Indonesia thua đau đớn Iraq, giấc mơ World Cup 2026 tan thành mây khói: HLV Kluivert cay đắng

Indonesia thay đổi chiến thuật, nhưng

Gặp đội tuyển Indonesia ở lượt 2 bảng B, vòng loại thứ 4 World Cup 2026, Iraq được đánh giá rất cao. Trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa 2 đội, đại diện Tây Á đều trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt, toàn thắng cả 5. Xét rộng ra, tính từ năm 1973 - tức đã 52 năm, đội tuyển Iraq cũng chưa từng thua Indonesia. Với những thông số ấn tượng đó, HLV Graham Arnold tỏ ra rất tự tin và chỉ sử dụng đội hình 2, để những cầu thủ quan trọng như Zidane Iqbal, Ali Jasim ngồi dự bị. Đồng thời, ngôi sao số 1 Aymen Hussein cũng không được đăng ký vì chưa bình phục chấn thương.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Indonesia thực hiện 2 sự thay đổi so với trận thua 2-3 trước Ả Rập Xê Út ở lượt đấu đầu tiên. Trong đó, sự trở lại của ngôi sao đang thi đấu tại Ligue 1 (Pháp), Calvin Verdonk được xem là đáng chú ý nhất của đại diện Đông Nam Á.

Đội tuyển Iraq (áo trắng) không có đội hình mạnh nhất ở trận gặp Indonesia ẢNH: REUTERS

Đúng như những tuyên bố của HLV Patrick Kluivert trước trận, đội tuyển Indonesia đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật ở trận gặp Iraq. Thay vì chơi co cụm, chờ sai lầm của đối thủ để tấn công đội tuyển xứ vạn đảo liên tục đẩy cao đội hình, gây sức ép. Theo thống kê của chuyên trang Sofascore, trong hiệp 1, đội tuyển Indonesia bất ngờ là những người cầm bóng tốt hơn (gần 60%). “Garuda” cũng nhỉnh hơn đối thủ Iraq ở số cơ hội ghi bàn khi sút bóng đến 7 lần trong hiệp đấu này. Dù vậy, những cú sút của đội tuyển Indonesia có chất lượng không cao và đều đi chệch khung thành.

Trong khi đó, việc thiếu nhiều ngôi sao quan trọng đã ảnh hưởng đến lối chơi của đội tuyển Iraq. Các học trò của HLV Graham Arnold không cầm nổi bóng, chỉ có 2 lần sút bóng. Cũng giống Indonesia, các cầu thủ Iraq đều sút bóng đi không trúng đích, khiến hiệp 1 phải khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Indonesia (áo đỏ) có nhiều thay đổi trong lối chơi nhưng không thể xuyên thủng lưới Iraq trong hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Iraq bắt đầu thực hiện nhiều sự thay đổi ở tuyến giữa, các ngôi sao được chờ đợi như Zidane Iqbal, Ali Jasim đều được vào sân. Kể từ đây, thế trận đổi chiều khi đại diện Tây Á nắm thế chủ động, liên tục gây sức ép về phía khung thành Indonesia. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 76, Zidane Iqbal thực hiện pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp, mở tỷ số cho Iraq.

Nhận bàn thua đau, trong khoảng 15 phút cuối đội tuyển Indonesia nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công. Nhưng khác với hiệp 1, hàng thủ đội tuyển Iraq chơi tập trung, bịt kín mọi khoảng trống khiến các học trò của HLV Patrick Kluivert gặp rất nhiều khó khăn. Dù đã rất cố gắng nhưng Indonesia chỉ có 3 lần dứt điểm ở hiệp 2, nhưng không lần nào xuyên thủng lưới đội tuyển Iraq, phải thua trận 0-1.

Đội tuyển Indonesia chính thức khép lại giấc mơ dự World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Thua tối thiểu đội tuyển Iraq, Indonesia chính thức không còn cơ hội dự World Cup 2026. Đội tuyển xứ vạn đảo thua cả 2 trận ở vòng loại thứ 4, xếp cuối bảng B. Phía đối diện, Iraq có 3 điểm, bằng với đội Ả Rập Xê Út. Ở lượt đấu cuối, diễn ra vào ngày 15.10, đội tuyển Iraq sẽ chạm trán Ả Rập Xê Út để phân định ngôi đầu, qua đó giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.