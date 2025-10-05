Xem nhanh 20h ngày 5.10: Camera AI 'quét' đường phố TP.HCM | Học sinh Hà Nội nghỉ học phòng bão Matmo

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Camera AI 'quét' đường phố TP.HCM, phát hiện hơn 3.100 trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 5.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, camera AI của CSGT đã phát hiện hơn 3.000 người vi phạm giao thông trong hơn 1 tháng.

Theo đó, hệ thống camera giám sát giao thông của TP.HCM được triển khai rộng khắp, gồm: 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ.

Hơn 3.000 trường hợp vi phạm giao thông đã bị camera AI của CSGT bắt lỗi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, Cục CSGT cũng lắp đặt 47 camera AI ở TP.HCM, trong đó có: 7 camera giám sát tốc độ, 8 camera giám sát đèn tín hiệu, 5 camera giám sát dừng đỗ/ngược chiều, 8 camera nhận dạng biển số, 19 camera quan sát giao thông.

Theo CSGT TP.HCM, các camera AI đã bước đầu phát huy hiệu quả, tự động phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm và chuyển dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý. Cụ thể từ ngày 1.9 - 3.10.2025, camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm.

Tại khu vực 1 (TP.HCM trước sáp nhập) hiện có 412 camera, trong đó 172 hoạt động tốt, 219 bị hư hỏng, 21 đã tháo dỡ. Khu vực 2 (Bình Dương trước sáp nhập) có 201 camera gồm 23 quan sát giao thông, 17 giám sát tốc độ, 161 giám sát đèn đỏ, dừng đỗ, đón trả khách... phản ánh rõ thực trạng hạ tầng xuống cấp, nhiều thiết bị chưa tích hợp AI, chưa kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy.

Đối với các camera thường, dữ liệu hình ảnh được ghi hình, lưu trữ tại hệ thống máy chủ, sau đó cán bộ kỹ thuật trích xuất thủ công khi có yêu cầu. Phòng PC08 định hướng phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ như VNPT, MobiFone, Viettel... để phát triển phần mềm AI khai thác dữ liệu từ camera thường, tự động nhận dạng hành vi vi phạm trên nền hình ảnh sẵn có.

Giải pháp này sẽ giúp CSGT phát hiện, xác minh, gửi thông báo vi phạm nhanh chóng, chính xác, góp phần giảm tải công việc thủ công, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và tính minh bạch trong công tác giám sát giao thông đô thị.

Học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6.10 phòng bão Matmo

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày mai 6.10, chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

Học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6.10 phòng bão Matmo

Lý giải về đề nghị cho học sinh nghỉ học, văn bản của Sở GD-ĐT dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay 5.10 đến ngày 7.10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

"Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở GD-ĐT đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6.10 (thứ hai) và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống linh hoạt trong dạy và học", văn bản nêu.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc.

Rà soát hệ thống cây xanh, nếu phát hiện cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời trường hợp chưa thực hiện ngay được thì có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Các đơn vị cần có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị quản lý chặt chẽ học sinh; việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình; chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Trước các diễn biến của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp; đồng thời chủ động báo cáo UBND phường, xã; các đơn vị liên quan và Sở GD-ĐT Hà Nội để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Sở lưu ý các nhà trường tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Các nhà trường cũng cần thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh. Sau mưa bão, nhà trường chủ động tổ chức vệ sinh khử khuẩn, khắc phục úng ngập bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh, giáo viên.

