Xem nhanh 20h ngày 6.10: Không có vùng cấm trong vụ Shark Bình | Lê Sỹ Tùng bị bắt giữ như thế nào?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 6.10: Không có vùng cấm trong vụ Shark Bình | Lê Sỹ Tùng bị bắt giữ như thế nào?

TT Phát triển Nội dung số
06/10/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 6.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai: Biểu dương thành tích bắt giữ Lê Sỹ Tùng; điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình: 'Không ngoại lệ, không vùng cấm';...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác quý 3/2025 do Bộ Công an tổ chức chiều 6.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã thông tin về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

Theo đại tá Long, vừa qua nhiều cá nhân, cơ quan báo chí phản ánh về dự án AntEx và lùm xùm liên quan Shark Bình, cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã rà soát, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, nắm tình hình. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao... Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Xem nhanh 20h ngày 6.10: Không có vùng cấm trong vụ Shark Bình | Lê Sỹ Tùng bị bắt giữ như thế nào?

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân ở Ninh Bình về việc bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Đại tá Long cho hay, Công an TP.Hà Nội vẫn đang nắm tình hình, những tố giác của nhà đầu tư sẽ được cơ quan này tiếp nhận, giải quyết trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đại tá Long khẳng định sẽ thông tin sớm nếu có kết quả.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long khen các đơn vị bắt kẻ giết 3 người ở Đồng Nai

Ngày 6.10, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM và các đơn vị, địa phương đã phối hợp, nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết 3 người trong một gia đình tại xã Đắk Nhau (Đồng Nai).

Theo nội dung thư khen, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo về việc ngày 2.10, tại thôn 6 (xã Đắk Nhau) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, liều lĩnh dùng súng giết chết 3 người trong cùng một gia đình, cướp tài sản, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận.

Lê Sỹ Tùng dùng súng bắn vào camera trước khi sát hại 3 người trong gia đình ở Đồng Nai - Thực hiện: Nguyễn Anh

Hơn 2 ngày từ khi tiếp nhận tin báo, dù thông tin từ hiện trường phục vụ hoạt động điều tra rất hạn chế, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự đã khẩn trương tổ chức điều tra.

Đến 15 giờ 30 ngày 5.10, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây án, thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

