HLV Cklamovski tiếp tục hứng bão vì nói xấu FAM: ‘Ông ta không xứng đáng dẫn dắt đội tuyển Malaysia’

Vì sao HLV Cklamovski là tâm điểm của cuộc khủng hoảng bóng đá Malaysia?

Nhà cầm quân người Úc 46 tuổi, Cklamovski từng được xem là người sẽ mang lại luồng gió mới và thay đổi đội tuyển Malaysia lên một tầm cao mới, đặc biệt sau trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 đầy vang dội ngày 10.6 tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Thế nhưng, sự kỳ vọng này nhanh chóng biến thành thảm họa, với sự cố 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị FIFA vạch trần nguồn gốc sai sự thật.

HLV Cklamovski tiếp tục châm dầu vào lửa giữa cuộc khủng hoảng của bóng đá Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

HLV Cklamovski từng đưa ra những phát biểu có cánh, như sẽ "đoàn kết nội bộ" đội tuyển Malaysia bất kể đã có rất nhiều cầu thủ nhập tịch mới gia nhập. Nhưng rồi thông điệp này đã mâu thuẫn với những gì ông Cklamovski từng nói, thậm chí là gần đây, khi lên tiếng đả kích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã "sai sót hành chính hay bất cứ điều gì đang diễn ra ở đó", trực tiếp gây ra rắc rối và dính án phạt của FIFA.

Trước đó, nhà cầm quân này cũng chỉ trích một cách không có chứng cứ rõ ràng, khi nói rằng "có nhiều thế lực muốn phá hoại nội bộ đội tuyển từ bên trong" và "nhiều âm mưu liên quan chính trị". Đó là thời điểm sau trận thắng đội tuyển Việt Nam ngày 10.6. FAM đã đề nghị HLV Cklamovski làm rõ những phát biểu của mình và căn cứ từ đâu. Nhưng nhà cầm quân này im lặng và lờ đi, cũng như không có án phạt nào xảy ra.

Vụ việc khi đó đã gây ầm ĩ. Và diễn biến tiếp theo là cuộc điều tra của FIFA về nguồn gốc 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", với án phạt công bố ngày 26.9. Trước khi cơ quan bóng đá thế giới đưa ra toàn bộ chi tiết bản báo cáo dài 19 trang ngày 6.10 về nguồn gốc thật sự của 7 cầu thủ nhập tịch, chứng minh không có ai có nguồn gốc liên hệ Malaysia và những giấy tờ hồ sơ các cầu thủ này đã được làm giả.

Trong lúc FAM đang hoàn tất hồ sơ để kháng án FIFA, bất kể khả năng lật ngược phán quyết rất thấp. Những phát biểu gây sốc của HLV Cklamovski đổ lỗi cho FAM với những lời lẽ nặng lời, đã như châm dầu vào lửa giữa cuộc khủng hoảng của bóng đá Malaysia.

Báo chí Malaysia cho rằng, những phát biểu của HLV Cklamovski là cực kỳ nặng lời. Công khai đả kích và đổ hết lỗi cho FAM sai phạm, thay vì là có liên quan đến mình cũng như người hậu thuẫn sự việc (ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim) trong việc nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại được "phù phép" thành có gốc gác ông bà và đã bị FIFA vạch trần sự thật.

HLV Cklamovski (áo đen, bìa trái) và Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Nhiếp chính vương Johor, chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim (áo đen, giữa) Ảnh: Ngọc Linh

Theo cựu cầu thủ nổi tiếng của Malaysia, ông Jamal Nasir: "HLV Cklamovski đã vượt quá giới hạn khi công khai chỉ trích FAM. Nếu là tôi, tôi sẽ sa thải ông ta ngay lập tức. Ai cũng có thể trả tiền cho ông ấy, nhưng khi ông ấy dẫn dắt Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia), ông ấy đại diện cho cả nước. Bạn phải tôn trọng FAM. Đội tuyển quốc gia nằm dưới sự quản lý của FAM và nếu không có cơ quan quản lý quốc gia này, Harimau Malaya sẽ không tồn tại".

Cũng theo ông Jamal Nasir: "FAM phải giữ vững lập trường và lên tiếng. Họ không thể im lặng vì người hâm mộ xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra. Khi những chuyện này xảy ra, người hâm mộ muốn có câu trả lời. Nếu FAM im lặng, người hâm mộ có thể sẽ mất hứng thú và tẩy chay họ. Chúng tôi cần tất cả mọi người - liên đoàn, cầu thủ và người hâm mộ - sát cánh bên nhau và ủng hộ đội tuyển quốc gia".

"Khi mới đến, ông ấy luôn nói về sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và sự hòa hợp. Nhưng giờ đây, lời nói của ông ấy lại đang chia rẽ bóng đá Malaysia thay vì đoàn kết nó", ông Jamal Nasir nhấn mạnh qua những phát biểu gây sốc của HLV Cklamovski sau trận thắng đội Lào tỷ số 3-0 ngày 9.10.

"Những bình luận của HLV Cklamovski có thể đã vi phạm các quy tắc kỷ luật của FAM. Theo Điều 91 của Điều lệ FAM (trước đây là Điều 88), các quan chức bị cấm đưa ra những tuyên bố công khai chỉ trích ban quản lý FAM hoặc làm hoen ố hình ảnh của tổ chức này. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với cảnh cáo, phạt tiền hoặc đình chỉ", báo Malaysia, New Straits Times cho biết.

Tình thế này tiếp tục gây căng thẳng cho đội tuyển Malaysia, những người chỉ vừa trở về nước trong âm thầm sau trận đấu với đội Lào ngày 9.10, và đang chuẩn bị cho trận tái đấu gặp lại đối thủ này lúc 20 giờ ngày 14.10 trên sân Bukit Jalil, nhưng trước sự thờ ơ của khán giả nhà và cuộc khủng hoảng niềm tin quá lớn.