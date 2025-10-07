Xem nhanh 20h ngày 7.10: Nước chưa kịp rút, Hà Nội lại mưa xối xả | Diễn biến bất ngờ bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nước ngập chưa kịp rút, Hà Nội lại mưa xối xả

Khoảng 17 giờ chiều nay 7.10, trời Hà Nội tiếp đổ mưa lớn, khiến nhiều điểm nước chưa kịp rút bị ngập sâu trở lại. Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, chiều và đêm nay 7.10, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi cao hơn 100 mm. Sáng 8.10 có mưa rào và giông rải rác, sau đó giảm dần vào ngày 9.10. Cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến 0,2 - 0,6 m, có nơi ngập sâu hơn.

Trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực các phường Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Giảng Võ. Ngoài ra, vùng mây đối lưu từ phía đông nam có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội. Trong chiều và tối nay, các khu vực: Ngọc Hà, Giảng Võ, Nghĩa Đô, Dương Nội, Hà Đông, Định Công, Hoàng Liệt tiếp tục có mưa lớn. Sau đó, vùng mưa lớn sẽ lan sang các khu vực khác thuộc nội thành của Hà Nội. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

FAM giải trình: 'Nhân viên vô tình tải nhầm tài liệu' trong quá trình nộp hồ sơ cầu thủ nhập tịch?

Liên đoàn khẳng định, các cầu thủ hành động với thiện chí, hoàn toàn tin tưởng vào quy trình kiểm tra và phê duyệt nhập tịch của cơ quan nhà nước.

FAM cho biết toàn bộ hồ sơ thật và đã được xác minh hợp pháp hiện đã sẵn sàng để nộp lại trong đơn kháng cáo chính thức, và rằng liên đoàn sẽ sử dụng mọi kênh pháp lý để bảo vệ danh dự bóng đá Malaysia.

Theo phán quyết được FIFA công bố ngày 6.10, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn bảy cầu thủ bị phạt 2.000 franc mỗi người và đình chỉ thi đấu 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá quốc tế.

FIFA nhấn mạnh rằng các án phạt này nhằm bảo vệ tính liêm chính của thể thao, đồng thời răn đe các hành vi gian lận trong quá trình nhập tịch cầu thủ.

FAM xác nhận đã nhận được toàn bộ bản án có nêu lý do của FIFA và sẽ gửi đơn kháng cáo trong vòng 3 ngày, kèm bản kháng cáo chi tiết sau 5 ngày tiếp theo.

Liên đoàn cũng cho biết một số tài liệu liên quan đến vụ việc thuộc phạm vi “bí mật nhà nước” vì liên quan tới quy trình cấp và xác minh hộ chiếu của Chính phủ Malaysia.

