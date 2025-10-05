Ngày 5.10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão Matmo tại các địa bàn trọng điểm ven biển và biên giới, nơi dự báo bão số 11 sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp.

Quảng Ninh trước giờ đón bão: Chủ động ứng phó, kêu gọi tàu thuyền vào nơi an toàn

Tại P.Móng Cái 1, Chủ tịch UBND phường Đỗ Văn Tuấn cho biết, địa phương đã chủ động triển khai nhiều phương án phòng, chống bão. Hiện toàn phường có 517 tàu thuyền và phương tiện thủy các loại, trong đó 17 tàu cá, 200 tàu vận tải hành khách và hàng hóa, còn lại là đò, bè mảng. Tất cả đã được thông tin về hướng di chuyển của bão và chủ động vào nơi neo đậu an toàn.

Tàu, thuyền trên vùng biển Trà Cổ được hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn ẢNH: ANH NGUYÊN

Ngoài ra, 129 hộ nuôi trồng thủy sản với 363 giàn bè đã được yêu cầu gia cố, chằng chống và đưa người vào bờ. Trên 800 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, trong đó có 500 ha lúa và 300 ha rau màu, UBND phường chỉ đạo người dân khẩn trương thu hoạch sớm để giảm thiệt hại, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Tại đảo Trần nhiều tàu, thuyền đã về nơi tránh trú an toàn ẢNH: THU BÁU

Đáng chú ý, địa phương thống kê có 175 ngôi nhà yếu, thiếu kiên cố với hơn 800 nhân khẩu, trong đó có người già và trẻ nhỏ. Chính quyền đã lập phương án di dời các hộ dân này về nhà văn hóa, trường học hoặc các công trình kiên cố lân cận để đảm bảo an toàn.

Tại đảo Trần (đặc khu Cô Tô), lực lượng bộ đội biên phòng đã huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng, xe điện tiếp cận từng hộ dân, lồng bè để tuyên truyền và hỗ trợ ngư dân di chuyển vào nơi trú tránh bão an toàn. Lực lượng cũng đã giúp người dân chằng chống 6 ngôi nhà, kéo 4 lồng bè cùng 11 người lên bờ, vận chuyển đồ đạc và tài sản về nơi trú tránh an toàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, chủ động ứng phó với tinh thần "4 tại chỗ", phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; duy trì trực 24/7, sẵn sàng lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Ông Công cũng nhấn mạnh cần tăng cường thông tin về diễn biến bão đến từng khu dân cư, công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ khi cần hỗ trợ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vùng biên giới và hải đảo.