Bóng đá Malaysia sẽ bị cấm vận dài hạn, nếu thách thức FIFA: FAM không nên ‘ương bướng’

Liệu bóng đá Malaysia chọn kháng cáo kéo dài hay chấp nhận án phạt?

Theo báo chí Malaysia, cho đến sáng 11.10, vẫn chưa có thông tin FAM gửi đơn kháng cáo lên FIFA vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Trong khi đó, một quan chức của FAM đã nói với hãng tin Bernama đầu tuần này rằng, việc kháng cáo sẽ tập trung vào việc công nhận hợp pháp quyền công dân của các cầu thủ và quy trình lập hồ sơ với Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia, New Straits Times cho biết.

Bóng đá Malaysia chọn hướng đi nào sau quyết định kỷ luật của FIFA, kháng cáo hay hợp tác? Ảnh: Ngọc Linh

New Straits Times cũng dẫn trường hợp của bóng đá Timor Leste trước đây, khi đăng ký thi đấu đến 12 cầu thủ gốc Brazil không hợp lệ từ năm 2011 đến năm 2015. Sự việc khi đó được Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) phát hiện và điều tra, trước khi hủy bỏ tất cả các kết quả liên quan đến những cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Timor Leste và cấm nhiều quan chức tham gia các hoạt động bóng đá.

Ban đầu, phía Timor Leste phủ nhận hành vi sai trái và phản đối phán quyết, nhưng sau khi không thuyết phục được FIFA, họ đã hợp tác với các nhà điều tra, tái cấu trúc bộ máy quản lý bóng đá và triển khai các cơ chế xác minh mới.

"Quá trình đó, từ cuộc điều tra đầu tiên của AFC vào năm 2015 đến việc FIFA chính thức phê chuẩn các lệnh trừng phạt vào năm 2018, đã mất gần ba năm", New Straits Times cho biết.

FAM hiện đang phải đối mặt với một tình thế tương tự, sau khi nhận án phạt tiền từ Ủy ban Kỷ luật của FIFA lên đến 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) vào ngày 25.9 vì hành vi "giả mạo và xuyên tạc" khi gửi hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại không có gốc gác Malaysia.

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal - vì cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch về tư cách đại diện cho đội tuyển Malaysia, mỗi người cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65,9 triệu đồng) và bị cấm thi đấu 12 tháng.

Quyết định này, được nêu chi tiết trong báo cáo kỷ luật dài 19 trang của FIFA được công bố vào ngày 6.10, cho thấy FAM đã đăng ký các cầu thủ nhập tịch "mà không xác minh đầy đủ" về mối quan hệ thực chất của họ với Malaysia, với lý do thiếu sót trong hồ sơ thường trú và giấy tờ.

Malaysia khó đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan tài liệu các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả Ảnh: Ngọc Linh

Thời hạn để FAM kháng cáo quyết định kỷ luật của FIFA này sẽ bắt đầu từ ngày 6.10, trong đó họ có 3 ngày thông báo bằng văn bản để kháng cáo (đã hết hạn ngày 9.10) và đến ngày 11.10 sẽ chính thức nộp đơn kháng cáo.

Chủ tịch tạm quyền FAM, ông Yusoff Mahadi cho biết, liên đoàn "bị sốc" trước quyết định của FIFA nhưng sẽ kháng cáo thông qua tất cả các kênh pháp lý.

"Chúng tôi tôn trọng quy trình kỷ luật, nhưng tin rằng quyền công dân của các cầu thủ đã được cấp theo luật pháp Malaysia. Chúng tôi tin tưởng rằng việc kháng cáo sẽ làm rõ sự hiểu lầm", ông Yusoff Mahadi bày tỏ hồi đầu tuần này và cho thêm rằng, FAM đã bắt đầu kiểm toán nội bộ các thủ tục đăng ký của mình, gọi sự việc này là "một bài học khó khăn nhưng cần thiết về quản trị".

Theo luật sư thể thao Richard Wee đánh giá và được trích dẫn trên New Straits Times: "Trường hợp của Timor Leste cho thấy quá trình xử lý kỷ luật của FIFA và AFC có thể mất từ một đến hai năm, đặc biệt nếu đơn kháng cáo được gửi đến Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Chìa khóa cho FAM hiện nay là sự minh bạch và hợp tác - chứ không phải đối đầu".

Đối với bóng đá Timor Leste, việc họ đối đầu FIFA và AFC đưa vụ kiện kéo dài, khiến thiệt hại cũng kéo dài và rất nặng nề. Đó là nền bóng đá nước này bị cấm vận tham gia các giải khu vực và châu lục bao gồm đến 2 kỳ Asian Cup, trải qua nhiều năm bị cô lập trong các giải đấu, và chỉ dần giành lại quyền tham dự các giải đấu của AFC sau khi áp dụng quy trình xác minh tư cách thành viên chặt chẽ hơn và sàng lọc cầu thủ nước ngoài.

Con đường phía trước của bóng đá Malaysia phụ thuộc vào cách họ xử lý thời điểm này. Vụ việc ở Timor Leste cho thấy việc xây dựng lại niềm tin đòi hỏi sự kiên nhẫn, cởi mở và cải cách, chứ không phải sự thách thức, New Straits Times nhấn mạnh.