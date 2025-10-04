Xem nhanh 20h ngày 4.10: Bão Matmo đi rất nhanh | Bắt 7 nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Hưng ở Mỹ

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão số 11 đi rất nhanh, dự báo đổ bộ Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 17 giờ hôm nay 4.10, tâm bão số 11 (bão Matmo) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 12, tương đương 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ rất nhanh, khoảng 25 km/giờ.



Chiều nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong 24 giờ tới, bão số 11 có xu hướng lệch lên phía bắc.

Theo đó, tâm bão số 11 có khả năng đi vào khu vực đất liền giữa tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc và tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam). Cường độ bão mạnh nhất có thể lên đến cấp 8 - 9 trên đất liền tỉnh Quảng Ninh, các khu vực khác có gió mạnh cấp 6 - 7.

Bắt 7 nghi phạm vụ cướp 'kinh hoàng' tại cửa hàng trang sức Kim Hưng ở Mỹ

AP dẫn thông báo từ cảnh sát San Jose cho hay vụ cướp xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 5.9 và "nhiều nghi phạm đã đột nhập vào cửa hàng, trong đó có ít nhất một nghi phạm có vũ trang".

Video giám sát cửa hàng trang sức Kim Hưng cho thấy chủ cửa hàng đang đứng sau một tủ kính trưng bày khi đuôi xe SUV lao qua cửa sổ và cửa ra vào của cửa hàng. Sau đó, khoảng 16 tên cướp, chủ yếu mặc đồ đen, lao vào mặt tiền cửa hàng đã bị vỡ. Một tên dùng búa đập vỡ tủ kính ngay trước mặt chủ cửa hàng.

Táo tợn đâm xe cướp tiệm vàng người Việt ở California

Một thành viên khác trong nhóm cướp được nhìn thấy đang đẩy một ông cụ ngã xuống khi ông cụ cố gắng ngăn bọn chúng lấy hàng. Chỉ trong vài giây, các tủ kính trưng bày và kệ hàng đã trống rỗng.

