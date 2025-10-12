Đội tuyển Việt Nam và ván bài lật ngửa

Đội tuyển Việt Nam đừng 'chạy trốn' cơ hội

Đánh giá một cách tổng thể, trận lượt đi là màn trình diễn vượt trội của đội chủ nhà VN khi tỷ lệ kiểm soát bóng luôn duy trì ở mức 70%. Các học trò thầy Kim thực hiện tới 710 đường chuyền, gấp 3 lần so với đối thủ. Tiến Linh và đồng đội tung ra 24 tình huống dứt điểm, trung bình 4 phút lại có 1 cú sút hay 1 pha đánh đầu về phía khung thành của Nepal. Và nếu thủ thành Kiran Chemjong không xuất sắc với 10 pha cản phá thì số bàn thua của đội tuyển Nepal có lẽ còn cao hơn.

Tiến Linh (trái) được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng ở trận lượt về gặp Nepal ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài pha bóng mở dẫn đến bàn thắng hoàn hảo của Tiến Linh, những bàn thắng còn lại của VN cũng chưa phải là những pha dàn xếp mẫu mực. Trong bàn thắng mở tỷ số, Tiến Linh đã xử lý hoàn hảo ở chạm khống chế bước 1 và dứt điểm quyết đoán về phía góc xa. Đó gần như là cú đá không thể cản phá. Nhưng tiếc là sau đó Linh lại bỏ lỡ tới 4 cơ hội tương tự. Ngoài ra khả năng di chuyển để hỗ trợ đồng đội ở tuyến 2 còn hạn chế, nhiều pha phối hợp bị gẫy nhịp một cách khá vô duyên. Trong đó có khá nhiều tình huống để mất bóng khá dễ, cũng may Nepal sau khi dính thẻ đỏ đã không còn sức và lực để phản công nguy hiểm.

Ngoài Tiến Linh thì các chân sút khác trên hàng tấn công cũng chưa để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Hai Long có một vài tình huống đột phá từ biên vào trung lộ nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác. Tuấn Hải khá mờ nhạt, cả trận sút trúng đích có 1 lần. Lượt về, tuyển VN đừng chạy trốn cơ hội nữa.

N HỮNG ĐIỂM SÁNG CẦN PHÁT HUY

Một trong những cầu thủ đã có màn trình diễn ấn tượng ở lượt đi là Lê Phạm Thành Long (được trang Sofascore chấm 7,9 điểm), xếp thứ 3 sau Tiến Linh (8,1 điểm) và Xuân Mạnh (8,5 điểm).

Lê Phạm Thành Long (19), Đình Bắc (9) và Quang Vinh (13)

Tiền vệ của CLB Công an Hà Nội đã có sự kết hợp hoàn hảo với ngôi sao số 1 của đội tuyển là Hoàng Đức khi Long chủ động chơi thấp, càn quét, thu hồi bóng hiệu quả.

Anh hoạt động hiệu quả nhất với 121 lần chạm bóng, thực hiện 109 đường chuyền, trong đó có 100 đường chuyền chính xác (tỷ lệ thành công là 92%). Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển VN cũng xuất phát từ đường chọc khe thông minh của Thành Long cho Hoàng Đức để tiền vệ này hoàn toàn rảnh chân ở ngay rìa vòng cấm dứt điểm hiểm hóc buộc Kiran phải đẩy bóng dẫn đến pha đá bồi thành bàn của Văn Vĩ.

Có tiền vệ nhỏ con số 19 hỗ trợ hiệu quả ở phía sau, Hoàng Đức tự tin hơn khá nhiều trong việc dâng cao hỗ trợ tấn công. Việc ngôi sao lớn nhất của thầy Kim tung ra tới 3 cú sút nguy hiểm ngoài vòng cấm và vô số đường chuyền quyết định vào 1/3 phần sân đối phương là minh chứng rõ nét. Ngoài ra cầu thủ Việt kiều Cao Pendant Quang Vinh cũng đã có trận đấu hay với những lần dâng cao hỗ trợ tấn công hiệu quả bên hành lang trái.

Lượt về ngày 14.10 trên sân Thống Nhất, việc VN giành thêm 3 điểm hoàn toàn là một nhiệm vụ khả thi. Nhưng quan trọng là thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rút kinh nghiệm và học thêm được bài học gì khi bước vào chuyến làm khách trên sân đội tuyển Lào tháng 11 tới trước khi gặp lại Malaysia vào cuối tháng 3.2026. Sau nhiều biến cố, Malaysia vẫn giữ nguyên được sức mạnh với chiến thắng 3-0 ngay trên đất Lào. Điều này khiến VN cần phải nhanh chóng hoàn thiện và nâng cấp chất lượng nếu muốn tạo ra cú lội ngược dòng ngoạn mục.