Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Vua giải trẻ' Quốc Việt ghi bàn, U.23 Việt Nam và Qatar đua tỷ số kịch tính

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
14/10/2025 00:06 GMT+7

U.23 Việt Nam đã triệt để trao cơ hội cho những cầu thủ mới hoặc ít đá cùng nhau, tạo ra cuộc chạy đua tỷ số kịch tính cùng U.23 Qatar, thua sát nút 2-3 với các bàn thắng của Văn Thuận và Quốc Việt.

'Vua giải trẻ' Quốc Việt ghi bàn, U.23 Việt Nam và Qatar đua tỷ số kịch tính - Ảnh 1.

Quốc Việt chưa ghi bàn nào sau 7 trận cho U.23 Việt Nam trước khi sút tung lưới U.23 Qatar

ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam thay đổi triệt để

Vào lúc 22 giờ Việt Nam ngày 13.10, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu thứ 2 với U.23 Qatar trên sân bóng của CLB 321, một trong những tổ hợp thể thao hiện đại nhất UAE. Điểm nhấn của trận đấu là việc HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh thay đổi hoàn toàn 100% đội hình chính trận trước.

Với mục tiêu cao nhất là trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ và tiến hành thử nghiệm, U.23 Việt Nam đã xáo trộn mạnh, khi cho những cầu thủ dự bị ở trận trước ra sân từ đầu như thủ môn Nguyễn Tân, hậu vệ Nam Hải, Tuấn Phong hay các tiền vệ Thanh Trung, Thái Sơn (đội trưởng) cùng tiền đạo Văn Thuận...

Dễ hiểu khi đội hình mới toanh này đã nhập cuộc chưa thật mượt mà. Những cái tên hiếm khi hoặc lần đầu thi đấu bên cạnh nhau đã tạo ra một chút chuệch choạc, khiến U.23 Việt Nam nhận 2 bàn thua trong hiệp 1, trước khi Văn Thuận rút ngắn tỷ số còn 1-2 và bước vào giờ nghỉ.

'Vua giải trẻ' Quốc Việt ghi bàn

'Vua giải trẻ' Quốc Việt ghi bàn, U.23 Việt Nam và Qatar đua tỷ số kịch tính - Ảnh 2.

Thái Sơn đeo băng đội trưởng U.23 Việt Nam trận giao hữu với Qatar ngày 14.10

ảnh: VFF

Sang hiệp 2, U.23 Việt Nam đã tạo ra thế trận tốt hơn, đặc biệt từ khi tung dàn cầu thủ quen thuộc vào sân như Văn Trường, Lý Đức, Quốc Việt, Lê Viktor, Anh Quân... Sự áp đảo về thế trận đã được thể hiện rõ nét hơn, khá giống so với trận đấu trước.

Sau những cơ hội được tạo ra, bàn gỡ hòa 2-2 đã đến do công "Vua giải trẻ" Quốc Việt. Đây có thể xem như sự khích lệ và giải tỏa tâm lý rất lớn cho cầu thủ chơi tốt nhưng chưa ghi được bàn nào trong 7 trận chính thức cùng HLV Kim Sang-sik.

Tiếc là sau bàn gỡ, dù chơi tốt hơn nhưng U.23 Việt Nam lại để thủng lưới thêm một lần nữa ở phút 78. Dù không thể có bàn gỡ, nhưng đây có thể xem là màn trình diễn tốt của đội bóng vắng đến 8 trụ cột được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Việc ghi 2 bàn do công Văn Thuận, Quốc Việt cũng là tin vui cho hàng công U.23 Việt Nam.

