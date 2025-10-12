Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Cầu thủ Indonesia khóc nấc vì trượt World Cup, Chủ tịch PSSI chua xót: ‘Chúng tôi xin lỗi…’

Văn Trình
Văn Trình
12/10/2025 06:57 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã có những chia sẻ sau khi đội tuyển nước này chính thức không còn cơ hội dự World Cup 2026.

Trên trang cá nhân, ông Erick Thohir bày tỏ: “Cảm ơn các CĐV, cầu thủ và quan chức vì đã chiến đấu hết mình tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Indonesia có thể đi đến vòng đấu này”.

Chủ tịch PSSI cũng gửi lời xin lỗi đến CĐV Indonesia: “Chúng tôi xin lỗi, vì giấc mơ có mặt ở World Cup của Indonesia vẫn chưa thể thực hiện được”.

Cầu thủ Indonesia khóc nấc vì trượt World Cup, Chủ tịch PSSI chua xót: ‘Chúng tôi xin lỗi…’- Ảnh 1.
Cầu thủ Indonesia khóc nấc vì trượt World Cup, Chủ tịch PSSI chua xót: ‘Chúng tôi xin lỗi…’- Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia không thể dự World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Những chia sẻ của người đứng đầu PSSI đến sau khi đội tuyển Indonesia để thua 0-1 trước Iraq rạng sáng 12.10, qua đó phải xếp cuối bảng B vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Kết quả này cũng khiến Indonesia chính thức không còn cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở trận đấu này, Indonesia nhập cuộc tốt và số lần dứt điểm trong 90 phút của họ còn nhiều hơn Iraq (9 so với 7). Tuy nhiên, đội tuyển xứ vạn đảo không lần nào xuyên thủng lưới Iraq. Không những vậy, phút 76, hàng thủ Indonesia còn thi đấu thiếu quyết liệt, tạo điều kiện để Zidane Iqbal sút bóng, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

HLV Patrick Kluivert đấm ghế để trút giận, cầu thủ Indonesia khóc nấc

Theo truyền thông Indonesia, cả ban huấn luyện và các cầu thủ đều không thể chấp nhận trận thua cay đắng 0-1 trước Iraq. Trang Suara mô tả: “Đội tuyển quốc gia Indonesia đã vô cùng thất vọng ngay sau khi trọng tài Ma Ning người Trung Quốc thổi còi dài báo hiệu trận thua trước đội tuyển quốc gia Iraq. Kết quả 0-1 tại SVĐ King Abdullah Sports City đã khiến đội tuyển quốc gia Indonesia bị loại và không thể giành quyền tham dự World Cup 2026. Đoạn video trên truyền hình cho thấy HLV Patrick Kluivert đã 2 lần đấm vào ghế dự bị. Vị chiến lược gia người Hà Lan dường như không tin vào thất bại của đội mình. Sau đó, ông Patrick Kluivert lau mặt bằng khăn.

Trong khi đó, Thom Haye tỏ ra vô cùng đau khổ. Tiền vệ của Persib Bandung thậm chí còn bật khóc nghẹn ngào, lấy áo đấu che mặt. Ole Romeny nằm bất động trên sân, sau đó được tiền vệ người Iraq Zidane Iqbal an ủi. Ramadhan Sananta cũng ngồi uể oải. Jay Idzes được nhìn thấy đang cố gắng động viên Thom Haye, người vẫn chìm đắm trong nỗi buồn sâu sắc”.

Cầu thủ Indonesia khóc nấc vì trượt World Cup, Chủ tịch PSSI chua xót: ‘Chúng tôi xin lỗi…’- Ảnh 3.
Cầu thủ Indonesia khóc nấc vì trượt World Cup, Chủ tịch PSSI chua xót: ‘Chúng tôi xin lỗi…’- Ảnh 4.

Đội tuyển Indonesia nhận 2 trận thua, xếp cuối bảng B 

ẢNH: REUTERS

Cầu thủ “tiễn” Indonesia về nhà nói gì?

Ở chiều ngược lại, Zidane Iqbal - người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh cùng đội tuyển Iraq hiện có 3 điểm, bằng với Ả Rập Xê Út. Ở lượt đấu cuối, diễn ra vào ngày 15.10, hai đội tuyển sẽ đụng độ trực tiếp, phân định ngôi đầu để giành vé đến World Cup 2026.

Chia sẻ với truyền thông, Zidane Iqbal bày tỏ sự sung sướng: “Thật tuyệt vời với bàn thắng vào lưới đội tuyển Indonesia. Mọi phút giây ở trận đấu này điều khiến tôi phấn khích. Tinh thần của đội tuyển Iraq đã lên rất cao và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận quyết chiến với Ả Rập Xê Út”.

Indonesia thua đau đớn Iraq, giấc mơ World Cup 2026 tan thành mây khói: HLV Kluivert cay đắng

Indonesia thua đau đớn Iraq, giấc mơ World Cup 2026 tan thành mây khói: HLV Kluivert cay đắng

Trận thua 0-1 trước Iraq rạng sáng 12.10 đã khép lại giấc mơ dự World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia.

Tiết lộ của nhà báo Malaysia với Thanh Niên về nhập tịch: Lý do công chúng phẫn nộ là...

Cựu danh thủ Malaysia chỉ trích FAM thiếu tầm nhìn: 'Phải biết xấu hổ vì án phạt của FIFA'

