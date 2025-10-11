Bóng đá Malaysia ‘rối như canh hẹ’: CĐV đòi FAM sa thải HLV Cklamovski chỉ vì dám nói sự thật

HLV đổ lỗi cho FAM, bóng đá Malaysia rối loạn

Theo New Straits Times, những phát biểu của HLV Cklamovski ngày 9.10 sau trận đội tuyển Malaysia thắng đội Lào tỷ số 3-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Như "tất cả những rắc rối đang xảy ra với FIFA, những sai sót hành chính hay bất cứ điều gì đang diễn ra ở đó, đó là FAM".

Hay "nếu không có Tunku Ismail (ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim), bóng đá Malaysia đã bị xóa sổ từ lâu rồi". Đã thực sự như một cú tát choáng váng vào nền bóng đá nước này, trong lúc vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại với án phạt cực nặng của FIFA đang treo lơ lửng trên đầu và khả năng kháng cáo hay không vẫn đang bỏ ngỏ.

HLV Cklamovski tiếp tục châm dầu vào lửa giữa cuộc khủng hoảng của bóng đá Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

"Người hâm mộ bóng đá Malaysia thực sự bị sốc trước những phát biểu của ông Cklamovski. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, họ cũng cho rằng nhà cầm quân này đã vượt quá quyền hạn khi lớn tiếng chỉ trích liên đoàn một cách công khai, nơi mình đang làm việc trong cương vị là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia", New Straits Times cho biết.

Báo Malaysia này cũng chỉ ra: "Về vấn đề này, ông Cklamovski có thể đã vi phạm quy tắc kỷ luật của FAM. Theo điều 58 của Điều lệ FAM, bất kỳ HLV, cầu thủ hoặc quan chức nào "làm mất uy tín của trận đấu" hoặc "hành động theo cách làm hoen ố hình ảnh của FAM" đều có thể phải đối mặt với hình thức kỷ luật. Hình thức kỷ luật này bao gồm cảnh cáo, đình chỉ hoặc phạt tiền, ngay cả khi những bình luận đó được đưa ra công khai và không phải với tư cách chính thức".

Quan chức Malaysia yêu cầu FAM lên tiếng, CĐV ‘xấu hổ vì bê bối chấn động’

New Straits Times cũng liệt kê các trường hợp HLV đội tuyển Malaysia trước đây bị FAM xử phạt vì chỉ trích các trọng tài ở các trận đấu tại AFF Cup năm 2015, như ông Dollah Salleh. Hay cố HLV nổi tiếng B. Sathianathan từng bị đình chỉ 6 tháng hồi năm 2010 sau khi ông công khai chỉ trích cách sắp xếp lịch thi đấu của FAM.

Gần đây hơn, HLV Tan Cheng Hoe đã được nhắc nhở "tuân thủ các quy tắc giao tiếp" sau khi đưa ra những phát biểu bị coi là gián tiếp đặt câu hỏi và nghi ngờ về ban lãnh đạo của FAM trong đại dịch Covid.

Trong khi đó, những phát biểu của HLV Cklamovski hiện nay được xem là cực kỳ nặng lời. Công khai đả kích và đổ hết lỗi cho FAM sai phạm, thay vì là có liên quan đến mình cũng như người hậu thuẫn (ông Tunku Ismail) trong việc nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại được "phù phép" thành có gốc gác ông bà và đã bị FIFA vạch trần sự thật.

Khả năng HLV Cklamovski bị FAM sa thải là rất lớn, sau những phát biểu làm mất uy tín tổ chức này mới đây Ảnh: Ngọc Linh

Theo chuyên gia thể thao Pekan Ramli (Malaysia): "HLV Cklamovski đang làm công việc của mình, và chúng tôi cũng đang làm công việc của mình. Không cần phải can thiệp vào mọi vấn đề. Đội tuyển Malaysia thuộc FAM. Vì vậy, khi đưa ra những phát biểu về FAM, bạn phải cẩn trọng. Việc nói năng như vậy là không tốt".

Cũng theo ông Pekan Ramli, những phát biểu của HLV Cklamovski là gây sốc và cố tình làm suy yếu vai trò của FAM. Nhưng đây cũng không phải lần đầu nhà cầm quân này đưa ra phát biểu gây tranh cãi như vậy, ông ta từng cho rằng "có người phá hoại đội tuyển", hay "đang có nhiều âm mưu liên quan chính trị"…

"Những điều như vậy chẳng giúp ích gì. Là một HLV, bạn chỉ nên tập trung vào bóng đá. Nếu không có FAM, sẽ không có bóng đá hay nguồn tài trợ của chính phủ. Vì vậy, nếu ông ấy có điều gì muốn nói, hãy thảo luận nội bộ.

FAM nên triệu tập HLV này và có một cuộc điều trần. Điều này là để bảo vệ uy tín của FAM. Nếu một HLV không bị trừng phạt vì những phát biểu như vậy, mọi thứ rõ ràng là rất rối loạn. Nếu cần thiết, FAM có toàn quyền sa thải HLV đã làm mất uy tín của họ", ông Pekan Ramli kết luận.