen ngợi và trao trọng trách. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm Ủy viên thi đấu cấp độ đội tuyển quốc gia FIFA nhiệm kỳ 2025 - 2029, 2 lãnh đạo VFF khác cũng được FIFA tín nhiệm trong vai trò ủy viên các ban quan trọng...

Hàng loạt tin vui đó, cùng cảnh khán đài sân Gò Đậu chật cứng khán giả sẽ là cái nền vững chắc để những ngoại binh nhập tịch đủ chờ ra mắt như Hendrio, Patrick Lê Giang, Gustavo… có thể đóng góp hiệu quả hơn mà không làm phai nhạt bản sắc bóng đá Việt Nam.

Ngược lại, những tin vui tới tấp từ Việt Nam sẽ càng như xát muối vào lòng người hâm mộ Malaysia đang sống trong những cảm xúc tức giận, lo lắng và mặc cảm sau khi FIFA áp dụng án phạt vì nhập tịch "lậu" cầu thủ, dẫn đến mất uy tín trong mắt bạn bè quốc tế và CĐV nhà xa lánh.