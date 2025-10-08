L'Equipe và Sky Sports bất ngờ lên tiếng vụ nhập tịch lậu: Bóng đá Malaysia hoảng loạn

Chuyên gia và truyền thông châu Âu chỉ trích FAM, lo ngại bóng đá Malaysia bị hỗn loạn

“Sau khi nhận được báo cáo đầy đủ từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố chính thức rằng họ sẽ nộp đơn kháng cáo. Đồng thời, mọi tài liệu hỗ trợ mà họ có thể sử dụng đều đã sẵn sàng để nộp. Tuy nhiên, với báo cáo đầy đủ của FIFA vừa được công bố, bức tranh rõ ràng hơn đã hiện ra xung quanh câu chuyện nghiêm trọng này. Việc nhập tịch không đúng quy trình của 7 cầu thủ đang mang đến sự đe dọa rất lớn, đẩy bóng đá Malaysia vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy trong lịch sử”, ông Gabriel Tan bình luận.

Nhận xét trên của chuyên gia Gabriel Tan, người chuyên theo dõi về bóng đá châu Á đến sau khi FIFA gửi báo cáo chi tiết về án phạt cho FAM. Đồng thời, ông cũng nhắc lại đầy đủ quá trình mà Malaysia nhập tịch 7 cầu thủ đến khi nhận án phạt.

Ông Gabriel Tan bày tỏ: “Cả 7 cầu thủ nằm trong án phạt đều góp mặt ở chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội tuyển Việt Nam tại vòng loại AFC Asian Cup 2027. Trong đó, Figueiredo và Holgado còn lần lượt ghi bàn ở phút 49 và 59. Nhưng tệ cho Malaysia, FIFA đã mở cuộc điều tra ngay lập tức. Tổ chức này đã tìm thấy bằng chứng, chứng minh tài liệu được sử dụng để xin phê duyệt cho 7 cầu thủ này hoàn toàn bị làm giả. FAM tỏ ra lúng túng và hoàn toàn không thể chối cãi được”.

Đội tuyển Malaysia đang trải qua một trong những sự việc xấu hổ nhất lịch sử ẢNH: NGỌC LINH

Nhà báo của kênh ESPN châu Á cũng đánh giá những hành động của FAM trong ngày 7.10: “Khác với sự im lặng những ngày trước đó FAM đã gấp rút thông báo về án phạt của FIFA. Chỉ trong thời gian ngắn, tổ chức này đã đưa ra một loạt thông báo. Thậm chí, số lượng còn nhiều hơn cả tuần trước cộng lại. FAM cũng cho rằng mình sẽ hành động mạnh mẽ, đặc biệt khi họ đánh giá FIFA đã tiết lộ tài liệu hoặc quy trình như vậy mà không có sự cho phép. Nhưng có lẽ những hành động ấy chỉ mang tính chất xoa dịu CĐV Malaysia vì những chứng cứ FIFA đưa ra quá rõ ràng. Cuộc điều tra của FIFA đã chỉ ra rằng những thành viên gia đình của 7 cầu thủ này thực chất đến từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan”.

Trang L'Equipe, k ênh Sky Sports đưa tin, thu hút sự chú ý lớn từ CĐ V

Vụ việc bóng đá Malaysia nhận án phạt từ FIFA đang nhận được sự quan tâm rất lớn của truyền thông. Không chỉ các báo châu Á, trong ngày 7.10, một trong những kênh truyền hình thể thao nổi tiếng nhất của nước Anh là Sky Sports cũng đã cập nhật sự việc. “FAM bị cáo buộc làm giả giấy tờ quốc tịch để 7 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài có thể chơi cho đội tuyển quốc gia”, kênh Sky Sports viết trên trang X.

Bài đăng của kênh Sky Sports thu hút lượng tương tác lớn từ CĐV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay lập tức, bài đăng này trở thành nội dung “hot” nhất của trang Sky Sports. Chỉ 1 giờ sau khi đăng tải, bài đăng đã nhận được hơn 200.000 lượt xem và hơn 1.300 lượt bình luận.

Dưới bài đăng, CĐV có tên Jedi MASTER để lại dòng bình luận: “Bóng đá Malaysia giờ đã thực sự xấu mặt, đặc biệt khi truyền hình chính thống như thế này cập nhật. Thật nhục nhã! Là một trong những người Malaysia, đồng hành cùng đội tuyển trong nhiều năm tôi có thể khẳng định tất cả chúng tôi đang rất tức giận”.

Trang L'Equipe cũng quan tâm đến sự việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, trang L'Equipe cập nhật: “Bảy cầu thủ bóng đá Malaysia đã bị FIFA đình chỉ vì hành vi giả mạo quốc tịch. Mặc dù mang quốc tịch Tây Ban Nha, Argentina, Brazil hoặc Hà Lan nhưng các cầu thủ này đã cố gắng thi đấu một trận cho Malaysia, bằng cách làm giả giấy tờ của ông bà mình để hợp thức hóa việc được gọi vào đội tuyển quốc gia. Một trong số họ, Facundo Garces, thậm chí còn chơi cho Alavés, tại Tây Ban Nha. Ngoài bị phạt tiền, Malaysia có thể sẽ bị xử thua trận đấu với đội tuyển Việt Nam trước đó. Đồng thời, FAM đang đối mặt với cả 2 án phạt từ FIFA cũng như AFC”.