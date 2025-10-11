Lịch thi đấu đội tuyển Indonesia-Iraq mới nhất: Sinh tử giành vé World Cup, HLV Kluivert tung tuyệt chiêu?

Ở vòng loại thứ 4, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B, cùng với các đội Ả Rập Xê Út và Iraq. Ngày ra quân, thầy trò HLV Patrick Kluivert thi đấu không thành công, để thua 2-3 trước Ả Rập Xê Út và rơi xuống cuối bảng. Chính vì thế, trận gặp đội tuyển Iraq vào lúc 2 giờ 30 rạng sáng mai (12.10) đóng vai trò quan trọng với đội tuyển Indonesia. Nếu muốn nuôi hy vọng đến World Cup 2026, đội tuyển xứ vạn đảo buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu này. Ngược lại, nếu tiếp tục thua trận, đội tuyển Indonesia sẽ chính thức bị loại.

Tuy nhiên, theo đánh giá của truyền thông Indonesia, nhiệm vụ đánh bại đội tuyển Iraq sẽ rất khó khăn với thầy trò HLV Patrick Kluivert. Xét về thực lực, Iraq còn được đánh giá cao hơn cả Ả Rập Xê Út. Đồng thời, trong 3 lần gặp gần nhất, đội tuyển Indonesia đều phải nhận thất bại.

“Điều duy nhất phải làm là thắng Iraq. Một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng chúng tôi là những người dũng cảm", HLV Patrick Kluivert thể hiện sự quyết tâm trong buổi họp báo trước trận.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) buộc phải thắng Iraq mới có hy vọng đến World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ngoài việc đối đầu với đội tuyển rất mạnh, HLV Patrick Kluivert cũng đang đau đầu để lựa chọn 11 cầu thủ đá chính. Việc Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch mới khiến nhà cầm quân người Hà Lan không thể tạo ra sự thống nhất trong lối chơi. Sau trận thua Ả Rập Xê Út, đích thân HLV Patrick Kluivert cũng thừa nhận các cầu thủ Indonesia thiếu gắn kết vì không có nhiều thời gian tập cùng nhau.

Báo chí Indonesia nói gì?

CNN Indonesia nhận xét: “Vào tháng 9.2025, trong hai trận giao hữu với Đài Loan và Li Băng, ông Patrick Kluivert đã thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 và 4-3-3. Đến khi đấu 4 trận vòng loại World Cup 2026 giai đoạn 3, HLV Patrick Kluivert có thêm sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2. Thế nhưng, trong trận thua 2-3 trước Ả Rập Xê Út, thuyền trưởng Indonesia lại sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng kết quả thì sao, nhiều cầu thủ không thể thích nghi và Indonesia đã bị đối thủ đè bẹp. Chỉ cần nhìn vào những điều đó đã có thể khẳng định, rõ ràng HLV Patrick Kluivert đang gặp khó khăn để chọn ai ra sân”.

Trang Bola tiết lộ, đứng trước áp lực buộc phải thắng ở trận cầu “sinh tử” với Iraq, ban huấn luyện Indonesia đã phải làm việc không ngừng nghỉ trong những ngày qua. Họ liên tục mổ băng, phân tích kỹ trận thua Ả Rập Xê Út nhằm điều chỉnh chiến thuật. HLV Patrick Kluivert chia sẻ: "Sẽ thật điên rồ nếu tôi tiết lộ kế hoạch của mình lúc này, vì khi đó đội đối phương có thể tập trung vào chiến thuật đó. Chúng tôi đã chuẩn bị một chiến lược đặc biệt và tôi nghĩ đó là điều tốt nhất để đánh bại Iraq”.

“Đội tuyển Indonesia đang làm mọi cách để hỗ trợ lẫn nhau. Tôi tin các cầu thủ sẽ chiến đấu vì người hâm mộ, đất nước và gia đình. Đồng thời, tôi hy vọng các bạn cũng là cầu thủ thứ 12 và luôn có mặt ở bất cứ nơi nào đội tuyển đến. Ngày mai, khi trận đấu bắt đầu các bạn sẽ thấy chúng tôi làm gì. Và khi mọi thứ kết thúc, tôi sẽ giải thích những điều mới mẻ này”, HLV đội tuyển Indonesia nhấn mạnh.

HLV Patrick Kluivert tuyên bố sẽ có chiến thuật đặc biệt để đấu Iraq ẢNH: REUTERS

Trái ngược với tình hình khó khăn của đội tuyển Indonesia, Iraq đang có tâm lý vô cùng thoải mái. HLV Graham Arnold bày tỏ: "Đội tuyển Iraq cần tập trung vào từng trận một, và hiện tại chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với Indonesia. Họ là một đội bóng mạnh nhưng tôi tin đội tuyển Iraq sẽ giành 3 điểm”.