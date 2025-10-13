Báo Indonesia chỉ thẳng PSSI mất phương hướng, đương nhiên tan vỡ giấc mơ World Cup

HLV Shin Tae-yong khi còn dẫn dắt đội tuyển Indonesia ảnh: AFP

Cách mạng dang dở của Shin Tae-yong tại Indonesia

Sau khi đội tuyển Indonesia không thể giành quyền tham dự World Cup 2026, cây viết Gatot Susetyo của tờ Bola đã nhấn mạnh đây là "đỉnh điểm của sự mất phương hướng của bóng đá quốc gia", sau khi bắt đầu đi chệch đường kể từ khi thay HLV Shin Tae-yong bằng HLV Patrick Kluivert hồi tháng 1.2025.

Năm 2019, HLV Shin Tae-yong đã được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia với sứ mệnh đưa đội bóng xứ vạn đảo thành công ở cấp độ châu Á và thế giới, giúp Tim Garuda (biệt danh của đội Indonesia) liên tục cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA.

Một trong những điểm nhấn của nhà cầm quân sinh năm 1970 là chia tay cả một thế hệ cầu thủ Indonesia không còn khả năng phát triển, kiên định pha trộn một số cầu thủ kỳ cựu chăm chỉ với những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, bất chấp nhiều chỉ trích gay gắt từ mọi phía.

"HLV Shin Tae-yong bị coi là thất bại vì chưa giành được danh hiệu nào trong 5 năm dẫn dắt Indonesia. Nhưng nhiều người không nhận ra rằng ông thực sự đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho đội tuyển, chậm mà chắc cải thiện thứ hạng FIFA của Indonesia", bài báo nhận định.

Indonesia (trắng) trong trận thua đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 ảnh: Độc Lập

Dự án trẻ hóa của ông Shin Tae-yong đã hái quả khi U.23 Indonesia lọt vào bán kết giải U.23 châu Á, suýt đoạt vé dự Thế vận hội Paris 2024 khi thua Guinea 0-1 nơi nhiều CĐV cho rằng trọng tài người Pháp đã mắc lỗi.

Đội tuyển Tim Garuda làm nên lịch sử khi lọt vào vòng 16 đội của Asian Cup 2023, sau đó dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 với thành tích tốt dần lên - song song với những ngôi sao nhập tịch có dòng máu Indonesia được PSSI đem về như Mees Hilgers, Kevin Diks và Eliano Reijnders hay trước đó là đội trưởng Jay Idzes…

Nhưng thất bại trước Trung Quốc, Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026, cùng việc Tim Garuda với nhiều cầu thủ U.23 không thể vượt qua vòng bảng AFF Cup 2024 đã là dấu chấm hết cho HLV Shin Tae-yong và cả dự án đẩy mạnh trẻ hóa cần thời gian của ông.

Đoàn tàu mất lái

Một tên tuổi lớn đến từ Hà Lan, HLV Patrick Kluivert đã xuất hiện cũng là lúc PSSI bắt đầu cảm thấy mất phương hướng khi mục tiêu dự World Cup 2026 đã được giảm nhẹ độ cấp thiết, cụm từ "cải thiện thứ hạng FIFA" hay "Indonesia đang bứt phá lên tầm châu Á và thế giới" không còn được nhắc đến nữa.

Indonesia đã mạnh hơn rất nhiều nhờ nguồn cầu thủ nhập tịch phong phú ảnh: Minh Tú

Trên thực tế, sức mạnh của Indonesia càng được củng cố với dàn cầu thủ nhập tịch mới như Ole Romeny, Miliano Jonathans, Joey Pelupessy, Dean James và Mauro Zijlstra, nhưng "lạc tay lái" khi HLV Kluivert thử nghiệm không đúng lúc ở vòng đấu quyết định, dẫn đến các trận thua Ả Rập Xê Út và Iraq.

"PSSI đã bị mất phương hướng vào cuối vòng loại thứ 3 kể từ khi Patrick Kluivert và các đồng đội của anh ấy gia nhập đội tuyển Indonesia. Họ mất phương hướng và sứ mệnh quan trọng của mình ở cấp độ châu Á và toàn cầu", chuyên gia bóng đá Gusnul Yakin cho biết.

Chuyên gia bóng đá kỳ cựu đến từ Malang này cho rằng bóng đá Indonesia "mất lái" từ thất bại của U.20 Indonesia của HLV Indra Sjafri tại VCK U.20 châu Á 2024, HLV Gerald Vanenburg dẫn dắt U.23 Indonesia sa sút trên sân nhà tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026.

HLV Kluivert chưa rõ tương lai mình tại Indonesia ảnh: Reuters

"Theo kinh nghiệm huấn luyện của tôi, rất khó thay đổi tư duy, tính cách đã ăn sâu vào một cầu thủ trong nhiều năm. HLV Shin Tae-yong đã mài giũa kỹ năng và "tẩy não" Indonesia bằng lối chơi chiến binh trong 5 năm. Nhưng các cầu thủ không thể thay đổi thói quen thi đấu của mình trong thời gian ngắn như vậy, với một HLV mới", ông giải thích.

Hy vọng vẫn còn cho bóng đá Indonesia. HLV Nova Arianto mang theo kỳ vọng xoa dịu nỗi đau thất bại khi cùng U.17 Indonesia tham dự World Cup U.17 2025 tại Qatar vào đầu tháng 11 trong khi Indonesia sẽ cần đứng dậy, khôi phục danh dự tại Asian Cup 2027 ở Ả Rập Xê Út.

"Hy vọng của chúng tôi đặt vào đội tuyển U.17 Indonesia và Asian Cup 2027. Hy vọng rằng 2 sự kiện này sẽ khôi phục lại uy tín của bóng đá Indonesia, vốn từng được coi trọng ở cấp độ châu Á dưới thời Shin Tae-yong", ông Gusnul Yakin kết luận.