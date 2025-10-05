Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cuộc đua vàng miếng bắt đầu: Vì sao được chuộng và đắt hơn vàng nhẫn?
Video Thời sự

Cuộc đua vàng miếng bắt đầu: Vì sao được chuộng và đắt hơn vàng nhẫn?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
05/10/2025 15:31 GMT+7

Ngày 10.10 tới, thị trường vàng trong nước sẽ chứng kiến những thay đổi lớn với việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng. Trong bối cảnh này, vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giữ những đặc điểm và vai trò riêng biệt. Vậy tại sao vàng miếng lại có giá cao hơn vàng nhẫn? Hãy cùng tìm hiểu lý do qua những yếu tố như chi phí chế tác, nguồn cung và mục đích sử dụng khác nhau của hai loại vàng này.

Chất lượng mang tính biểu tượng, thanh khoản cao

Vàng miếng luôn được coi là một "biểu tượng" của giá trị và sự ổn định trong thị trường vàng. Một trong những lý do khiến vàng miếng được chuộng hơn vàng nhẫn là vì nó có độ tinh khiết cao hơn. Vàng miếng thường có tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 4 số 9, tức 99.99%, trong khi vàng nhẫn có thể có tỷ lệ vàng thấp hơn, dao động từ 70% đến 90%. Điều này khiến cho vàng miếng được đánh giá cao hơn về mặt chất lượng và giá trị.

Cuộc đua vàng miếng bắt đầu: Vì sao được chuộng và đắt hơn vàng nhẫn?

Ngoài ra, vàng miếng cũng dễ dàng chuyển nhượng và có tính thanh khoản cao hơn. Khi có nhu cầu bán ra hoặc giao dịch, vàng miếng dễ dàng được mua bán hơn vàng nhẫn bởi tính đồng nhất và khối lượng xác định của mỗi miếng vàng. Với vàng nhẫn, một số tiệm vàng khi thu mua yêu cầu người bán phải xuất trình hóa đơn mua để kiểm tra hoặc cũng có thể ép giá nếu nơi bán và nơi mua khác nhau. Còn với vàng miếng, như SJC, đã là thương hiệu quốc gia và có thể giao dịch dễ dàng ở bất kỳ đâu.

Giá vàng nhẫn không chỉ bao gồm giá trị vàng nguyên chất mà còn bao gồm cả chi phí gia công và thiết kế. Điều này có nghĩa là khi mua vàng nhẫn, người tiêu dùng không chỉ trả tiền cho lượng vàng mà còn cho công sức và quy trình chế tác, từ việc tạo hình, gia công chi tiết đến hoàn thiện sản phẩm. Tuy nhiên, khi bán lại, người bán chỉ được tính giá trị vàng nguyên chất, không tính đến công chế tác. Chính vì thế, giá bán của vàng nhẫn thường thấp hơn so với vàng miếng, vì yếu tố này. Tuy nhiên, một số thời điểm khi vàng miếng khan hiếm nguồn cung, người dân đổ xô mua vàng nhẫn dẫn đến việc giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng tạm thời.

Vàng miếng và giá trị đầu tư

Vàng miếng thường được coi là công cụ đầu tư an toàn, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế không ổn định hoặc khi có những biến động lớn trên thị trường tài chính. Chính vì vậy, giá vàng miếng thường có xu hướng cao hơn so với vàng nhẫn, bởi nó không chỉ được coi là tài sản tích lũy giá trị mà còn có thể được xem như là một khoản đầu tư lâu dài.

Cuộc đua vàng miếng bắt đầu: Vì sao được chuộng và đắt hơn vàng nhẫn? - Ảnh 1.

Cũng có một số thời điểm vàng nhẫn có giá cao hơn vàng miếng

Một lý do khác khiến vàng miếng có giá trị cao hơn là do việc sản xuất vàng miếng có những dây chuyền sản xuất và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm vàng miếng được đưa ra thị trường có chất lượng đồng đều và dễ dàng chứng minh được nguồn gốc, khác biệt hoàn toàn với vàng nhẫn, vốn có thể được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau.

Với sự ra đời của các quy định mới, như tại Nghị định 232, việc sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu cho vàng miếng cũng được quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và nguồn cung ổn định.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 18.9: Sẽ thẩm định nội dung fan meeting Ninh Dương Story | Nghiên cứu thành lập sàn vàng

Xem nhanh 20h ngày 18.9: Sẽ thẩm định nội dung fan meeting Ninh Dương Story | Nghiên cứu thành lập sàn vàng

‘Xem nhanh 20h’ ngày 18.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Nghiên cứu thành lập sàn vàng; Sở VH-TT TP.HCM sẽ thẩm định các nội dung của buổi fan meeting Ninh Dương Story;...

Khám phá thêm chủ đề

Vàng miếng vàng nhẫn SẢN XUẤT VÀNG MIÉNG Vàng sjc Mua bán vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận