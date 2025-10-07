Bộ trưởng Malaysia: 'Báo cáo dài 19 trang có lập luận rất nghiêm trọng từ FIFA'

Ngày 7.10, FIFA công bố toàn bộ lập luận trong quyết định kỷ luật dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch. Cụ thể, FIFA cho biết đã phát hiện nhiều điểm không nhất quán trong hồ sơ gốc mà FAM nộp trong quá trình đăng ký cầu thủ. Nói cách khác, 7 cầu thủ nhập tịch được FIFA xác định là không hề có gốc gác Malaysia.

"FAM không được phép im lặng"

Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết bà đã đọc toàn bộ bản phán quyết của FIFA và kêu gọi FAM nhanh chóng hoàn tất quá trình kháng cáo. "FAM không được phép im lặng và cần phải phản hồi rõ ràng trước tất cả những điều mà FIFA đã công bố", dẫn lời bà Yeoh trên trang New Straits Times.

Bà Yeoh cũng chia sẻ rằng người hâm mộ bóng đá Malaysia đang bị tổn thương, tức giận và thất vọng, khi vụ việc này đã làm tổn hại hình ảnh đội tuyển quốc gia. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn diễn ra ở sân bay khi đón đoàn VĐV trở về từ giải vô địch điền kinh Người khuyết tật thế giới 2025, Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết bà rất coi trọng "bản lập luận chi tiết về lý do đưa ra án phạt" dài 19 trang mà FIFA công bố, vì nó chứa nhiều nhận định nghiêm trọng làm tổn hại đến hình ảnh đất nước.

FAM tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng, chuyên gia chỉ ra trọng tâm cần điều tra

Bà nói: "Mặc dù FAM đã ra tuyên bố cho rằng đây là lỗi kỹ thuật, sai sót của nhân viên, nhưng tất cả những điều đó đều cần được xem lại. Bản báo cáo dài 19 trang có những nhận xét rất nghiêm trọng từ FIFA, làm tổn hại hình ảnh của đất nước. Tôi hiểu rằng người hâm mộ bóng đá trong nước sẽ tức giận, thất vọng và mong chờ thấy sự thay đổi".

Joao Figueiredo (phải) là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA cáo buộc nhập tịch lậu. Anh ghi bàn trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 hôm 10.6 ẢNH: NGỌC LINH

Bộ trưởng Yeoh cũng khẳng định Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sẽ chờ kết quả kháng cáo hoàn tất trước khi đưa ra tuyên bố chính thức. Bà nói rõ: "FAM phải hoàn tất quá trình kháng cáo trước khi chúng tôi có thể đưa ra bất kỳ tuyên bố đặc biệt nào… vì quá trình kháng cáo vẫn chưa kết thúc. Sau khi bản phán quyết được công bố, tôi được thông báo rằng FAM có 3 ngày để bày tỏ ý định kháng cáo, sau đó là 5 ngày để nộp hồ sơ".

Bà cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ Harimau Malaya, khi đội sẽ thi đấu 2 trận với Lào ở vòng loại bảng F - tại Viêng Chăn (ngày 9.10) và Kuala Lumpur (ngày 14.10). Vị bộ trưởng này nói thêm: "Chúng ta cũng không quên rằng đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu với Lào trong tuần này. Gửi tới các cầu thủ Malaysia, chúng tôi luôn ở bên các bạn".

Hiện đội tuyển Malaysia đang có mặt tại Viêng Chăn (Lào) để chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại bảng F Asian Cup 2027. Sau 2 chiến thắng trước Nepal và Việt Nam, đội tuyển Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Trước đó, FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA xác định có hành vi giả mạo tài liệu xác nhận nguồn gốc để đáp ứng điều kiện thi đấu tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 gặp Việt Nam hôm 10.6. Nhóm cầu thủ bị xử phạt gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ - gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu 12 tháng, tính từ ngày nhận thông báo.