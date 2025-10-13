Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Cklamovski xin lỗi sau khi nói xấu FAM, đội tuyển Malaysia tập kín né truyền thông

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
13/10/2025 12:56 GMT+7

HLV Peter Cklamovski đã nói lời xin lỗi vì đã nói xấu FAM, tìm cách né tránh các câu hỏi về scandal nhập tịch 'lậu' trong cuộc gặp truyền thông đầu tiên kể khi FIFA phạt bóng đá Malaysia.

HLV Cklamovski xin lỗi sau khi nói xấu FAM, đội tuyển Malaysia tập kín né truyền thông- Ảnh 1.

HLV Peter Cklamovski ngỏ lời xin lỗi FAM và muốn né tránh scandal nhập tịch 'lậu'

ảnh: Ngọc Linh

HLV Malaysia xin lỗi FAM

Trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu lượt về với Lào tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, HLV Peter Cklamovski cố gắng đưa bản thân và đội tuyển Malaysia ra khỏi tầm ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch vì hành vi làm giả hồ sơ.

HLV Peter Cklamovski cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng đã có rất nhiều ồn ào xung quanh tình hình này (ám chỉ bê bối nhập tịch khi FIFA ra án phạt FAM vì 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ). Nhưng nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến công việc của đội tuyển quốc gia. Trong trại huấn luyện, chúng tôi hoàn toàn không tập trung vào chuyện đó. Trọng tâm của chúng tôi vẫn là bóng đá, vào những gì chúng tôi có thể kiểm soát.

HLV Cklamovski xin lỗi FAM, kêu gọi đội tuyển Malaysia đoàn kết trước trận gặp Lào

Nếu mọi người nghĩ rằng những bình luận của tôi đã thiếu tôn trọng FAM, thực ra tôi không có ý đó. Tôi chỉ nhắc đến những gì FAM đã công khai tuyên bố. Nếu có ai cảm thấy bị thiếu tôn trọng, tôi thành thật xin lỗi".

HLV Cklamovski xin lỗi sau khi nói xấu FAM, đội tuyển Malaysia tập kín né truyền thông- Ảnh 2.

Đội tuyển Malaysia vẫn đối mặt với án phạt treo lơ lửng

ảnh: Ngọc Linh

Đội Malaysia cách ly truyền thông

Đồng thời, HLV Cklamovski cho biết về việc đội Malaysia tập kín, tránh báo giới: "Vấn đề không phải là tránh xa giới truyền thông. Đội bóng tập trung vào điều thực sự quan trọng, đó là giành chiến thắng trong các trận đấu.

Chúng tôi tôn trọng giới truyền thông và người hâm mộ. Một khi tình hình này (liên quan án phạt của FIFA với FAM) ổn định, sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận hơn. Tôi không đến đây để kết bạn. Tôi đến đây để xây dựng nền bóng đá Malaysia.

Thông điệp của tôi gửi đến người hâm mộ rất đơn giản: hãy ủng hộ các cầu thủ. Hãy đến Bukit Jalil, lấp đầy khán đài và thể hiện niềm tin của bạn. Chúng tôi muốn làm rạng danh đất nước và truyền cảm hứng cho mọi đứa trẻ mơ ước một ngày nào đó được chơi cho Malaysia".

Trận đấu giữa Malaysia và Lào trên sân Bukit Jalil sẽ diễn ra lúc 20 giờ Việt Nam ngày 14.10. Đến ngày 18.12, Malaysia của HLV Cklamovski sẽ làm khách tại Việt Nam trong trận đấu cuối cùng quyết định ngôi đầu bảng F, vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nói gì về sân Mỹ Đình?

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam nói gì về sân Mỹ Đình?

Lãnh đạo ngành thể thao một lần nữa nêu ý kiến về sân Mỹ Đình.

HLV đội Lào bất ngờ nói về chuyện nhập tịch của bóng đá khu vực, quyết thắng ngược Malaysia

Bóng đá Việt Nam tới tấp đón tin vui, uy tín tăng cao: Tương phản hoàn toàn Malaysia

