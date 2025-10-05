Chất lượng mang tính biểu tượng, thanh khoản cao

Vàng miếng luôn được coi là một "biểu tượng" của giá trị và sự ổn định trong thị trường vàng. Một trong những lý do khiến vàng miếng được chuộng hơn vàng nhẫn là vì nó có độ tinh khiết cao hơn. Vàng miếng thường có tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 4 số 9, tức 99.99%, trong khi vàng nhẫn có thể có tỷ lệ vàng thấp hơn, dao động từ 70% đến 90%. Điều này khiến cho vàng miếng được đánh giá cao hơn về mặt chất lượng và giá trị.

Cuộc đua vàng miếng bắt đầu: Vì sao được chuộng và đắt hơn vàng nhẫn?

Ngoài ra, vàng miếng cũng dễ dàng chuyển nhượng và có tính thanh khoản cao hơn. Khi có nhu cầu bán ra hoặc giao dịch, vàng miếng dễ dàng được mua bán hơn vàng nhẫn bởi tính đồng nhất và khối lượng xác định của mỗi miếng vàng. Với vàng nhẫn, một số tiệm vàng khi thu mua yêu cầu người bán phải xuất trình hóa đơn mua để kiểm tra hoặc cũng có thể ép giá nếu nơi bán và nơi mua khác nhau. Còn với vàng miếng, như SJC, đã là thương hiệu quốc gia và có thể giao dịch dễ dàng ở bất kỳ đâu.

Giá vàng nhẫn không chỉ bao gồm giá trị vàng nguyên chất mà còn bao gồm cả chi phí gia công và thiết kế. Điều này có nghĩa là khi mua vàng nhẫn, người tiêu dùng không chỉ trả tiền cho lượng vàng mà còn cho công sức và quy trình chế tác, từ việc tạo hình, gia công chi tiết đến hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên, khi bán lại, người bán chỉ được tính giá trị vàng nguyên chất, không tính đến công chế tác. Chính vì thế, giá bán của vàng nhẫn thường thấp hơn so với vàng miếng, vì yếu tố này. Tuy nhiên, một số thời điểm khi vàng miếng khan hiếm nguồn cung, người dân đổ xô mua vàng nhẫn dẫn đến việc giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng tạm thời.

Vàng miếng và giá trị đầu tư

Vàng miếng thường được coi là công cụ đầu tư an toàn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế không ổn định hoặc khi có những biến động lớn trên thị trường tài chính. Chính vì vậy, giá vàng miếng thường có xu hướng cao hơn so với vàng nhẫn, bởi nó không chỉ được coi là tài sản tích lũy giá trị mà còn có thể được xem như là một khoản đầu tư lâu dài.

Cũng có một số thời điểm vàng nhẫn có giá cao hơn vàng miếng

Một lý do khác khiến vàng miếng có giá trị cao hơn là do việc sản xuất vàng miếng có những dây chuyền sản xuất và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm vàng miếng được đưa ra thị trường có chất lượng đồng đều và dễ dàng chứng minh được nguồn gốc, khác biệt hoàn toàn với vàng nhẫn, vốn có thể được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau.

Với sự ra đời của các quy định mới, như tại Nghị định 232, việc sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu cho vàng miếng cũng được quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và nguồn cung ổn định.