Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

‘Bóng đá Malaysia phải có chủ tịch mới, lập Ủy ban đặc biệt để trả lời FIFA’

Văn Trình
Văn Trình
07/10/2025 23:16 GMT+7

Chia sẻ trên kênh Astro, chuyên gia thể thao Malaysia và là cựu thành viên Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá nước này (FAM), ông Dato' Christopher Raj, đã thúc giục FAM ngay lập tức tổ chức một cuộc bầu cử tìm chủ tịch mới để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại.

Chủ tịch danh dự, ông Tan Sri Haji Hamidin Mohd Amin không thể đưa ra quyết định cuối cùng

Bóng đá Malaysia đang trải qua một trong những sự kiện xấu hổ nhất trong lịch sử. Ngày 26.9, FAM nhận án phạt của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì vi phạm điều 22 của bộ luật Kỷ luật (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. Chưa dừng lại ở đó, đến tối ngày 6.10, FIFA tiếp tục công bố toàn bộ tài liệu điều tra dài 19 trang, kết luận 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia không hề có ông bà, cha mẹ được sinh ra từ Malaysia. 

Theo FAM, vấn đề bắt nguồn từ một lỗi hành chính (nộp sai) và một đơn kháng cáo chính thức đã được chuẩn bị, sử dụng các tài liệu gốc được chính phủ chứng nhận, để đệ trình theo đúng quy trình pháp lý. Dù vậy, nhiều chuyên gia nước này cho rằng FAM chỉ đang bao biện và việc kháng cáo cũng vô nghĩa, không giải quyết được điều gì.

‘Bóng đá Malaysia phải có chủ tịch mới, lập Ủy ban đặc biệt để trả lời FIFA’- Ảnh 1.

Bóng đá Malaysia đang trải qua một trong những sự việc xấu hổ nhất lịch sử

ẢNH: NGỌC LINH

Ông Dato' Christopher Raj nhận xét, tất cả những thứ đã xảy ra cho thấy FAM đang hoạt động mà không có định hướng rõ ràng. Hiện ông Tan Sri Haji Hamidin Mohd Amin chỉ đóng vai trò là Chủ tịch danh dự FAM, không thể đưa ra quyết định cuối cùng.

"FAM phải ngay lập tức bầu ra một chủ tịch mới. Chúng ta không cần phải đợi đến năm sau vì FAM đang lúng túng để giải quyết mọi thứ do chẳng có ai có tiếng nói quyết định cuối cùng. Với cuộc khủng hoảng đang diễn ra, nhiều câu hỏi đặt ra rằng ai là người lãnh đạo sẽ đưa vấn đề này lên FIFA? Và như chúng ta đã thấy trong hơn 10 ngày qua, không ai cả", ông Dato' Christopher Raj bày tỏ.

FIFA sẽ chỉ làm việc chính thức với Chủ tịch và Tổng thư ký FAM

Cựu quan chức của thể thao Malaysia tiếp tục giải thích rằng FIFA sẽ chỉ làm việc chính thức với chủ tịch và tổng thư ký FAM, chứ không phải với bất kỳ bên nào khác. Do đó, việc nhanh chóng chọn ra chủ tịch mới là rất quan trọng để đảm bảo quá trình liên lạc và kháng cáo có thể được thực hiện đúng thủ tục.

Ông Dato' Christopher Raj nhấn mạnh: “Tại sao FAM lại muốn đợi đến tháng 2.2026 mới tổ chức bầu cử? Họ nên làm điều đó vào tháng 11 hoặc tháng 12.2025. Bất kể ai trở thành chủ tịch cũng được, điều quan trọng là quá trình bầu cử phải được tiến hành ngay lập tức, đừng trốn tránh nữa”.

‘Bóng đá Malaysia phải có chủ tịch mới, lập Ủy ban đặc biệt để trả lời FIFA’- Ảnh 2.

Ông Dato' Christopher Raj yêu cầu FAM phải gấp rút tìm chủ tịch mới

ẢNH: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ yêu cầu FAM gấp rút tìm ra chủ tịch mới, ông Dato' Christopher Raj cũng đề xuất FAM nên thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt, gồm các thành viên độc lập không liên quan đến bóng đá địa phương để điều tra một cách minh bạch về nguyên nhân dẫn đến sai lầm lớn này.

"Lực lượng đặc nhiệm này cần xem xét nguyên nhân thực sự của thất bại, xác định những điểm yếu trong hệ thống và trình báo cáo đầy đủ lên tân chủ tịch FAM để có hành động tiếp theo. Chỉ thông qua sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, niềm tin của người hâm mộ mới có thể được khôi phục", ông Dato' Christopher Raj giải thích.

Theo truyền thông Malaysia, không chỉ uy tín FAM bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau sự việc này bóng Malaysia có thể chịu thêm nhiều án phạt từ FIFA lẫn Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Tệ hơn, nếu AFC và FIFA kết luận các lỗi mà Malaysia vi phạm nghiêm trọng, bóng đá nước này còn đứng trước nguy cơ vắng mặt ở các đấu trường quốc tế.

Tin liên quan

Chuyên gia bóng đá Malaysia: 'FAM không nên đưa ra kháng cáo phù phiếm'

Chuyên gia bóng đá Malaysia: 'FAM không nên đưa ra kháng cáo phù phiếm'

Theo chuyên gia bóng đá Malaysia, Pekan Ramli, FAM không nên lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc kháng cáo, FIFA đưa ra quyết định dựa trên một cuộc điều tra kỹ lưỡng và đã có bằng chứng vững chắc.

Bóng đá Malaysia đang đi nước cờ sai, vẫn ‘cố đấm ăn xôi’: Gửi kháng cáo FIFA cụ thể ngày nào?

Bộ trưởng Malaysia: 'Báo cáo dài 19 trang có lập luận rất nghiêm trọng từ FIFA'

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia Nhập tịch FAM FIFA AFC đội tuyển Việt Nam chủ tịch châu Âu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận