Bóng đá Malaysia đang đi nước cờ sai, vẫn ‘cố đấm ăn xôi’: Gửi kháng cáo FIFA cụ thể ngày nào?

FAM liệu có trong tay hồ sơ gốc của cầu thủ nhập tịch Malaysia như tuyên bố?

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nêu rõ trong thông cáo báo chí được đăng đàn trên trang chủ: "FAM khẳng định rằng nội dung được nêu trong phán quyết của FIFA không phản ánh chính xác sự thật. Cáo buộc cho rằng một số cầu thủ "đã có được hoặc biết về giấy tờ giả mạo" là không có cơ sở, do không có bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra cho đến thời điểm này.

Như đã được FAM giải thích trước đó, vụ việc phát sinh từ một lỗi nộp hồ sơ sai, tức lỗi hành chính, khi một nhân viên đã vô tình tải lên bản tài liệu do người đại diện cung cấp, thay vì bản chính thức được cấp bởi Cục Đăng ký quốc gia Malaysia. Hiện nay, đơn kháng cáo chính thức đang được FAM chuẩn bị, sử dụng các giấy tờ gốc hợp pháp và được Chính phủ Malaysia chứng thực. FAM sẽ chính thức gửi kháng cáo lên FIFA về kết luận vụ việc, đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ tính liêm chính của bóng đá quốc gia, dựa trên các chứng cứ xác thực và tài liệu hợp pháp".

Bóng đá Malaysia đang rối ren trước những cáo buộc gian lận từ FIFA ẢNH: FAM

Phản ứng của FAM được xem là một nỗ lực cố bám víu trong thế yếu, bởi FIFA đã công bố toàn bộ tài liệu điều tra dài 19 trang vào ngày 6.10, trong đó nêu rõ các chứng cứ về việc 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia có gốc gác 100% từ Nam Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan. FIFA kết luận không ai trong số họ có ông bà, cha mẹ được sinh ra từ Malaysia.

Bất chấp các bằng chứng được xem là "không thể chối cãi", FAM vẫn chọn hướng kháng cáo và né tránh việc thừa nhận sai phạm. Hành động này khiến dư luận Malaysia dậy sóng, nhiều ý kiến cho rằng liên đoàn đang "cố đấm ăn xôi" nhằm cứu vãn danh dự, trong khi hình ảnh của bóng đá Malaysia tiếp tục bị tổn hại nghiêm trọng trên trường quốc tế. Giới quan sát khu vực nhận định, nếu FIFA bác đơn kháng cáo, Malaysia có thể phải chịu phạt nặng hơn.

"...có 5 ngày để nộp hồ sơ kháng cáo"

Như Thanh Niên đã đưa tin, Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết bà đã đọc toàn bộ bản phán quyết của FIFA và kêu gọi FAM nhanh chóng hoàn tất quá trình kháng cáo. Nữ bộ trưởng cũng khẳng định Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sẽ chờ kết quả kháng cáo hoàn tất trước khi đưa ra tuyên bố chính thức: "FAM phải hoàn tất quá trình kháng cáo trước khi chúng tôi có thể đưa ra bất kỳ tuyên bố đặc biệt nào… vì quá trình kháng cáo vẫn chưa kết thúc. Sau khi bản phán quyết được công bố, tôi được thông báo rằng, FAM có 3 ngày để bày tỏ ý định kháng cáo, sau đó là 5 ngày để nộp hồ sơ".

Như vậy, sau khi FIFA y án hình thức xử phạt FAM vào ngày 6.10, dự kiến, vào ngày 11.10, FAM sẽ gửi kháng cáo cho FIFA.

Vụ việc khiến bóng đá Malaysia rúng động và đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng về uy tín. Trước đó, FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA xác định có hành vi giả mạo tài liệu xác nhận nguồn gốc để đáp ứng điều kiện thi đấu tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 gặp Việt Nam hôm 10.6. Nhóm cầu thủ bị xử phạt gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ - gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm thi đấu 12 tháng, tính từ ngày nhận thông báo.