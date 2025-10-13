Bóng đá Malaysia tiếp tục bất ổn, trận thắng Lào chưa thể xoa dịu khủng hoảng

Cuộc đối đầu gay cấn giữa HLV đội tuyển và FAM

HLV Cklamovski đang khiến bầu không khí bóng đá Malaysia trở nên nóng hơn bao giờ hết, không phải vì vừa giúp đội tuyển đánh bại Lào mà vì một lý do khác.

HLV người Úc đã không ngần ngại nhắm thẳng vào Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), cáo buộc tổ chức này thiếu năng lực, thiếu minh bạch và mắc lỗi nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại - những người vừa bị FIFA phát hiện FAM đã gian lận hồ sơ. Theo tờ New Straits Times, những phát biểu công khai mang tính chỉ trích, đả kích trực diện FAM như của HLV Cklamovski đã vi phạm các quy định mà FAM ban hành (nghiêm cấm các quan chức, HLV đưa ra phát ngôn làm ảnh hưởng danh dự, uy tín của tổ chức).

HLV Cklamovski trong trận gặp đội tuyển VN vào tháng 6.2025 ẢNH: NGỌC LINH

Vấn đề nằm ở chỗ, những chỉ trích của HLV Cklamovski đối với FAM hoàn toàn đúng sự thật, nếu dựa trên kết luận điều tra của FIFA. Vậy nên FAM rất khó có lý do chính đáng để đưa ra hình thức kỷ luật với HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Nói cách khác, phát biểu của ông Cklamovski gây rúng động không chỉ vì mang tính công kích, mà còn vì… đúng hoàn toàn với những gì FIFA đã xác nhận. Điều đó khiến FAM rơi vào tình thế khó xử: phản ứng quá mạnh sẽ bị cho là "trừng phạt người dám nói thật", nhưng làm ngơ thì lại không bảo vệ được uy tín tổ chức.

Trong khi FAM đang chật vật giải trình với FIFA về vụ 7 cầu thủ nhập tịch có lý lịch không minh bạch, phát ngôn từ chính HLV trưởng đội tuyển như đổ thêm dầu vào lửa. Trận thắng Lào mới đây không đủ để xoa dịu khủng hoảng, khi đội tuyển Malaysia vẫn trong tình trạng đầy bất ổn trước thềm trận tái đấu ngày 14.10 tới. Đây cũng chính là lý do khiến cho dù dư luận Malaysia chia rẽ gay gắt, và một bộ phận đòi sa thải Cklamovski, nhưng FAM vẫn chưa thể đưa ra quyết định chính thức nào. Bởi nếu không có một cơ sở pháp lý và đạo lý vững chắc, mọi án phạt lúc này có thể phản tác dụng.

CĐV bóng đá Malaysia tẩy chay đội tuyển

Chủ tịch tạm quyền FAM, ông Yusoff Mahadi đã tránh né trả lời về phát biểu gây sốc của HLV Cklamovski, theo New Straits Times ngày 12.10. Thay vào đó, ông kêu gọi: "Tôi muốn khán giả, người hâm mộ nên tập trung vào việc ủng hộ đội tuyển khi gặp lại đội Lào ở lượt về vòng loại Asian Cup. Ủng hộ các cầu thủ đang chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đất nước. Chúng tôi cũng mong HLV Cklamovski chỉ nên tập trung cho trận đấu. Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ đến và lấp đầy các khán đài sân Bukit Jalil sau chiến thắng mới đây của đội tuyển, vì họ sẽ muốn chứng kiến một màn trình diễn tốt hơn nữa với dàn cầu thủ mới của chúng ta".

Vé xem trận lượt về của đội tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil được mở bán từ ngày 4.10, nhưng đến nay số lượng bán ra FAM vẫn chưa công bố. Theo nhiều dự đoán, con số này rất thấp vì CĐV Malaysia hiện nay gần như không còn tâm trí xem đội tuyển thi đấu nữa, trong lúc FAM vẫn chưa có giải pháp nào để dàn xếp cuộc khủng hoảng cầu thủ nhập tịch "lậu".

Trong diễn biến khác có liên quan, tiền đạo Jordan Mintah, cầu thủ nhập tịch mới nhất gốc Ghana, vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia vì gặp trục trặc giấy tờ và vẫn chưa rõ có kịp thi đấu trận gặp Lào hay không.