Messi bất ngờ rời đội tuyển Argentina, David Beckham nâng cấp Inter Miami

Quyết định của Messi vì Inter Miami

Messi đã tập trung và tập luyện cùng đội tuyển Argentina các ngày qua. Nhưng trước ngày thi đấu với đội Venezuela, danh thủ 38 tuổi cùng HLV Scaloni đã đưa ra quyết định, đó là anh sẽ vắng mặt ở trận đấu này, chỉ trở lại ở trận gặp đội Puerto Rico lúc 6 giờ ngày 14.10.

Messi rời đội tuyển Argentina, để chuẩn bị thi đấu cho Inter Miami Ảnh: Reuters

Quyết định của Messi có liên quan đến Inter Miami, khi CLB này cũng sắp thi đấu trận quan trọng gặp Atlanta United FC lúc 6 giờ 30 ngày 12.10 tại giải MLS.

Đây là trận đấu áp chót mùa giải tính điểm MLS, Inter Miami cần chiến thắng để cải thiện hoặc phải giữ được vị trí thứ 3 của mình hiện nay trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông. Qua đó, sẽ nắm ưu thế ở vòng play-off MLS Cup tranh ngôi vô địch quan trọng nhất mùa giải diễn ra từ ngày 22.10 tới.

Inter Miami thời gian gần đây gặp biến động lớn về lực lượng và được cho là sẽ ảnh hưởng đến quyết định gia hạn hợp đồng của Messi. Bao gồm 2 danh thủ Sergio Busquets và Jordi Alba đều lần lượt thông báo giải nghệ sau mùa giải năm nay khép lại.

Jordi Alba trước đó đã ký hợp đồng gia hạn đến cuối năm 2027, nhưng sau khi Busquets quyết định chia tay sự nghiệp, đã tác động tới hậu vệ kỳ cựu này thay đổi quyết định.

Busquets và Alba vẫn thi đấu cùng Messi và Suarez các trận còn lại và tại MLS Cup. Hiện Messi và Suarez vẫn chưa ký hợp đồng mới.

Messi sẽ chia tay 2 người bạn rất thân là Sergio Busquets và Jordi Alba sau mùa giải 2025 khép lại Ảnh: Reuters

Để thuyết phục 2 danh thủ này không theo chân 2 người đồng đội từ thời ở CLB Barcelona cũng sẽ tuyên bố giải nghệ như tin đồn râm ran, Chủ tịch Inter Miami, ông David Beckham đã phải ra tay.

Inter Miami đang theo đuổi và sắp hoàn tất đàm phán chiêu mộ hậu vệ Sergio Reguilon, 28 tuổi, người Tây Ban Nha, để thế chỗ của Alba. Trong khi vị trí của Busquets để lại sẽ được Rodrigo De Paul (cũng là bạn thân của Messi) chính thức thay thế bằng bản hợp đồng dài hạn có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Trong khi đó, theo báo Tây Ban Nha, Marca: "Ông David Beckham đã đưa ra một quyết định gây sốc, đó là mở ra cơ hội cho bộ ba "MSN" được tái hợp một lần nữa. Đó chính là sự xuất hiện của Neymar (cầu thủ vẫn chưa gia hạn với CLB Santos ở Brazil) từ đầu năm 2026. Qua đó, sẽ thuyết phục Messi và Suarez cùng gia hạn, để có thể thi đấu cùng Neymar tại Inter Miami trong ít nhất 1 mùa giải.

Messi, Suarez và Neymar, từng được gọi là bộ ba "MSN" thời họ thi đấu cho Barcelona khuynh đảo bóng đá châu Âu, mà đỉnh cao là chức vô địch Champions League năm 2015. David Beckham muốn hồi sinh lại bộ ba này, để họ cùng nhảy "một điệu nhảy cuối cùng" trong sự nghiệp".

Cuộc nâng cấp Inter Miami của ông David Beckham, được cho là có liên quan đến một sự khởi đầu mới của CLB từ đầu năm 2026 khi họ ra mắt sân đấu mới Miami Freedom Park. Trong khi Messi và Neymar sẽ dự kỳ World Cup 2026 cuối cùng trong sự nghiệp, trước khi cùng giải nghệ với Suarez, người có thể thi đấu thêm 1 mùa nữa ở Inter Miami bên cạnh những người bạn thân của mình.