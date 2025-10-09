Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Indonesia được 2 quả phạt đền, vẫn thua ngược Ả Rập Xê Út: Mộng World Cup sắp tan tành

Văn Trình
Văn Trình
09/10/2025 02:38 GMT+7

Dù được hưởng 2 quả phạt đền từ những tình huống can thiệp của VAR nhưng đội tuyển Indonesia không thể làm nên bất ngờ, phải thua trận 2-3 trước Ả Rập Xê Út ở trận đấu thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra rạng sáng 9.10.

Indonesia mở tỷ số nhưng cái kết thật cay đắng

Với vị trí 119 trên bảng xếp hạng FIFA, Indonesia chính là đội bị đánh giá thấp nhất ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026. Ngay trận ra quân, thầy trò HLV Patrick Kluivert đã phải đụng độ Ả Rập Xê Út - đội chủ nhà bảng B, hơn Indonesia đến 60 bậc và từng ba lần giành vé dự World Cup trong bốn kỳ gần nhất. Tuy nhiên, CĐV Indonesia vẫn tự tin khi đội bóng của họ tung ra sân đến 11 cầu thủ nhập tịch. Với dàn cầu thủ này, ở vòng loại thứ 3, Indonesia đã khiến Ả Rập Xê Út phải chùn bước khi có 1 chiến thắng và 1 trận hòa.

Indonesia được 2 quả phạt đền, vẫn thua ngược Ả Rập Xê Út: Mộng World Cup sắp tan tành- Ảnh 1.

Kevin Diks sớm đưa Indonesia vượt lên nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền

ẢNH: REUTERS

Sự tự tin của CĐV Indonesia càng lớn hơn khi các học trò HLV Patrick Kluivert nhập cuộc hưng phấn, đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 11, đại diện Đông Nam Á có lợi thế lớn khi VAR đã vào cuộc, xác định hậu vệ Hassan Tambakti của Ả Rập Xê Út để tay chạm bóng trong vòng cấm, giúp Indonesia được hưởng quả phạt đền. Trung vệ Kevin Diks được trao cơ hội và sút bóng lạnh lùng, mang về bàn mở tỷ số bất ngờ cho Indonesia.

Nhưng sau bàn mở tỷ số, Indonesia phải chịu sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà Ả Rập Xê Út. Kết thúc hiệp 1, mọi thứ cũng đổi chiều khi Ả Rập Xê Út mới là đội có niềm vui, dẫn trước 2-1 nhờ các pha lập công của Waheb Saleh (phút 17) và Firas Al-Buraikan (phút 35). Ở pha làm bàn đầu tiên, Waheb Saleh xử lý đầy tinh tế, đánh lừa hàng thủ Indonesia trước khi tung cú đá chìm chính xác, cân bằng tỷ số. Trong khi đó, bàn thắng thứ 2 của Firas Al-Buraikan đến từ pha đá phạt đền.

Indonesia được 2 quả phạt đền, vẫn thua ngược Ả Rập Xê Út: Mộng World Cup sắp tan tành- Ảnh 2.

Đội tuyển Ả Rập Xê Út thể hiện đẳng cấp, dẫn ngược Indonesia sau hiệp 1

ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, sức ép mà đội tuyển Ả Rập Xê Út tạo ra về phía khung thành Indonesia còn lớn hơn. Đại diện Tây Á cầm bóng hơn 70% và tung ra đến 18 cú sút, gấp 6 lần những gì Indonesia làm được. Sau những lần thoát thua may mắn, phút 62, lưới đội tuyển Indonesia phải rung lên lần thứ 3. Firas Al-Buraikan vẫn là cầu thủ lập công với pha đệm bóng dễ dàng trong vòng cấm. 

Khoảng 20 phút cuối, đội tuyển Indonesia nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ khiến các học trò của HLV Patrick Kluivert bế tắc, không thể tiếp cận vòng cấm của Ả Rập Xê Út. Phải chờ đến phút 88, đội tuyển Indonesia mới có cơ hội ghi bàn khi VAR tiếp tục vào cuộc và giúp họ được hưởng phạt đền. Kevin Diks vẫn là người thực hiện và giúp Indonesia có bàn thắng thứ 2. Dù vậy, đây cũng là tất cả những gì mà Indonesia làm được, chấp nhận thua trận 2-3. 

Thua trận 2-3 trước Ả Rập Xê Út, đội tuyển Indonesia rơi xuống cuối bảng B. Cơ hội đến với World Cup 2026 giờ đây cũng hẹp dần với đội tuyển Xứ vạn đảo. Chưa kể, ở trận đấu còn lại, đội tuyển Indonesia còn phải chạm trán Iraq (12.10) - đội tuyển được đánh giá còn mạnh hơn Ả Rập Xê Út. 

Theo quy định của AFC, 6 đội tuyển tham gia vòng loại thứ 4 được chia thành 2 bảng. Hai đội nhất bảng sẽ giành 2 suất trực tiếp còn lại của châu Á dự World Cup 2026. Trong khi đó, 2 đội tuyển đứng nhì bảng sẽ thi đấu 2 lượt trận play-off để xác định đội giành suất tham dự vòng play-off liên lục địa. Còn lại, 2 đội xếp cuối sẽ bị loại. 

 

