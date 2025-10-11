HLV Kim Sang-sik được đề xuất tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các phụ tá của HLV Kim Sang-sik cũng được đề xuất thưởng

Theo cổng thông tin của Bộ VH-TT-DL, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy đã ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp đặc biệt trong thành công của đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Theo đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho HLV trưởng Kim Sang-sik và bốn trợ lý trong ban huấn luyện, gồm Yoon Dong-hun, Lee Jung-soo, Lee Woon-jae (đều quốc tịch Hàn Quốc) và Cedric Serge Christian Roger (quốc tịch Pháp).

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ và khen ngợi HLV Kim cùng đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup hồi đầu năm nay ẢNH: NHẬT BẮC

Đây là những thành viên đã trực tiếp huấn luyện, chỉ đạo và hỗ trợ đội bóng trong suốt quá trình thi đấu, góp phần quan trọng giúp U.23 Việt Nam giành HCV tại giải đấu khu vực tổ chức ở Indonesia. Thành tích này không chỉ khẳng định bản lĩnh của thế hệ cầu thủ trẻ mà còn cho thấy dấu ấn chuyên môn rõ nét của ban huấn luyện.

Tờ trình của Bộ VH-TT-DL nêu rõ, các cá nhân được đề xuất khen thưởng đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, hồ sơ theo quy định. Việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận cho nỗ lực, tinh thần cống hiến và những đóng góp quan trọng của tập thể huấn luyện viên nước ngoài trong hành trình nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đã có nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam

Trước đó, ngay sau khi trở về từ Indonesia, đội tuyển U.23 Việt Nam cũng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tập thể, cùng phần thưởng của Bộ VH-TT-DL dành cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong chiến thắng lịch sử này.

HLV Kim Sang-sik và dấu ấn cùng bóng đá Việt Nam

Chỉ trong thời gian ngắn, HLV Kim Sang-sik đã đạt nhiều thành tích ấn tượng cùng đội tuyển Việt Nam cũng như U.23 Việt Nam.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp nổi bật của nhà cầm quân người Hàn Quốc – người đã mang đến luồng sinh khí mới cho bóng đá trẻ Việt Nam và giúp đội tuyển gặt hái thành công ở đấu trường khu vực.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã đạt hàng loạt thành tích đáng nhớ. Ông giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2024, cùng U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 và đưa đội vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026.

Những kết quả này khẳng định năng lực, tầm ảnh hưởng cũng như triết lý huấn luyện mang tính hiện đại của HLV Kim Sang-sik, người đang được xem là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn mới.

Hiện HLV Kim đang cùng đội tuyển chuẩn bị cho trận gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Hiện tại, HLV Kim Sang-sik đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia, ông sẽ quay trở lại làm việc với U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út.